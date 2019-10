Pozor na internetové kalkulačky energií a fígle dodavatelů | E15.cz

Není všechno zlato, co se třpytí. Výhodná „orientační“ cena elektřiny či plynu může mít ke skutečnosti opravdu daleko.

Určitě jste někdy už na internetu narazili na tzv. orientační kalkulačku. V případě dodavatelů energií jde rovněž o populární nástroj k přetažení zákazníků… Aby také ne, kalkulačka je pohodlná, neboť pro výpočet nepotřebujete znát svoji aktuální roční spotřebu, distribuční sazbu ani hodnotu jističe (údaje, které nikdo z hlavy nezná)...

Jenomže výsledek takové kalkulačky je následně také pouze orientační. A jak to tak bývá, je orientační směrem k co nejnižší ceně, takže se mnoho zákazníků jednoduše chytí a domnívá se, že s novým dodavatelem ušetří. Ale realita skutečné spotřeby a následných skutečných plateb je jiná.

Stejné zadání, ale rozdílné výsledky

Do kalkulačky se obvykle zadává typ bydlení (dům nebo byt) a způsob spotřeby elektřiny, nejčastěji svícení, vaření, ohřev vody, vytápění a případně tepelné čerpadlo. Kalkulačka následně tyto hodnoty sama převede na distribuční sazbu, spotřebu a hodnotu jističe. Tedy údaje nezbytné pro výpočet ceny elektřiny. Tento převod by měl být nastavený tak, aby co nejblíže odhadl spotřebu zákazníka.

„Jaké hodnoty ale zvolí, záleží čistě na společnosti, která kalkulačku provozuje. Často se tak můžeme setkat se situací, že kalkulačka pro zadaný typ spotřeby počítá s výrazně nižší než reálnou spotřebou nebo jinou hodnotou jističe. A tím pádem samozřejmě nabídne výhodnější cenu,“ říká Jan Kovalský ze společnosti Energie ČS.

Standardní triky

Mezi další triky patří chytře vymyšlená zadání dalších hledisek jako je například využití nejdražších tarifů konkurence pro kalkulace. Většina dodavatelů totiž nabízí i jiné levnější tarify. Na druhé straně pak u výsledné spočítané ceny nového kalkulovaného dodavatele často vypadne na první pohled omračující výhodná suma ročních plateb. V rámci této ceny započítá například provozovatel kalkulačky slevu pro první rok, takže se cena jeví na první pohled jako velice výhodná.

Zákazník po čase ale s nemilým překvapením zjistí, že pokud má například smlouvu na tři roky, tak druhý a třetí rok zaplatí podle smlouvy výrazně více, než rok první, který získal se „slevou“.

Proto se vždy dobře dívejte a zjišťujte mechaniku výpočtu. Zejména vždy zadávejte co nepřesněji výši své spotřeby a hodnotu jističe. A konečně - důvěřuj, ale prověřuj, proto si před případnou změnou dodavatele prověřte, zda orientační spotřeba sedí na údaje uvedené v ceníku.