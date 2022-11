Equa Bank končí. Jak klienti přejdou k Raiffeisenbank? | E15.cz

K 1. lednu 2022 se stala Equa Bank součástí Raiffeisenbank. Termín plné integrace Equa Bank do Raiffesenbank se blíží a 9. listopadu 2022 již odstartovala odstávka bankomatů Equa Bank. Co mají dělat klienti po této fúzi? Změní se jim bankovní údaje? Jsou jejich finance v bezpečí? Co internetové bankovnictví? Musí klienti jít na pobočku?