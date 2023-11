Vánoční trhy 2023 v ČR: Program akcí, stánky, kdy a kam vyrazit | e15.cz

Praha

Termín : od 2. 12. 2023 do 6. 1. 2024

: od 2. 12. 2023 do 6. 1. 2024 Adresa: Staroměstské náměstí, Praha 1

Mezi nejznámější pražské vánoční trhy, kam se sjíždí i lidé ze zahraničí, patří vánoční trhy na Staroměstském náměstí. Zde se také 2. prosince uskuteční slavnostní rozsvícení vánoční stromu.

Otevírací doba pondělí - neděle od 10:00 do 22:00 (prodejní stánky) pondělí - neděle od 10:00 do 00:00 (stánky s občerstvením)

Bohatý program a zajímavá nabídka nápojů, pochutin a dárků ale nebude omezena jen na Staroměstské náměstí. Jako první se například otevřely již 20. listopadu vánoční trhy na náměstí Míru. Další krásné trhy jsou na Václavském náměstí, na náměstí Republiky, na Andělu, na Tylově náměstí nebo na náměstí Jiřího z Poděbrad spojené s celoročními farmářskými trhy. Podívejte se na kompletní přehled vánočních trhů v Praze.

Vánoční trhy v Praze Autor: Profimedia

Brno

Termín : od 24. 11. do 23. 12. 2023

: od 24. 11. do 23. 12. 2023 Místo: náměstí Svobody, Zelný trh, Dominikánské náměstí, Moravské náměstí



Otevírací doba Náměstí Svobody od 11:00 do 21:45 (prodejní stánky) Zelný trh od 10:00 do 20:00 Dominikánské náměstí od 11:00 do 21:45 Moravské náměstí od 10:00 do 22:00 Nádvoří Staré radnice Po-Čt od 15:00 do 21:00, Pá-Ne od 10:00 do 21:00

Letošní vánoční trhy v Brně se konají na pěti oficiálních místech - na náměstí Svobody, Zelném trhu, Dominikánském náměstí a na Moravském náměstí. Gourmet trhy naleznete na nádvoří Staré radnice.

Nejdelší tradici mají trhy na náměstí Svobody, kde stál historicky první vánoční strom. Letošní slavnostní rozsvícení vánočního stromu tam proběhne 24. listopadu. Atmosféru doplní 62 stánků nabízejících řadu specialit, výbornou gastronomii nebo tradiční vánoční výrobky a samozřejmě doprovodný program.

Kolotoče na Moravském náměstí. Autor: Archiv MM

Program na náměstí Svobody:



Denně proběhnou dva koncerty a na soboty připadají představení místní folklorní scény. Zábavu vždy v 15 hodin doplní speciální program pro dětské publikum, o který se postarají buď samotné děti nebo divadelní soubory. Kompletní bohatý program naleznete na webu Brněnské Vánoce.

A co najdete na dalších brněnských trzích?

Dominantou vánočního trhu na Dominikánském náměstí je Halouzkův dřevěný betlém - jeden z největších ručně vyráběných betlémů ve střední Evropě čítá na stovku postav. Advent na Zelňáku bude tradiční, řemeslný, klidný, s dominantou vánočního stromu. Na pódiu se bude konat od pondělí do neděle živý hudební program s více než 100 stánky, a to vždy od 17.00 do 22.00 hodin. Aby byla podpořena rodinná atmosféra, dostanou na pódiu prostor děti a žáci z mateřských, základních a uměleckých škol.

Na Moravském náměstí najdete stánky neziskových organizací. Chybět nebudou ani řemeslníci. Děti se mohou těšit na historický kolotoč a pro děti i dospělé je k dispozici velké vyhlídkové kolo a velké kluziště. Novinkou jsou gurmánské trhy na nádvoří Staré radnice.

Ostrava



Termín : od 25. 11. 2023 do 1. 1. 2024

: od 25. 11. 2023 do 1. 1. 2024 Místo: Masarykovo náměstí

Otevírací doba Prodejní stánky od 11:00 do 20:00

Hlavní vánoční program v Ostravě se bude konat již tradičně na Masarykově náměstí, kde najdete adventní trhy, vyhlídkové kolo a kulturní program. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu se uskuteční 25. listopadu od 17 hodin a doprovodí ho bohatý doprovodný program v podání kapely Buty nebo Art Prometheus.

Dětská scéna bude umístěna na sousedním Jiráskově náměstí, kde najdete zbrusu nový dřevěný betlém, který nese prvky spojené s regionem a hornickou tradicí. Na Klubové scéně na náměstí Dr. Edvarda Beneše bude k dispozici zdarma vánoční kluziště.

Vánoční trhy v Ostravě Autor: Profimedia

Program ostravských vánočních trhů:



Na Hlavní scéně na Masarykově náměstí zahraje v sobotu 25. listopadu při slavnostním rozsvícení vánočního stromu ostravská skupina Buty.

Adventní neděle pak budou vždy v podvečer patřit hlavním hvězdám letošních Vánoc. Vystoupí například český zpěvák a rapper 7krát3, hudebník Dan Bárta, česko-arménská zpěvačka Pam Rabbit a dvojice slovenských MALALATA. Program Ostravských Vánoc v sobotu 23. prosince uzavře vystoupení Kateřiny Marie Tiché s kapelou Bandjeez. Nebudou chybět ani divadélka pro děti, vystoupení cimbálovek, pěveckých sborů či swingových kapel.

Scéna Nové radnice na Prokešově náměstí se slavnostně rozsvítí v duchu vizuální podoby Ostravských Vánoc, každou neděli v podvečer pak mohou lidé ve vestibulu budovy magistrátu zhlédnout adventní koncerty České televize, ve středu 13. prosince se pak přímo na ploše Prokešova náměstí uskuteční tradiční akce Česko zpívá koledy.

Kompletní program sledujte na webu Ostravské Vánoce nebo na Facebooku.

Olomouc



Termín : od 19. 11. do 23. 12. 2023

: od 19. 11. do 23. 12. 2023 Místo: Horní náměstí, Dolní náměstí, Tržnice



Otevírací doba Horní náměstí od 10:00 do 20:00 Dolní náměstí od 10:00 do 20:00 Tržnice pondělí - pátek 13:00 – 20:00 sobota - neděle 10:00 – 22:00

Místem hlavního dění olomouckých vánočních trhů se stává Horní náměstí s dřevěnou vesničkou čítající 130 stánků. Nebude chybět keramika, adventní věnce, vánoční ozdoby a dekorace, kovářské, textilní či dřevěné výrobky, včelí produkty, zimní doplňky a řada dalších. Z oblasti gastronomie si můžete pochutnat na olomouckém punči v mnoha variacích, uzeninách, grilovaném masu, klobásách nebo sýrech a dalších delikatesách.

Trhy následně pokračují na Dolním náměstí, kde se mimo jiné nachází Ježíškova dílnička s poštou. Odtud pak vánoční trasa pokračuje do Tržnice, kde na návštěvníky čeká Olomoucké vánoční kolo a nově i kluziště.

Vánoční trhy v Olomouci Autor: Profimedia

Program na vánočních trzích v Olomouci:



Na Horním náměstí probíhá také doprovodný kulturní program. Už 19. listopadu proběhlo slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Koncerty a divadla budou probíhat na náměstí každý den. Můžeme ale zmínit 25. listopadu koncert kapely Bluesberg, 2. prosince vystoupení Lucie ZET, 10. prosince dětská představení divadla Tramtárie nebo 14. prosince koncert kapely Stew.

Program vánočních trhů a další informace naleznete na webu Vánoční trhy Olomouc nebo na Facebooku.

Český Krumlov

Termín : od 1. 12. 2023 do 1. 1. 2024

: od 1. 12. 2023 do 1. 1. 2024 Místo: náměstí Svornosti



Otevírací doba pátek–neděle od 10:00 do 19:00 pondělí–čtvrtek od 11:00 do 18:00

Český Krumlov je považován za jednu z bran Šumavy a pro své historické krásy bylo zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO. I tím dostávají tamní vánoční trhy jedinečné kouzlo. Českokrumlovský advent se nese ve znamení vánočních trhů, koncertů, pohádek a dalšího doprovodného programu.

Celý program je završený andělským průvodem městem, který se koná 15. prosince a pak živým betlémem. Ten ožije 23. prosince hned dvakrát, v 16:15 a 18:30.

Vánoční trhy v Českém Krumlově Autor: Profimedia

Program vánočních trhů v České Krumlově:



Slavnostní zahájení vánočního trhu s hudebním doprovodem proběhne 2. prosince od 14 hodin na náměstí Svornosti. Následně vystoupí kapely Nakřáplý šišky, Corso Beat nebo Cindži Renta.

Bohatý program doprovodí trhy po celý adventní čas a jeho kompletní přehled naleznete na stránkách Český Krumlov a region.

Tábor

Termín : od 22. 11. 2023 do 1. 1. 2024 (adventní stánky na náměstí T. G. Masaryka), 9. a 10. 12. 2023 (staročeský vánoční trh na Žižkově náměstí)

: od 22. 11. 2023 do 1. 1. 2024 (adventní stánky na náměstí T. G. Masaryka), 9. a 10. 12. 2023 (staročeský vánoční trh na Žižkově náměstí) Místo: náměstí T. G. Masaryka, Žižkovo náměstí

Otevírací doba Náměstí T. G. Masaryka od 10:00 do 19:00 Žižkovo náměstí od 11:00 do 18:00

V Táboře mohou návštěvníci nasát vánoční atmosféru na náměstí T. G. Masaryka, kde na ně čekají adventní stánky s občerstvením i vánočním zbožím, slaměný betlém nebo Ježíškova kancelář.

Jednou z nejvýraznějších akcí je Staročeský vánoční trh na Žižkově náměstí, který proběhne ve dnech 9. až 10. prosince. V sobotu zajistí doprovodný program kapela Třehusk, orchestr Péro za kloboukem nebo divadelní představení Vánoční příběh. V neděli pak vystoupí kapela Motovidlo a staropražská kapela Šmrnc.

Vánoční trhy v Táboře Autor: Profimedia

Program vánočních trhů v Táboře:



Vánoční program v Táboře odstartuje slavnostní rozsvícení stromečku 1. prosince v 17 hodin na náměstí T.G. Masaryka. Hned 2. prosince proběhne Mikulášská jízda historickou lokomotivou Bobinka. V pátek 15. prosince se uskuteční charitativní vánoční koncert Rotary klubu Tábor nebo 24. prosince štědrovečerní vytrubování v podání Žesťového souboru Swing Band Tábor.

Program vánočních trhů a další informace naleznete na webu Město Tábor.

Karlovy Vary

Termín : od 2. 12. do 26. 12. 2023

: od 2. 12. do 26. 12. 2023 Místo: Mlýnská kolonáda

Otevírací doba pondělí - pátek od 12:00 do 20:00 sobota - neděle a 25.-26.12. od 10:00 do 20:00 Štědrý den od 10:00 do 13:00

Centrem všeho dění je hlavně Mlýnská kolonáda s největší koncentrací stánků, které nabízejí nejen tradiční občerstvení, ale také vánoční a dárkový sortiment. Návštěvníci zde najdou dřevěný betlém a zvoničku z dílny Lázeňských lesů a parků Karlovy Vary.

Zajímavostí je také vánoční autovláček. Na linkách MHD bude jezdit i nazdobený a nasvícený autobus, do vánočního hávu se „oblékne“ i lanovka na Dianu. Děti se pak mohou těšit na Mikulášský speciál s Mikulášem, čertem a andělem na palubě.

Karlovy Vary Autor: Blesk

Program vánočních trhů v Karlových Varech:



Celý vánoční program odstartuje v neděli 3. prosince v 18 hodin slavnostní rozsvícení patnáctimetrového a sedmdesát let starého stříbrného smrku před hotelem Thermal. Nebude chybět ani bohatý doprovodný program. Vedle vystoupení místních interpretů a dětí z karlovarských mateřských a základních škol, bude také lákadlem koncert Jitky Zelenkové, Petra Kotvalda, Ondřeje Rumla nebo letošního držitele divadelní ceny Thálie Tomáše Savky.

V programu nechybí ani tradiční Rybova Česká mše vánoční v provedení Karlovarského pěveckého sboru, svá vystoupení připravují hudebníci Karlovarského symfonického orchestru, v programu je i Mikulášská show.

Dětem bude o adventních víkendech patřit nedaleká Zámecká věž, kde budou probíhat tvořivé dílny vždy od 14 do 18 hodin. Motivem prvního adventního víkendu budou andělé, druhý víkend bude ve znamení vánočních přání a skřítků a tématem třetího víkendu v tvořivých dílnách budou stromečky.

Kompletní program a informace k trhům naleznete na webu Vánoční Vary.

České Budějovice



Termín : od 18. 11. 2023 do 6. 1. 2024

: od 18. 11. 2023 do 6. 1. 2024 Místo: náměstí Přemysla Otakara II.

Otevírací doba náměstí Přemysla Otakara II. od 10:00 do 22:00

Českobudějovický advent začal na náměstí Přemysla Otakara II. už 18. listopadu a doprovází ho opravdu bohatý kulturní program. Nechybí tradiční vánoční stánky, unikátní ledové kluziště kolem Samsonovy kašny. Celé trhy jsou vytvořeny v konceptu adventního městečka s vyhlídkovou věží se zastřešenou rozhlednou. Pro děti budou zajištěny tvůrčí dílny s regionálními řemeslníky.

Vánoční trhy v Českých Budějovicích. Autor: Blesk: Jiří Nováček

Program na vánočních trzích v Českých Budějovicích:



Hlavní doprovodný program odstartuje 27. listopadu s U2 Revival CZ. Následovat budou v dalších dnech třeba koncerty Yvetty Simonové, Marie Rottrové, Petry Černocké a mnoha dalších. Nebudou chybět ani představení a divadla pro děti.

Kompletní program naleznete na webu Českobudějovický advent.

Plzeň

Termín : od 23. 11. do 23. 12. 2023

: od 23. 11. do 23. 12. 2023 Místo: náměstí Republiky

Otevírací doba náměstí Republiky od 10:00 do 20:00

Hlavní vánoční trhy v Plzni se odehrávají na náměstí Republiky a můžete se těšit na vůni svařeného vína, staročeské dobroty a ukázky z lidových tradic. Součástí trhů je i živý betlém, ponocný, pravidelné ukázky lidových tradic a řemesel, procházky adventní Plzní nebo oblíbená Ježíškova pošta sídlící v prostorách plzeňské radnice.

Vánoční trhy v Plzni Autor: Zbyněk Schnapka

Program na vánočních trzích v Plzni:

Vánoční program odstartuje 23. listopadu slavnostním ohňostrojem. Z koncertů se můžete těšit na vystoupení Bohuše Matuše, Beatles Revival, Olmyic Revival, The Dixie Hot Licks, Marcela Zmožka, Josefa Wágnera nebo Ilony Csákové (16. prosince). Program je ale v podstatě každý den vždy od 16 do 20 hodin.

Kompletní program najdete na webu Trhy Plzeň.

Hradec Králové

Termín : od 8. 12. do 22. 12. 2023

: od 8. 12. do 22. 12. 2023 Místo: Velké náměstí

Otevírací doba pondělí od 12:00 do 18:00 úterý, středa, čtvrtek od 11:00 do 18:00 pátek a sobota od 10:00 do 20:00 neděle od 10:00 do 18:00 pátek 22. prosince 2023 od 10:00 do 16:00

Historické centrum města Hradce Králové se již podruhé stane dějištěm vánočních trhů. K dispozici budu prodejní stánky, atrakce a scény s bohatým kulturním programem.

Vánoční trhy v Hradci Králové Autor: Profimedia

Program na vánočních trzích v Hradci Králové:

I když hlavní program odstartuje až 8. prosince, v neděli 3. prosince proběhne od 16 hodin slavnostní rozsvícení vánočního stromu v historickém centru města. Bude mu předcházet vystoupení pěveckého sboru Squadra Risonante a po rozsvícení zazpívá Olga Lounová.

V dalších dnech ale vystoupí i spoustu dalších zajímavých interpretů. Vedle divadel, ohnivé show nebo cirkusu se ještě představí Kateřina Brožová, Ilona Csáková, písničkář Michal Horák, hudebník LADIS s kapelou, Kamila Nývltová a Tomáš Trapl nebo David Deyl.

Celý program si přečtěte na webu Vánoce v Hradci.

Pardubice

Termín : od 2. 12. do 24. 12. 2023

: od 2. 12. do 24. 12. 2023 Místo: Pernštýnské náměstí

Otevírací doba pondělí - čtvrtek od 13:00 do 18:00 pátek od 13:00 do 20:00 sobota od 10:00 do 22:00 neděle od 11:00 do 19:00

Pardubický advent se ponese s tradiční vůní perníku. Návštěvníky čekají zcela nové stánky s vánočním sortimentem a delikatesami. Součástí bude vyhřívaný stan s vánočními specialitami, vánoční express mašinka, adventní pódium s bohatým programem, výstava Světla vyprávějí, vyřezávaný betlém, vyhlídkové kolo, Ježíškova dílna, vánoční foto point, kolotoč a dětská mašinka, vánoční stezka pro děti a mnoho dalšího.

Vedle tradičních trhů na Pernštýnském náměstí, budou vánoční trhy ještě na třídě Míru, v Zelené bráně, na Zámku Pardubice a v Automatických mlýnech.

Vánoční trhy v Pardubicích Autor: archiv Blesku

Program vánočních trhů v Pardubicích:



Adventní trhy odstartují v sobotu 2. prosince a na první adventní neděli v 17 hodin na Pernštýnském náměstí se tradičně rozsvítí vánoční strom. Pochází z Jezbořic a je vysoký 15 metrů. ​​​​​​Od středy do neděle bude na hlavním pódiu probíhat dětský program. Z umělců se můžete těšit na kapelu Skelet, kytarový koncert Stanislava Grubhoffera nebo na skupinu The Factory band.

Celý program si přečtěte na webu města Pardubice.

Vánoční trhy v dalších větších městech

O své vánoční trhy nezůstanou ochuzena ani další česká města. Adventní nabídka tady zahrnuje nejen stánky s občerstvením a široký sortiment vánočních nebo dárkových předmětů, ale zpravidla i doprovodný program s koncerty, divadlem nebo představeními dětí z městských organizací a základních škol.

Uherské Hradiště

Termín : od 9. 12. do 22. 12. 2023

: od 9. 12. do 22. 12. 2023 Místo: Masarykovo náměstí

Liberec



Termín : od 24. 11. do 23. 12. 2023

: od 24. 11. do 23. 12. 2023 Místo : náměstí Dr. Edvarda Beneše

: náměstí Dr. Edvarda Beneše Program vánočních trhů a další informace: Trhy v Liberci

Ústí nad Labem

Termín : od 3. 12. do 23. 12. 2023

: od 3. 12. do 23. 12. 2023 Místo : Lidické náměstí

: Lidické náměstí Program vánočních trhů a další informace: Ústecké Vánoce

Jihlava



Termín : od 3. 12. do 31. 12. 2023 (některé stánky do 18.2.2024)

: od 3. 12. do 31. 12. 2023 (některé stánky do 18.2.2024) Místo : Masarykovo náměstí

: Masarykovo náměstí Program vánočních trhů a další informace: Jihlava k Vánocům

Znojmo

Termín : od 3. 12. do 22. 12. 2023

: od 3. 12. do 22. 12. 2023 Místo : Masarykovo náměstí, Horní náměstí

: Masarykovo náměstí, Horní náměstí Program vánočních trhů a další informace: Znojemský advent

Zlín