Ošetřovné příjem nenahradí. Zároveň schází rodinám s dětmi nad deset let | E15.cz

Děti v Česku dlouhodobě nechodí do školy. Stát rodičům poskytuje ošetřovné pro děti doma do deseti let. To však na pokrytí výpadku příjmu v mnoha případech přestává stačit. A problémy mají i rodiče s dětmi těsně nad deset let. Ne vždy je lze nechat doma samotné, ale ošetřovné na ně není žádné.