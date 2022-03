Mnohem více zaměstnavatelů bude nabírat než propouštět | E15.cz

Čeští zaměstnavatelé plánují i ve druhém čtvrtletí letošního roku mnohem více nabírat zaměstnance než propouštět. Vyplývá to z pravidelného průzkumu společnosti Manpower mezi 515 zaměstnavateli v soukromém i veřejném sektoru v ČR, jehož výsledky dnes firma zveřejnila na tiskové konferenci.

Přijímat nové zaměstnance plánuje podle průzkumu 33 procent zaměstnavatelů, naopak 21 procent očekává snižování jejich počtu. Na 40 procent oslovených firem uvedlo, že ve druhém čtvrtletí změnu nechystá. Čistý index trhu práce tak činí plus 12 procent. V předchozím čtvrtletí to bylo plus 13 procent.

"Trhu práce stále dominuje potřeba firem nabírat nové lidi, tedy pozitivní náborový trend započatý koncem minulého roku. Nová realita přináší firmám ale i vysokou míru nejistoty, což se odráží v počínajících přesunech na trhu práce, " uvedla generální ředitelka ManpowerGroup ČR a Slovensko Jaroslava Rezlerová.

Situaci na trhu práce podle ní také ovlivní množství uprchlíků před válkou, mezi kterými převládají ženy. "Snad současná vlna snahy pomoci vydrží a ve střednědobém horizontu přiměje české firmy, které dlouhodobě trpí nedostatkem vhodných uchazečů, aby se více zaměřily na to, jak vytvářet vhodné pracovní podmínky pro lidi s individuálními potřebami, jako jsou matky s malými dětmi, senioři, studenti nebo lidé se změněnou pracovní schopností," dodala Rezlerová.

Nejsilnější náborové aktivity očekávají náboroví manažeři v bankovnictví, financích, pojištění a nemovitostech s čistým Indexem trhu práce 24 procent a v sektoru ubytování, stravování s indexem 23 procent. Optimistické jsou také sektory IT, technologie, komunikace a média, zpracovatelský průmysl, stavebnictví a veřejný sektor. Nejslabší náborové plány jsou v neziskovém sektoru, službách a obchodu.

Zvyšování počtu zaměstnanců předpovídají velké, střední a malé podniky. Snižování počtu zaměstnanců předpokládají pouze mikropodniky s počtem zaměstnanců pod deset. Velké podniky dokonce v mezikvartálním srovnání tempo náboru zrychlují, u ostatních organizací tempo spíše zpomaluje.

V období od dubna do června 2022 se předpokládá růst trhu práce ve všech českých regionech. Již třetí čtvrtletí je výrazně rychlejší růst náborových aktivit v Praze než ve zbytku Čech a na Moravě. Páté čtvrtletí v řadě je náborový optimismus silnější na Moravě ve srovnání s regionem Čechy (bez Prahy).

Zaměstnavatelé na celém světě očekávají nárůst počtu pracovních sil, avšak jejich předpovědi jsou slabší než v minulém čtvrtletí. Nejsilnější náborové plány na příští tři měsíce jsou hlášeny v Brazílii, Švédsku. Indii, Mexiku a Kolumbii. Proti tomu nejslabší náborové prostředí vykazují Řecko, Polsko, Japonsko, Tchaj-wan a Rumunsko.