Rodičovský příspěvek 2024: Výše, podmínky a změny přehledně | e15.cz

Vláda schválila navýšení rodičovského příspěvku o 50 tisíc korun na dítě, a to od roku 2024. Celková částka příspěvku tak bude 350 tisíc korun na jedno dítě. Maximální doba čerpání se naopak zkrátí na tři roky.

Změny v rodičovském příspěvku

Vláda schválila zvýšení rodičovského příspěvku o 50 tisíc korun a zkrácení jeho čerpání na tři roky. Samoživitelky pak jistě potěší fakt, že v situacích, kdy se dlouhodobě nedaří vymáhat soudem stanovené výživné, je pak prodloužení náhradního výživného o dva roky. Změny se dotknou dětí narozených od 1. ledna 2024.

„Záleží nám na tom, abychom rodiče podporovali v maximální možné míře. Kromě navýšení rodičovského příspěvku o částku, která opravdu není nízká, se snažíme rodičům umožnit i co největší flexibilitu v tom, jak rychle budou rodičovský příspěvek čerpat, kdy se chtějí vracet do práce nebo jak chtějí kombinovat částečné úvazky. S tím samozřejmě souvisí postupné navyšování kapacit dětských skupin, které financujeme zejména z Národního plánu obnovy, a také podpora zkrácených úvazků. Stát má rodičům dávat možnosti volby a co nejméně překážet,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Výše rodičovského příspěvku a doba čerpání od roku 2024

Rodičovský příspěvek pro děti narozené od roku 2024 bude po navýšení o 50 tisíc korun dosahovat na celkových 350 tisíc korun (u vícerčat zvýšení o 75 tisíc korun, celková částka bude 525 tisíc korun)​.

Doposud bylo možné čerpat rodičovský příspěvek do čtyř let věku dítěte, nově se maximální doba zkrátí na tři roky.

Podmínky čerpání: Kdo má na rodičovský příspěvek nárok?

Na rodičovský příspěvek má nárok matka nebo otec, kterým se narodí dítě, týká se i adoptivních rodičů. Zpravidla se začíná rodičovský příspěvek čerpat po dočerpání mateřské (peněžité pomoci v mateřství). Většinou to vychází od šestého měsíce věku dítěte.

Pokud na mateřskou nárok nemáte, začnete pobírat rodičovský příspěvek hned po narození dítěte. Na mateřskou většinou nemají nárok podnikatelky, studentky či nezaměstnané matky.

Jak podat žádost o rodičovský příspěvek

O rodičovský příspěvek budete žádat na příslušném Odboru sociální podpory pod úřadem práce. Pokud nejprve pobíráte peněžitou pomoc v mateřství, je potřeba pohlídat si, abyste o rodičovský příspěvek požádali včas. Mateřská končí zpravidla přibližně šest měsíců po narození dítěte. O rodičák si tak můžete požádat už tři měsíce před koncem mateřské.

O rodičovský příspěvek lze požádat i zpětně. Žádat můžete osobně či online.

Náhradní výživné až čtyři roky

Další změnou je prodloužení doby pro náhradní výživné. Jedná o státní pomoc pro samoživitele, kteří nejsou schopni vymáhat soudem stanovené výživné. Doba se prodlouží z dosavadních dvou let na čtyři roky.