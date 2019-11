Nenechte si ujít benefity pojišťoven. Na čerpání máte už jen pár týdnů | E15.cz

Pokud jste ještě nevyčerpali benefity u své zdravotní pojišťovny, měli byste si pospíšit. Některé pojišťovny umožňují čerpání do půlky prosince, jiné jen do konce listopadu. Respektive do těchto termínů musíte podat žádosti o čerpání.

Výběr benefitů je široký a většinou je dosti podobný. Lišit se ale mohou částky, které pojišťovny poskytují. Jak je na tom s benefity a lhůtou pro čerpání právě vaše pojišťovna?

Příspěvek na očkování vede

Právě příspěvek na očkování je jedním z nejvyužívanějších benefitů pojišťoven. Na různé typy očkování pojišťovny přispívají zajímavé částky. Vybírat můžeme očkování proti HPV (například u RBP až do výše 4 tisíc korun), dále je oblíbený příspěvek na očkování proti klíšťové encefalitidě, meningokoku (až 2500 korun u VZP) či pneumokoku.

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR přispívá na jakékoliv neplacené dětem až 1000 korun a dospělých až 500 korun.

„Dlouhodobě nejoblíbenějším příspěvkem České průmyslové zdravotní pojišťovny (ČPZP) je příspěvek na očkování nehrazená z veřejného zdravotního pojištění. Děti, registrované u ČPZP, mohou na očkování čerpat až 1500 korun, dospělí pak 1000 korun,“ říká Elenka Mazurová z ČPZP.

Podpora nastávajících matek

Všechny pojišťovny mají benefity, které mohou ušetřit kapsu nastávajícím či novopečeným maminkám. Pojišťovny nejčastěji přispívají na prvotrimestrální screening (až 2000 u VZP), na pohybové aktivity. Třeba u RBP mohou těhotné a ženy po porodu získat příspěvek až do 2 500 korun.

Maminky mají ale i jiné výhody. „Výjimku ze zmíněného termínu podání žádostí tvoří i letos příspěvky na zlepšené služby pro matku a novorozence, kdy příspěvky pro děti narozené v prosinci 2019 je možné vyzvednout do 31. 1. 2020,“ říká Petr Kvapil, asistent ředitelky ZPŠ. Tato pojišťovna přispěje i na NIPT (neinvazivní prenatální testování). A to částku 2500 korun. U ZPŠ mohou maminky nasbírat příspěvky až do částky 6600 korun.

VZP dává až 1 000 korun pro nedonošené novorozence s porodní váhou do 1 500 g na nákup speciální výživy nebo na rehabilitační péči.

Benefity podporující zdraví těla

„Náš „Program 90“ je dlouhodobý a podporuje zdravotně-preventivní péči s myšlenkou, aby se co nejvíce pojištěnců dožilo 90 let. Proto je zacílený především na mladší ročníky. Od letošního roku se do něj mohou zaregistrovat klienti RBP do 40 let, starší ročníky se do programu zapojit nemohou. Součástí projektu je pravidelná kontrola dodržování preventivních prohlídek. Pokud se naši klienti do Programu 90 zapojí, nad rámec balíčků prevence mohou i letos na aktivity podporující zdraví navíc získat příspěvek ve výši 500 korun. Podmínkou je dodržování doporučených frekvencí preventivních prohlídek, nesmí mít nadváhu a nemohou být rovněž závislí na drogách, alkoholu a nikotinu, což musí potvrdit jejich ošetřující lékař. Příspěvek je možné využít například na nákup léčivých přípravků, doplňků stravy, plavání a fitness,“ uvádí Ivo Čelechovský, tiskový mluvčí RBP.

OZP letos měla novinku v podobě programu zaměřeného na screening Alzheimerovvy choroby. „Klient v centru České alzheimerovské společnosti absolvuje krátký test, a pokud ten odhalí možný problém, náš Asistent zdraví klienta automaticky objednává na zevrubné vyšetření u neurologa,“ řekl nám Jiří Sochor z OZP.

Preventivní programy

K zdravému tělu by nám měly pomoci pohybové aktivity. Ví to i pojišťovny, a proto i na ně přispívají.

„V rámci prevence kardiovaskulárních onemocnění přispíváme na pravidelné pohybové aktivity. Dospělí mohou získat až 500 korun a děti až 1 000 korun ročně. Tento benefit patří u našich klientů mezi jeden z nejpopulárnějších. Rovněž přispíváme až 2 500 korun na odvykání kouření,“ uvedla Lucie Krausová z VZP.

„Novinkou v letošním roce byl příspěvek na sportovní pohybové kroužky pro děti nebo Program onkologické prevence, určené na komplexní onkologické vyšetření pro pojištěnce nad 35 let s příspěvkem 2000 Kč,“ řekla Elenka Mazurová.

Klienti pojišťoven mají zájem i o prevenci onkologických a civilizačních onemocnění (vyšetření mateřských znamének, ultrazvukové vyšetření prsu, prevence cukrovky – vyšetření krve, prevence tromboembolické nemoci, prevence osteoporózy denzitometrem, prevence onemocnění prostaty aj.)

Také u Vojenské zdravotní pojišťovny ČR jsou nejpodstatnějším benefitem příspěvky v preventivních programech na plavání, cvičení a regeneraci, školní ozdravné pobyty, očkování, na prevenci v těhotenství a péči o miminko, vitamíny, kloubní výživu pro seniory, dentální hygienu, zubní rovnátka pro děti a na preventivní vyšetření k včasnému záchytu nádorových onemocnění.

„O příspěvek na pravidelné sportovní pohybové aktivity byl loni mezi klienty ZP 211 největší zájem. Zvláště pak u dětí, které mají příspěvek 1000 korun a pokud jim rodiče postoupí svůj příspěvek (což je u ZP 211 možné), pak může dítě čerpat z fondu prevence až 2000 korun,“ potvrzuje i Hana Kadečková, tisková mluvčí Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky.

Jaké jsou termíny čerpání?