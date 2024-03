Sázky na slovenské prezidentské volby už přesáhly u Tipsportu 30 milionů korun

Nejvíc se prosázelo na domácí půdě na Slovensku – v přepočtu 23,5 milionu korun. U Tipsportu v Česku to bylo 8 milionů. Současný předseda Národní rady Peter Pellegrini je podle bookmakerů Tipsportu čím dál větším favoritem na vítězství. Momentálně je na jeho celkové vítězství vypsán kurz 1,35:1, na výhru v prvním kole 1,6:1. Ivan Korčok začal zaostávat jak v celkovém souboji (kurz 3:1), tak i v boji o vítězství v 1. kole (kurz 2,22:1). Podle sázkařů na Slovensku je paradoxně favoritem (podle kurzů až třetí v pořadí) Štefan Harabin. Na jeho triumf si vsadili už víc než 313 tisíc eur v kurzech kolem 150:1. A nejtipovanější příležitostí ze všech sázek v rámci 1. kola je to, že Harabin se podle počtu hlasů umístí do 2. místa (kurz 33:1).

Přitom kurzově je jasným favoritem Pellegrini a mělo by to být ve 2. kole v duelu s Ivanem Korčokem. Na jeho vítězství si sázkaři v Česku vsadili kolem 3 milionů korun, na výhru Ivana Korčoka je to jen okolo 500 tisíc korun. Ale i v České republice je u sázkařů Harabin druhým nejtipovanějším z pohledu celkového vítěze – 1,8 milionu korun. U Tipsportu v ČR je nejvyšší vklad 200 tisíc korun na sólo tiketu na vítězství Pellegriniho v kurzu 1,48:1. Ovšem nejvyšší možnou výhru si připíše jeden ze sázkařů, pokud třetí kandidát Harabin skončí v 1. kole do 2. místa. Sázka 125 tisíc korun by se pak násobila obřím kurzem 33:1 s výhrou přes 4 miliony. Extrémně nepravděpodobné je, že nového prezidenta poznáme už tuto sobotu (kurz 415:1). Vsadit si lze i na účast v 1. kole, kterou bookmakeři odhadují na úrovni 52 procent.