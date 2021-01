Kdy budou volby? Termíny voleb v Česku do roku 2030 | Přehled | E15.cz

Česko čeká hlasovací maraton. Až do roku 2027 se každý rok uskuteční volby. Teprve potom, pokud půjde vše podle plánu, nastanou „voličské prázdniny“. Jaké volby česko čekají? Přehled voleb do roku 2030.

Občané České republiky mohou volit v šesti typech voleb – ve sněmovních, komunálních, senátních, evropských, krajských a prezidentských. Jaké volby občany čekají do roku 2030?

Volby 2021: Poslanecká sněmovna

Volby do poslanecké sněmovny se letos budou konat 8. - 9. října. Do Poslanecké sněmovny může být zvolen každý občan České republiky, kterému je 21 let a více. Volit může jít každý, kterému již bylo 18 let. Poslanci jsou standardně voleni na dobu čtyř let a celkový počet poslanců ve sněmovně je 200.

Do Poslanecké sněmovny ČR se možná poprvé od listopadu 1989 nepodívají komunisté. Demografická struktura strany je neúprosná, což se projevuje i na posledních volebních průzkumech. Otázkou také je, zda se podaří udržet politickou dominanci hnutí ANO Andreje Babiše.

Minulé volby: ANO získalo ve volbách v roce 2017 téměř 30 procent hlasů a drtivě porazilo ostatní strany. Rozdělení mandátů vypadalo následovně: ANO (78), ODS (25), Piráti (22), SPD (22), KSČM (15), ČSSD (15), KDU-ČSL (10), TOP 09 (7), STAN (6).

Volby 2022: Senát a obecní zastupitelstva

Volby do jedné třetiny Senátu

V roce 2022 senát opět po dvou letech obmění třetinu ze svých 81 senátorských míst horní komory Parlamentu ČR. Senátoři se volí na šet let, ale volby do senátu se konají každé dva roky s tím, že se vždy volí senátoři do jedné třetiny senátu.

Obvody 2022:

Karlovy Vary, Most, Plzeň-jih, Český Krumlov, Tábor, Beroun, Praha 11, Praha 10, Praha 6, Mělník, Ústí n. Labem, Liberec, Jičín, Kutná Hora, Pardubice, Ústí n. Orlicí, Blansko, Jihlava (předseda Senátu Miloš Vystrčil bude obhajovat post), Brno-venkov, Brno-město, Olomouc, Bruntál, Nový Jičín, Ostrava-město, Frýdek-Místek, Kroměříž, Hodonín

Minulé volby: Ve volbách v roce 2020 se senátních voleb zúčastnilo 36,74 procent lidí. Nejvíce křesel získalo hnutí STAN s počtem pět. Jejich celkový počet křešel tak činí 13, což je stejný počet křesel jako obsazuje i ODS. Nejvíce křesel naopak v loňských senátních volbách ztratila strana ČSSD, kdy přišla celkem o deset křesel.

Obecní zastupitelstva

Komunální volby se v Česku konají každé čtyři roky ve všech obcích, ale i v územně členěných statutárních městech a jejich městských částech či obvodech. V komunálních volbách nelze volit na voličský průkaz, každý volič musí volit na místě ve svém místě bydliště.

Termín voleb do obecních zastupitelstev tradičně určuje prezident republiky, a to vždy nejpozději 90 dní před jejich konáním. Poslední komunální volby se konaly 5. a 6. října v roce 2018. Datum příštích komunálních voleb by mělo být zhruba v podobném termínu.

Volby 2023: Prezident

V roce 2023 se budou v České republice již třetí prezidentské volby. Svými hlasy občané rozhodnou o tom, kdo bude příštích pět let hlavou státu. Poslední volby se konaly v roce 2018 a vyhrál je Miloš zeman. Zeman už ale znovu kandidovat nemůže. Zároveň budou volby představovat svého druhu milník, neboť na Hrad po Zemanovi, Václavu Havlovi a Václavu Klausovi má šanci zasednout osobnost, která se politicky nevyprofilovala v 90. letech.

Termín prezidentských voleb vyhlašuje předseda Senátu České republiky a to nejpozději 90 dnů před jejich začátkem. Zatím je znám pouze rok konání voleb.

Volby 2024: Senát, Eurovolby a krajská zastupitelstva

Volby do Evropského parlamentu

Do Evropského parlamentu se konají volby každých pět let. Právě parlament s vládami členských zemí Evropské unie rozhoduje o většině unijní legislativy. Například o otázkách jednotného trhu, zákonodárná instituce je tak důležitá pro ekonomické otázky.

Poslední eurovolby se v Česku konaly 24. a 25 května 2019. Evropský parlament byl zvolen ze 751 poslanců a Česko v něm získalo 21 zástupců. Ve všech krajích kromě Prahy vyhrálo hnutí ANO a celkově získalo 21,18 % hlasů. Účast ve volbách byla 28,72 %.

Volby do krajských zastupitelstev

Krajské volby se konají každé čtyři roky. V těchto volbách volí všechny kraje České republiky kromě Prahy. Kandidovat může osoba, jejíž věk přesáhl hranici osmnácti let. Vzhledem k termínu posledních krajských voleb se volby v roce 2024 budou pravděpodobně konat začátkem října 2024.

Poslední volby do zastupitelstev krajů se konaly 2. a 3 řijna 2020 společně s volbami do třetiny senátu. Ve většině krajů vyhrálo hnutí ANO, přesto ale většina koalic v krajích vítěze voleb obešla.

Volby do jedné třetiny senátu

V roce 2024 se konají další volby do třetiny Senátu.

Volební obvody 2024:

Sokolov, Chomutov, Rokycany, Domažlice, České Budějovice, Praha 12, Praha 4, Praha 8, Praha 2, Litoměřice, Teplice, Jablonec nad Nisou, Mladá Boleslav, Benešov, Chrudim, Náchod, Svitavy, Třebíč, Břeclav, Brno-město, Prostějov, Šumperk, Opava, Ostrava-město, Karviná, Vsetín, Zlín

Další termíny voleb

Volby 2025: Poslanecká sněmovna

Volby 2026: Senát a obecní zastupitelstva

Volby 2027: Volební prázdniny

Pokud se všechny volby odehrají v řádném termínu, bude to první rok, ve kterém občané nepůjdou k volebním urnám.

Volby 2028: Senát, prezident a krajská zastupitelstva

Volby 2029: Evropský parlament a Poslanecká sněmovna

Volby 2030: Senát a obecní zastupitelstva

Typy voleb v česku

Volby do Senátu

Senát má celkem 81 členů, přičemž každý z nich je zvolen v jednom z 81 volebních obvodů. Voliči volí jednou za dva roky ve třetině obvodů, Jednou z podmínek je, že kandidátovi musí být alespoň 40 let.

Senátní volby jsou dvoukolové, pokud ale jeden z kandidátů v prvním kole získá více než 50 procent, automaticky získá křeslo senátora. Případné doplňovací volby se v daném obvodě mohou konat i mimo pravidelný termín. Mandát je šestiletý.

Komunální volby

Volby do obecních zastupitelstev se konají každé čtyři roky. Voliči v nich vybírají své zástupce do zastupitelstev obcí, měst ,ale i městských obvodů větších měst. Počet volených zastupitelů se přitom v každé obci může lišit. Ve volbách mohou o mandát usilovat kandidáti starší 18 let, přičemž musí mít trvalé bydliště v místě, kde kandidují.

Volby do poslanecké sněmovny

U voleb do dolní komory Parlamentu ČR voliči vybírají 200 členů. Pokud se nevyhlásí předčasné volby , odehrávají se každé čtyři roky. Spodní hranice věku pro možnost kandidatury je alespoň 21 let. Politické strany sestavují kandidátky pro jednotlivé kraje a Prahu. Kroužkovat voliči mohou jen v rámci jedné kandidátní listiny.

Prezidentské volby

Prezidenta od roku 2013 volí přímo občané. Zvolený prezident má mandát na pět let, který je kratší jen v případě abdikace či smrti. Volba probíhá stejně jako v případě senátních voleb dvoukolově, na rozdíl od senátních voleb ale všichni Češi volí v jednom obvodě.

Volby do Evropského parlamentu

Evropané každých pět let volí své zástupce do Evropského parlamentu, který bude mít po brexitu nově 705 členů. Češi si mohou vybrat celkem 21 europoslanců z kandidátek, které jsou sestavené pro celou Českou republiku. Kandidovat mohou občané starší 21 let.

Krajské volby

Volby do krajských zastupitelstev jsou výjimečné, protože do nich nemohou zasáhnout pražští voliči. Zbytek republiky volí jednou za čtyři roky. Kandidovat může osoba, jejíž věk přesáhl hranici osmnácti let.