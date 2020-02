Benefity zdravotních pojišťoven 2020: Navyšovala vaše pojišťovna příspěvky? | E15.cz

Pohybové aktivity

Pojišťovny často přispívají na pohybové aktivity. Většinou jde o částky 500 korun pro dospělé a 1000 korun dětem. VZP přispívá dětem od 1 do 18 let na jakoukoliv organizovanou sportovní činnost až 1000 korun. Dospělí mohou získat na pohybové aktivity až 500 korun.

Ve stejné výši zavedla pro letošek příspěvek Sport Zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Tato pojišťovna také navýšila příspěvek Sport Junior pro pojištěnce ve věku od 4 do 18 let. A to na 700 korun.

I Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) přispívá dětem 500 korun. Dále pojišťovna v dlouhodobém programu Organizované plavecké kurzy pro děti přispívá 1000 korun. Příspěvek mohou čerpat děti až do 10 let. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna má program Pravidelný pohyb spojený s příspěvkem 700 korun na nejrůznější sportovní aktivity.

Maminky a novorozenci

VoZP pro letošní rok navýšila příspěvky pro maminky v těhotenství a po porodu, na celkových 3200 korun a příspěvek na prevenci v těhotenství na 1500 korun. Příspěvek ve stejné výši poskytuje ženám v souvislosti s těhotenstvím i narozením dítěte ZP MV ČR.

VZP nastávajícím maminkám poskytne až 3 000 na screeningová vyšetření, pohybové aktivity či péči, nebo pomůcky spojené s dentální hygienou. Až 3 000 korun lze u VZP čerpat také na podporu zdravého vývoje včetně prevence pro nedonošené novorozence s poporodní váhou do 1500 g.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda si pro maminky přichystala například 500 korun na pohybové aktivity, 1200 korun na prvotrimestrální screening, příspěvek 2 500 korun na NIPT (neinvazivní prenatální testování) – v indikovaných případech.

U ČPZP lze z programů pro nastávající matky a dítě (Manažerka mateřství, Žena po porodu a Zdravé dítě) čerpat celkem 3 000 korun.

Příspěvky na očkování jsou oblíbené

Očkování patří mezi nejvyužívanější benefity pojišťoven. „Pojišťovna přispívá dětem až 2 500 korun na očkování proti meningokokovým nákazám, až 1 000 korun na očkování proti lidským papilomavirům, až 500 korun proti žloutence typu A či 700 korun na očkování proti rotavirům (dětem do 1 roku). Pro dospělé pojišťovna nabízí příspěvky na očkování proti žloutence typu A a B až 500 korun. Dětem i dospělým přispívá až 700 korun na očkování proti klíšťové encefalitidě a 200 korun na očkování proti chřipce (do 65 let),“ říká Jana Sixtová z VZP.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda přispívá na očkování proti meningokoku 1000 korun na každou dávku.

I ČPZP potvrzuje, že mezi dlouhodobě nejoblíbenější a nejvíce čerpané programy patří příspěvky očkování. Tato pojišťovna ho poskytuje ve formě příspěvku na jakékoli očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění, a to až 1 500 korun pro děti a 1 000 korun pro dospělé pojištěnce. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky přispívá dospělým pojištěncům na očkování 500 korun.

Preventivní programy

Nemocem se vyplatí předcházet, proto pojišťovny podporují různá vyšetření či programy na odvykání kouření. U VZP můžete získat na nákup léčivých přípravků na odvykání kouření až 2500 korun. U této pojišťovny dále ženy ve věku 25 až 45 let dostanou až 500 korun na mamografické nebo ultrazvukové vyšetření prsu. Dalším příspěvkem, který mohou čerpat klienti starší 35 let na prevenci onkologických onemocnění je až 3 000 korun na preventivní onkologickou prohlídku.

Mezi speciální programy ČPZP patří například Program onkologické prevence, který je zaměřený na komplexní vyšetření pro pojištěnce nad 35 let s příspěvkem 2 000 korun a příspěvek na odvykání kouření ve výši 2000 korun.

Oborová zdravotní pojišťovna pak umožňuje svým pojištěncům sbírat kredity na Vitakartu, třeba díky preventivním prohlídkám. Za získané kredity klienti získávají příspěvky na nehrazené aktivity či péči. Kredity lze navíc volně přeposílat v rodině, díky tomu je možné získat i poměrně vysoké příspěvky na nákladnější péči, například na rovnátka.

Online proplácení či časově omezené benefity

„Jednou ze zásadních novinek letošního roku v ČPZP je možnost proplácení preventivních programů přes mobilní aplikace Zdraví v mobilu, bez nutnosti chodit s doklady k proplacení příspěvku na preventivní program na pobočku,“ uvádí Elenka Mazurová, tisková mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny.

Revírní bratrská pokladna pak na letošek chystá i časově limitované benefity. „I když jsme v letošním roce v rámci preventivních a bonusových programů připravili v základní nabídce několik novinek, naprostou novinkou určitě budou speciální časově limitované bonusy ve vybraných měsících roku,“ uvedla za Revírní bratrskou pokladnu Eva Misiačková, s tím, že novinky budou postupně zveřejňovat na webových stránkách.