Nezapomeňte na daňové přiznání k dani z nemovitých věcí | E15.cz

Už jen opravdu pár dní máte na podání daňového přiznání k dani z nemovitosti. Do konce ledna 2020 jej podávají ti, kteří nabyli nemovitost v průběhu roku 2019, samotná daň pro rok 2020 je následně splatná do konce května.

Na rozdíl od jednorázové daně z nabytí nemovitých věcí se daň z nemovitých věcí platí každoročně. Povinnost platby daně z nemovitosti má ten, jenž je jako majitel nemovitosti evidovaný v katastru nemovitostí k prvnímu lednu daného roku. Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí se pak podává pouze jednou a v následujících letech pouze při změně rozhodných podkladů pro výpočet daně.

Částku daně z nemovitých věcí ovlivňuje nejenom rozloha pozemků nebo velikost bytu, ale i koeficient dle velikosti obce a místní koeficient. „Například majitelé více stejně velikých bytů v různých městech tak za každý byt platí jinou částku daně,“ vysvětluje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Pokud vyměřená daň nepřesahuje 5 000 korun, platí se jednorázově do konce května. Vyšší částky je možné zaplatit ve dvou splátkách, první do konce května a druhou do konce listopadu

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2020 musí podat i lidé, kteří se stali vlastníky nemovitosti v posledních dnech roku 2019. Pro účely daně z nemovitých věcí není přitom rozhodující, zdali šlo o koupi, darování nebo dědictví nemovitosti. Daň pro rok 2019 platil ještě původní majitel. Daň pro rok 2020 musí platit i lidé, kteří plánují během letošního roku nemovitosti prodat. Pro daňové účely je rozhodující vždy stav zapsaný v katastru nemovitostí k prvnímu lednu příslušného roku.

„Za manžele, kteří mají nemovitost ve společném jmění, může daňovou povinnost splnit pouze jeden z nich, neboť se jedná o solidární daňovou povinnost,“ vysvětluje Gabriela Ivanco.

Jak je to u nájemního bydlení?

I v Česku stoupá z různých důvodů obliba nájemního bydlení. „V těchto případech platí daň z nemovitých věcí vždy majitel nemovitosti. Stejně tak pak každoročně zdaňuje příjem z pronájmu v rámci daňového přiznání fyzických osob. Nájemníci tedy nemají povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí, ani se přímo na platbě této daně nepodílí,“ říká Martin Březina, CEO společnosti UlovDomov.cz. Dle daňových poradců pak daň z nemovitých věcí přímo neplatí ani lidé žijící v družstevním bytě, neboť majitelem zapsaným v katastru nemovitostí je družstvo.