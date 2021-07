Česká výprava má dalšího nakaženého, vládní let do Tokia už vyšetřuje i Český olympijský výbor | E15.cz

Český olympijský výbor reaguje na informace, které se objevují v souvislosti s letem části české výpravy do Tokia, a spouští vlastní vyšetřování. Skandál dokonce bude vyšetřovat komise ministerstva zdravotnictví. Domluvil se na tom předseda Národní sportovní agentury Filip Neusser s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem. Z paluby vládního speciálu měli už čtyři lidé pozitivní testy na Covid a na palubě se neměla dodržovat protiepidemická opatření. Další oficiální „obětí“ je plážová volejbalistka Markéta Nausch Sluková a jako poslední byl zatím ohlášen i silniční cyklista Michal Schlegel. Dohromady se tak jedná o šest pozitivních.

Filip Neusser je proti tomu, aby události v leteckém speciálu, z něhož je pět nakažených, vyšetřovalo vedení Českého olympijského výboru. Podobně jako premiér Andrej Babiš upozornil, že výprava olympioniků do Tokia je hrazena z veřejných prostředků. "Pochybení ČOV nemůže v žádném případě vyšetřovat jeho vlastní vedení. Musí se vyšetřit celé toto pochybení. Na tom jsem již domluven s ministrem zdravotnictví. Komisi by měli vést odborníci z hygienické stanice," uvedl Neusser.

Podle šéfa Českého tenisového svazu Iva Kaderky je podstatou koronavirového problému českých sportovců na olympiádě v Tokiu to, že Český olympijský výbor nedopravil bezpečně sportovce na hry. V prohlášení pro média uvedl, že účast lékaře Vlastimila Voráčka si podle jeho vyjádření dodatečně vyžádal šéf mise Martin Doktor.

"Nehledejme problém, kde není. Podstatou celé sportovní tragédie řady sportovců je, že jejich mnohaleté snažení a úsilí bylo zmařeno tím, že Český olympijský výbor nesplnil jeden ze svých hlavních úkolů, bezpečně dopravit sportovce do dějiště her," uvedl Kaderka.

Český olympijský výbor se vyjádřil i na svých sociálních sítích, kde obhajuje svůj postup. "Bezpečnostní proces před odletem sestával ze dvou PCR testů 24 a 72 hodin před nástupem na palubu a z monitorování zdravotního stavu. Zaměstnanci ČOV museli absolvovat očkování," uvedli na sítích. "Doktor Voráček měl testy ze dvou různých laboratoří, které splnili certifikace japonské vlády pro přílet do země," zakončuje ČOV ve svém vyjádření.

Ke dvěma oficiálně potvrzeným nakaženým sportovcům teď přibyla třetí - plážová volejbalistka Markéta Nausch Sluková, která kvůli povinné desetidenní karanténě přijde s parťačkou Hermannovou o olympijský turnaj.

„Poslední dny byly psychicky hodně náročné. Za posledních 24 hodin jsem absolvovala asi 8 testů, některé vyšly pozitivně, jiné byly nejednoznačné. Teď jsem obdržela definitivní verdikt, který je bohužel pozitivní. Bára a já díky tomu nebudeme moct zasáhnout do turnaje," přiznala Markéta Nausch Sluková.

„Strašně nás to bolí, tu situaci jsem zatím nestrávila a nevím, jak s tím naložit. Už jsme si poplakaly, pak jsme si zanadávaly, pak jsme si zase poplakaly. Už jen doufám, že nebudou další sportovci následovat. Tohle je noční můra každého sportovce," dodala.

Šéf volejbalového svazu Marek Pakosta označil dopady pozitivních případů beachvolejbalistů Markéty Nausch Slukové a Ondřeje Perušiče na olympijských hrách v Tokiu za katastrofální. Doufá, že volejbalisté budou mít šanci nahlédnout do vyšetřování, nebo do komise nominovat svého zástupce.

"Určitě mě jako předsedu svazu budou zajímat výsledky. Navíc bych očekával, že jako jeden z nejvíce postižených sportů budeme moci do vyšetřování nahlédnout, nebo do komise nominovat svého zástupce. Celá situace mě mrzí o to víc, když vím, jak odpovědně naše výpravy přistoupily k posledním týdnům před samotným odletem," uvedl Pakosta.