Výbava a věno: Jsou už pasé? | E15.cz

Chystání výbavy je v naší zemi tradicí. A rozhodně s ní nekončíme. Skoro 64 procent Čechů rodiče vybavili do života. Ať už materiálně, finančně nebo jinak.

Je jasné, že dnes výbava nevěsty vypadá jinak než před sto lety. Princip ale zůstává stejný: rodiče chtějí své děti vybavit a připravit na samostatný život.

Kdo z nás dostal výbavu?

Při startu samostatného života výbavu či věno dostalo 63,7 procent Čechů. Vyplývá to z průzkumu Stavební spořitelny České spořitelny (Buřinky). Nejoblíbenějšími dary je vybavení do kuchyně. To, které jsme dostali, stále využívá 84 procent dotázaných. Některé sváteční části výbav Češi vybalují právě nyní o Vánocích.

Výbavu dostávají i muži

Nejčastěji výbavu dostáváme při svatbě (42 procent). A dostávají ji i muži. Každý druhý. Dokonce platí, že hodnotnější dary jako elektroniku, nábytek, auto, či byt dostávají muži častěji. Pro ženy pak rodiče nebo prarodiče připravují peřiny, talíře a ručníky.

„Když ženy chystají dcerám výbavu, intuitivně připraví praktické věci, jako dostaly ony samy i jejich maminky. Situace se však postupně mění a stále častěji darují lidé peníze. Je však dobré, když jsou spojeny s nějakým konkrétním účelem a příběhem. Při křtu se setkávám s tím, že rodiče i takto malým dětem spoří na vzdělání,“ doplňuje farářka Martina Viktorie Kopecká.

Stavební spoření nebo hotovost?

Jestliže dostáváme od příbuzných peníze na ruku, většinou nejde o příliš vysoké částky. Částky do 25 tisíc věnuje 37 procent rodičů. 21 procent pak do 50 tisíc. Záleží na finanční situaci rodiny. Jestliže se ale rodiče rozhodnou dětem šetřit už v dětství, mohou naspořit mnohem více. 45 procent lidí, kteří dostali od rodičů stavební spoření, obdrželo více než 100 tisíc.

„Na stavebním spoření rodiče dětem v průměru naspořili 109 595 korun. Sledujeme ale rostoucí trend, kdy se letos průměrná naspořená částka vyšplhala na 135 730 korun,“ doplňuje Libor Vošický, předseda představenstva Stavební spořitelny České spořitelny.