ANKETA: Má česká podpora Ukrajiny svůj limit? Ptáme se prezidentských kandidátů | E15.cz

Dnešní otázka: Jel/a byste jako prezident/ prezidentka v příštím roce na Ukrajinu za svým protějškem Volodymyrem Zelenským? Má česká solidarita s Ukrajinou svůj limit?

Petr Pavel

Ano, jel. Solidarita s Ukrajinou je důležitá, protože ruská strategie dosahovat vlastních politických cílů tím, že bude páchat násilí na území nezávislého státu s demokraticky zvolenou vládou, nesmí uspět. Jakýkoli výsledek, který by Rusko interpretovalo jako své vítězství, bude současně interpretovat jako porážku Západu a důkaz jeho slabosti.

To by i pro nás znamenalo velké bezpečnostní riziko, Rusko by potom mohlo chtít podobný scénář opakovat v dalších zemích. Limit bych viděl, kdyby si Ukrajina začala klást nerealistické nároky a blokovala snahu o mírové řešení konfliktu, ale v takové situaci nejsme.

Danuše Nerudová

Ano, jela bych na státní návštěvu Ukrajiny a ráda se setkala s ukrajinským prezidentem. Ukrajinci bojují i za naši bezpečnost a svobodu. Putinovo Rusko se chová jako teroristický stát. Vraždí nevinné, posílá rakety do obydlených sídlišť a neštítí se ničeho. Přála bych nám všem a hlavně všem Ukrajincům mír. Ten ale nastane až s odchodem posledního ruského vojáka z území Ukrajiny. Naše pomoc Ukrajině tak musí pokračovat.

Za důležité však považuji jezdit nejen na zahraniční návštěvy ale i do regionů napříč celou Českou republikou a zajímat se i o regionální problémy a kvalitu života místních.

Rozhovor s Danuší Nerudovou pro E15

Video se připravuje ... • VIDEO Videohub

Pavel Fischer

Ano, podobně jako prezident Německa navštívil v říjnu 2022 Ukrajinu, slušelo by se, aby tuto těžce zkoušenou zemi navštívil i prezident ČR. Ukrajinu jsem opakovaně navštívil sám a vím, jak člověka promění pohled do hromadného hrobu v Buči. Na Ukrajině se rozhoduje o osudu Evropy. Pokud by Ukrajina padla, je to velký malér i pro nás. Jde tu o naši vlastní bezpečnost.

A proto je třeba k Ukrajině přistupovat jako k zemi, kde se rozhoduje i o naší budoucnosti. A kde jsou limity naší pomoci? Já sám jsem opakovaně musel přehodnotit svůj odhad vývoje celého konfliktu i naše možnosti pomáhat. Jsem přesvědčen, že to, zda a kdy Ukrajina zvítězí, závisí i na nás. Na druhou stranu, země, která by zapomněla na své občany a na domácí problémy, pak nebude schopna pomáhat ani jiným. A tady vidím naše limity.

Marek Hilšer

Jistě. Na východě Ukrajiny jsem letos byl se zásilkou pomoci obráncům Mykolajivské oblasti. Zorganizoval jsem ji a dovezl až téměř na frontu. Ukrajina bojuje za cenu obrovských obětí proti agresivnímu ruskému režimu i za nás. Vždyť i nás Rusko nejednou označilo za nepřátelský stát bez vlastní suverenity.

Naše solidarita s Ukrajinou a všestranná pomoc ve válce je v našem nejvlastnějším zájmu. Hovořím o tom soustavně a veřejně už od roku 2014. Letos po začátku invaze jsem byl jedním z prvních, kdo volal po vojenské pomoci. Navrhl jsem s experty konkrétní možnosti a předložil je předsedovi vlády s podporou ostatních zákonodárců. Navrhoval jsem i usnesení Senátu.

Josef Středula

Ukrajina se brání agresi putinovského Ruska a je naší povinností ji pomáhat v maximální možné míře. Je třeba mít na paměti, že okupaci sovětskými vojsky má Česká republika za sebou a nikde není dané, že by se Rusko uspokojilo s Ukrajinou a nepokračovalo by dál. V tomto ohledu je možné, že Ukrajina bojuje i za nás a další země Evropy. Pokud by to bezpečnostní situace umožnila, jel bych.

Tomáš Zima

Prezident musí být aktivní a pracovat v souladu s dalšími ústavními činiteli a zájmy České republiky. Jediným limitem jeho práce je prosazování těchto zájmů. Jak politických, tak ekonomických a bezpečnostních.

Karel Diviš

Našimi klíčovými partnery jsou z hlediska vzájemné provázanosti naši nejbližší sousedé a z hlediska ekonomiky zejména Němci, a pak z hlediska bezpečnosti USA. U Ukrajiny náš postoj má být, že ji podporujeme a pomáháme, ale nejsme účastníky konfliktu. Naše vztahy šly hodně nahoru a myslím, že v budoucnu bude vzniklá důvěra přínosem třeba pro české firmy. Takže Ukrajinu bych zařadil mezi země, kam bych plánoval návštěvu.

Jaroslav Bašta

Jel bych na Ukrajinu za všech okolností. Základní limit naší solidarity vidím možném přečerpání našich možností a možnému kolapsu českého průmyslu kvůli příliš drahým energiím. Můžeme mít problémy pomoci sami sobě, natož pak někomu jinému.

Tomáš Březina

Vždy existuje limit, tento je dán tím, jaké jsou naše skutečné politické a ekonomické možnosti, a také tím, co je rozumné. Nesmíme se uchylovat ke gestům, která situaci Ukrajinců nezlepší a nás poškodí.

Český prezident musí v první řadě hájit zájmy občanů České republiky. A teď máme mnoho naléhavějších úkolů než symbolické návštěvy Ukrajiny. Máme-li skutečnou sílu přispět k začátku mírových jednání, pomohlo by to významně více, než symbolická návštěva Kyjeva.