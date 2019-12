Minimální mzda 2020: V příštím roce se zvýší na 14 600 korun | E15.cz

„Růst mezd je pro Česko zásadní. Podhodnocování ceny práce totiž oslabuje schopnost lidí žít na slušné úrovni a vede ke zvyšování výdajů státu na sociální dávky,“ míní ministryně MPSV Jana Maláčová.

Zvýšení minimální mzdy by mělo přinést do státní kasy na sociálním pojištění navíc 892 mil. korun za rok, příjmy ze zdravotního pojištění by se mohly zvýšit o zhruba 382 mil. korun. Dle dostupných údajů lze předpokládat zvýšení ročních mzdových nákladů zaměstnavatelů v podnikatelské sféře o cca 3,2 mld. korun, v nepodnikatelské sféře o zhruba 582 mil. korun.

Zaručená mzda

Minimální mzda podmiňuje růst nejnižších úrovní zaručené mzdy. Ty stanovují nejnižší cenu práce odstupňovaně podle její složitosti, odpovědnosti a namáhavosti. Jedná se o mzdu nebo plat, na kterou zaměstnanci vzniklo právo podle zákoníku práce, smlouvy, vnitřního předpisu, mzdového nebo platového výměru za stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin.