Ženy vydělávají průměrně o 80 tisíc korun ročně méně než muži | E15.cz

Jsou to dva roky, co Simona Postlerová (54) navždy přišla o milovaného manžela Zdeňka Hráška (†62), který podlehl rakovině. Budou to ale už třetí Vánoce, které stráví bez něj. I tak ale na něj myslí při štědrovečerní večeři a společně s dětmi mu nechávají místo a prostírají i pro něj.