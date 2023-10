mBank láká na novou akci. Klientům vyplatí 2000 korun | e15.cz

mBank se dlouhodobě snaží klienty motivovat své klienty k mobilním platbám či prostřednictvím chytrých hodinek. V rámci kampaně Netradiční Vánoce je tak za tyto platby odmění bonusem ve výši až 2 000 korun.

Akce platí pro stávající i nové klienty. Podmínky pro získání bonusu se tak ale pro obě skupiny mírně liší.

Klienti, kteří si u mBank založí účet, získají zpět stejnou částku, jakou utratí pomocí mobilu nebo chytrých hodinek (Apple Pay, Google Pay, Garmin pay, Fitbit Pay, Xiaomi Pay, SwatchPAY!), a to až do výše 2 000 korun. Jako nový zákazník je považován ten, který neměl do 15. října 2023 u mBank založený účet.

Současní klienti získají bonus prosřednictvím soutěže

Současní klienti se mohou o bonus ucházet vyplněním formuláře s promo kódem „Vánoce“, čímž se zařadí do losování, v němž banka každých 14 dní vybere 500 klientů, kteří vyhrají tolik, kolik za dané období utratili pomocí mobilu nebo chytrých hodinek, a to rovněž do výše 2 000 korun. Akce platí od 16. října do 15. prosince 2023.

Pro obě skupiny platí, že z plateb jsou vyloučené platby u sázkových společností a společností provozujících jakoukoliv formu hazardu či kasina, u společností poskytujících finanční, platební nebo pojišťovací služby (například Revolut, Curve, Paypal), včetně plateb zprostředkovaných těmito společnostmi a u společností umožňujících investice do cenných papírů a kryptoměn.