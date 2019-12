Falešná hesla i uměle navýšené ceny aneb Nenaleťte na výprodejové triky obchodníků | E15.cz

Klamavé obchodní praktiky jsou zákonem samozřejmě zakázané, stále se k nim však leckteré obchody uchylují. Zákazníci se tak mohou místo očekávaných slev setkat jen s prázdnými, které se je snaží pouze nalákat do obchodu. Spoléhají na to, že po příchodu do prodejny se lidé zaberou do výběru zboží tak, že si nevšimnou, že nakupují za ceny zcela běžné.

Neztrácejte hlavu, srovnávejte

Než tedy nakoupíte „ve slevě“, zaměřte se i na původní částku, tedy cenu před slevou. Odpovídá realitě? „Zkuste schválně na mobilním telefonu rychle ověřit cenu produktu v jiných obchodech. Možná budete překvapeni, jak si prodejci troufají ceny před slevou nadsazovat, a třeba i narazíte na výhodnější nabídku, díky které skutečně ušetříte,“ upozorňuje spotřebitelská organizace dTest.

Další metodou, jak technicky o cenách „nelhat“, ale přesto uvádět zákazníky v omyl, je hra s velikostí písma. Před obrovskými číslicemi najdete mravenčí „až“, před neuvěřitelně nízkými cenami zase „od“. Ve spodní části reklamních oznámení se často ukrývají celá souvětí obchodních podmínek, která výhody například omezují jen na určitý druh zboží nebo je podmiňují rozsahem nákupu.

„Pokud se s falešnými nebo zkreslenými slevami setkáte, neváhejte se obrátit s podnětem na Českou obchodní inspekci, která může nepoctivým obchodníkům udělovat vysoké pokuty. Přispějete tím k vymýcení nekalých praktik,“ radí dTest.

Víte, že

Pokud cena uvedená na cenovce či v katalogu neodpovídá té, která je vám namarkována u pokladny, máte právo trvat na prodeji zboží za nižší cenu, nejedná-li se o zjevný omyl.

Nevhodný vánoční dárek: Co s ním?

Reklamace zboží z výprodeje

Poskytnutí slevy není v žádném případě důvodem k omezení vašeho práva věc reklamovat nebo vrátit do 14 dnů zboží zakoupené online. Co se týče záruky, ať nakoupíte za jakoukoliv cenu, vždy platí, že zboží lze reklamovat po dobu 24 měsíců od jeho převzetí. Jedinou výjimkou jsou situace, kdy je sleva poskytnutá individuálně na vadný kus. Pro takovou vadu pak zboží reklamovat nelze, o konkrétním omezení vás ale musí prodejce při nákupu jasně informovat.

Pozor si dejte také na akce typu X+1 zdarma. Obchodník může v případě reklamace tvrdit, že na kus „zdarma“ se záruka nevztahuje, případně že je kratší. „Je pravdou, že záruka se vztahuje pouze na zboží, za které jste zaplatili; vždy je ovšem nutné určit, který kus je tím „darem“. Není-li možné jednotlivé kusy od sebe odlišit, jedná se o množstevní slevu a reklamovat můžete každý kus zboží zvlášť. Ideálně se o rozlišení zboží, za které platíte, a dárku zdarma ujistěte ještě při nákupu, dodává Eduarda Hekšová, ředitelka dTestu.