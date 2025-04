Trump drží hypoteční trh v šachu. Babiš chce prodávat levné čínské elektromobily. FTMO kupuje brokera v USA

Čistě elektrických osobních automobilů si zatím Češi nekupují mnoho, o to větší růstový potenciál však mohou představovat do příštích let, kdy má prodej spalovacích vozů v Evropské unii skončit. Byznysové příležitosti hodlá využít i skupina Agrotec, jenž spadá do koncernu Agrofert expremiéra Andreje Babiše. Šanci vidí v segmentu malých a levnějších čínských elektromobilů coby druhých aut do rodiny.

Peking dal jasně najevo, že je ochotný roztáčet celní spirálu, dokud americký prezident Donald Trump ze svých plánů neustoupí. Tvrdí, že se nikdy nepodvolí vydírání. Vláda země je nejspíš také připravená čínským firmám bránit v tom, aby se přizpůsobily současnému napětí přesunem produkce jinam. Odborníci už dříve varovali, že Čína se na obchodní střet s Washingtonem velmi dobře připravila a kromě odvetných tarifů může sáhnout k omezení vývozu strategických surovin a šikaně amerických firem.

FLOW: Smlouvu o Dukovanech podepišme, ale bez iluzí. Zapojení českých firem je těžké garantovat, říká právník • e15

O pouhé půlprocento klesly úrokové sazby oproti loňsku, banky přesto hlásí hypoteční přepážky obsypané lidmi. Ti začátkem dubna získali podle posledního Swiss Life Hypoindex půjčku na bydlení za sazbu mírně převyšující pět procent. Sazby hypoték tak od počátku roku klesly o pouhé dvě desetiny procentního bodu. Fronty v bankách na půjčky jsou přitom o desítky procent delší než loni, na nejnižší sazbu přitom zájemci dosáhnou v případě úvěrů zafixovaného na tři roky.

V životě mladých miliardářů Otakara Šuffnera a Marka Vašíčka se staly v poslední době dvě zásadní věci. Za prvé –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ přestavěli jejich oblíbený McDonald's na Václavském náměstí, kde měli už od začátků podnikání sraz v šest ráno vždy u stejného stolu. Tuhle změnu neustáli a začali chodit jinam. Za druhé –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ jejich FTMO oznámilo miliardový životní deal. Kupuje finanční platformu Oanda, jednoho z největších amerických a světových brokerů. Pro Česko, kde naopak většina startupů čeká, až je koupí globální hráč, je to přelomová zpráva.

Do pražské vietnamské tržnice Sapa se už pětadvacet let sjíždějí gurmáni z celého Česka za výjimečně autentickou vietnamskou kuchyní. Bún bò Nam Bô ani vyhlášená kapří polévka tady už ale nehrají hlavní roli, dnes je areál v pražské Libuši spíš centrem významných vietnamsko-českých obchodů, kam míří vietnamští byznysmeni z celé střední Evropy. Služby a obory podnikání se za poslední roky v Sapě výrazně proměnily.