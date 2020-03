Ošetřovné 2020: Příklady a kalkulačka | E15.cz

V roce 2020 se bude redukovat následovně: - Do první redukční hranice (do 1 162 korun) z 90 procent, ve druhé redukční hranici (od 1 162 korun do 1 742 korun) z 60 procent a ve třetí redukční hranici (od 1 742 korun do 3 484 korun) z 30 procent. K částce denního osobního vyměřovacího základu nad 3 484 korun se nebude přihlížet. - Denní ošetřovné bude následně činit, stejně jako v minulých letech, 60 procent redukovaného denního vyměřovacího základu.