Nerudová, nebo Pavel: Průzkum ukazuje vyrovnaný souboj | E15.cz

Agentura IPSOS ve svém posledním volebním průzkumu zkoumala, jaké jsou šance prezidentských kandidátů pro druhé kolo. Ve svém šetření se přitom zaměřovala i na scénáře, kdy by místo Andreje Babiše kandidoval Martin Stropnický nebo Alena Schillerová. Paradoxně nejvyrovnanější souboj by podle říjnového průzkumu nastal v případě, že by do druhého kola nepostoupil ani jeden z kandidátů ANO.

Šance Petra Pavla na zvolení prezidentem postupně rostou. Jako vítěz vychází podle agentury IPSOS ze všech hypotetických duelů. Z jeho možných soupeřů z řad případných kandidátů ANO by měl ve druhém kole největší podporu Andrej Babiš (38 %). Za ním pak následuje Alena Schillerová (29 %) a Martin Stropnický (25 %).

Že možní kandidáti ANO zatím ztrácejí, ukazují i scénře, v nichž by Pavel do druhého kola nepostoupil. V případě duelu s Danuší Nerudovou by Babiše podle průzkumu volilo 37 procent dotazovaných a Alenu Schillerovou by místo Nerudové upřednostnilo jen 32 procent voličů. Nejvyrovnanější duel se rýsuje v případě, pokud by do druhého kola postoupil Pavel a Nerudová. Pavel má podle průzkumu oproti Nerudové podporu 55 procent dotazovaných, zbylých 45 by hlasovalo pro Nerudovou.

Data říjnového průzkumu zároveň ukazují, že v případě duelu Pavel vs. Nerudová by byla nižší volební účast, než pokud by postoupil některý z možných kandidátů hnutí ANO. Podle údajů agentury by také v tomto případě osm procent dotazovaných voličů nevědělo, komu dát hlas.

Prezidentské duely Pavla s kandidáty za ANO by přilákaly více voličů. V případě souboje Pavel vs. Stropnický by váhalo sedm procent lidí, v případě postupu Schillerové pět procent, a pokud by proti sobě stanuli Pavel a Babiš, váhaly by jen tři procenta. Projekce volební účasti v tomto případě ukazuje také nejvyšší volební účast: 75 procent.

Že je souboj Pavla s Nerudovou o Hrad možný, ukazují i volební modely průzkumů agentury IPSOS, které pracují se scénářem, že bude místo Babiše kandidovat Stropnický nebo Schillerová. Podle průzkumů by se ani jeden do druhého kola totiž momentálně neprobojoval.

V případě Babišovy kandidatury z výsledků průzkumu vyplývá, že Nerudová zůstane za předsedou ANO a Babiš vyzve v druhém kole Petra Pavla.

Agentura dále uvádí, že kandidáti ANO jsou voličům nejvíce známí. Nejmenší povědomí mají dotazovaní voliči naopak o Karlu Divišovi, Josefu Skálovi a Tomáši Zimovi.

Průzkumu se účastnilo přes tisíc respondentů a agentura IPSOS ho v termínu 7. až 12. října zpracovala exkluzivně pro podcast Insider.