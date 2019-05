Volby 2019 až 2030 – velký přehled | E15.cz

Česko čeká hlasovací maraton. Až do roku 2027 se každý rok uskuteční volby, teprve poté nastanou „voličské prázdniny“. Aspoň pokud půjde vše podle plánu.

Občané České republiky mohou volit v šesti typech voleb – ve sněmovních, komunálních, senátních, evropských, krajských a prezidentských. Jaké volby občany čekají do roku 2030?

Minulé volby: Volby v roce 2014 těsně vyhrálo hnutí ANO, které vedl bývalý eurokomisař Pavel Telička. Spolu s ním čtyři mandáty získali také koalice TOP09 a STAN a sociální demokraté. Komunisté a lidovci obsadili po třech křeslech, občanští demokraté dvě a Svobodní jedno.

Volby do evropského parlamentu patří k těm, které mají nejnižší účast. V roce 2014 přišlo k volbám pouhých 18,2 procenta voličů. Pro politiky tak bude zásadní, aby své příznivce dokázali k volebním urnám vůbec dovést. Zajímavé bude také sledovat, zda se stranám od středu doprava, jako je KDU-ČSL, TOP 09 a STAN, podaří vytvořit společnou koalici. Na unijní úrovni mohou zásadním způsobem posílit euroskeptické strany. Babiš by ve volbách mírně ztratil, Piráti prudce rostou

Volby 2020: Třetina Senátu a krajská zastupitelstva (podzim, přesný termín určí prezident)

Kraje

Minulé volby: V krajích dnes vládne pět hejtmanů hnutí ANO i ČSSD. ANO v roce 2016 sice výrazně vyhrálo volby, koalice ale často vznikaly proti jeho hnutí. Kdo nakonec tedy vládne krajům?

Hejtmanství:

ANO: Středočeský, Karlovarský, Jihomoravský, Olomoucký, Moravskoslezský

ČSSD: Jihočeský, Plzeňský, Královéhradecký, Pardubický, Vysočina

KSČM: Ústecký

STAN: Liberecký

KDU-ČSL: Zlínský

U krajských voleb je sice o něco vyšší účast než u těch do evropského parlamentu, pohybuje se ale obecně těsně nad 30 procent. Problémem může být i to, že lidé ani nevědí, jaké mají krajské samosprávy ve skutečnosti pravomoci. Potvrdí hnutí ANO ve volbách svou pozici? A pokud ano, bude schopné dojednat koalice?



Senátu

Minulé volby: Nejvíce křesel, tedy deset, získala v roce 2014 ČSSD. Pět křesel obhajuje KDU-ČSL, tři křesla ANO, po dvou křeslech před šesti lety získali občanští demokraté a Zelení, jedno Starostové pro Liberecký kraj, SPO a Soukromníci. Jednoho senátora získalo také hnutí STAN. Starostové navíc v roce 2018 získali další křeslo v doplňovacích volbách na Trutnovsku, když o mandát přišel podnikatel Jiří Hlavatý z hnutí ANO. Jak získat voličský průkaz? Použít lze i datovou schránku

Volby 2021: Poslanecká sněmovna

Minulé volby ANO získalo ve volbách v roce 2017 téměř 30 procent hlasů a drtivě porazilo ostatní strany. Rozdělení mandátů vypadá následovně: ANO (78), ODS (25), Piráti (22), SPD (22), KSČM (15), ČSSD (15), KDU-ČSL (10), TOP 09 (7), STAN (6).

Do Poslanecké sněmovny ČR se možná poprvé od listopadu 1989 nepodívají komunisté. Demografická struktura strany je neúprosná, což se projevuje i na posledních volebních průzkumech. Otázkou také je, zda se podaří udržet politickou dominanci hnutí ANO Andreje Babiše.

Volby 2022: Třetina Senátu a obecní zastupitelstva

Senát

Minulé volby: Ve volbách v roce 2016 získali nejvíc křesel lidovci, a to pět. Druhé skončilo hnutí ANO se třemi mandáty a hned za ním skončila skupina stran se ziskem dvou křesel – ČSSD, ODS, koalice STAN a TOP 09, Severočeši.cz a Starostové a nezávislí.

Volby 2023: Prezident

Současný prezident Miloš Zeman už znovu kandidovat nemůže. Zároveň budou volby představovat svého druhu milník, nebot na Hrad po Zemanovi, Václavu Havlovi a Václavu Klausovi zasedne osobnost, která se politicky nevyprofilovala v 90. letech.



Volby 2024: Senát, Evropský parlament a krajská zastupitelstva

Volby 2025: Poslanecká sněmovna

Volby 2026: Senát a obecní zastupitelstva

Volby 2027: Volební prázdniny

Pokud se všechny volby odehrají v řádném termínu, bude to první rok, ve kterém občané nepůjdou k volebním urnám.

Volby 2028: Senát, prezident a krajská zastupitelstva

Volby 2029: Evropský parlament a Poslanecká sněmovna

Volby 2030: Senát a obecní zastupitelstva

Typy voleb

Volby do Senátu

Senát má celkem 81 členů, přičemž každý z nich je zvolen v jednom z 81 volebních obvodů. Voliči volí jednou za dva roky ve třetině obvodů, Jednou z podmínek je, že kandidátovi musí být alespoň 40 let.

Senátní volby jsou dvoukolové, pokud ale jeden z kandidátů v prvním kole získá více než 50 procent, automaticky získá křeslo senátora. Případné doplňovací volby se v daném obvodě mohou konat i mimo pravidelný termín. Mandát je šestiletý.

Komunální volby

Volby do obecních zastupitelstev se konají každé čtyři roky. Voliči v nich vybírají své zástupce do zastupitelstev obcí, měst ,ale i městských obvodů větších měst. Počet volených zastupitelů se přitom v každé obci může lišit. Ve volbách mohou o mandát usilovat kandidáti starší 18 let, přičemž musí mít trvalé bydliště v místě, kde kandidují. Sociální demokraty v Senátu opět povede Vícha

Volby do poslanecké sněmovny

U voleb do dolní komory Parlamentu ČR voliči vybírají 200 členů. Pokud se nevyhlásí předčasné volby , odehrávají se každé čtyři roky. Spodní hranice věku pro možnost kandidatury je alespoň 21 let. Politické strany sestavují kandidátky pro jednotlivé kraje a Prahu. Kroužkovat voliči mohou jen v rámci jedné kandidátní listiny.

Prezidentské volby

Prezidenta od roku 2013 nově volí přímo občané. Zvolený prezident má mandát na pět let, který je kratší jen v případě abdikace či smrti. Volba probíhá stejně jako v případě senátních voleb dvoukolově, na rozdíl od senátních voleb ale všichni Češi volí v jednom obvodě.

Volby do Evropského parlamentu

Evropané každých pět let volí své zástupce do Evropského parlamentu, který bude mít po brexitu nově 705 členů. Češi si mohou vybrat celkem 21 europoslanců z kandidátek, které jsou sestavené pro celou Českou republiku. Kandidovat mohou občané starší 21 let.

Krajské volby

Volby do krajských zastupitelstev jsou výjimečné, protože do nich nemohou zasáhnout pražští voliči. Zbytek republiky volí jednou za čtyři roky. Kandidovat může osoba, jejíž věk přesáhl hranici osmnácti let.