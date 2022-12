Prezidentská anketa: Jak by měla ČR přistoupit k prosazení Green Dealu? | E15.cz

Kandidáti na prezidenta se představují. Jaké zastávají hodnoty? Jaké jsou jejich ekonomické postoje? Podporují Ukrajinu? A co si myslí o odcházejícím prezidentovi Miloši Zemanovi? Každý všední den vydáváme odpovědi prezidentských kandidátů na jednu anketní otázku. Andrej Babiš a Jaroslav Bašta na dotazy deníku E15 neodpověděli.

Dnešní otázka: Jak by měla Česká republika přistoupit k prosazení Green Dealu?

Petr Pavel

S principy Green Dealu souhlasím. I když je válka a jsme v problémech, dramatická situace ohledně životního prostředí nezmizela. Chceme-li udržet kvalitu života, na jakou jsme zvyklí, je potřeba směřovat k udržitelnosti a klimatické neutralitě. Měli bychom ale přehodnotit cesty, jak stanovených cílů dosáhnout, a také stanovený časový horizont. S ohledem na bezpečnostní situaci se v tuto chvíli musíme soustředit hlavně na odstoupení od ruských fosilních paliv a využít k tomu všech dostupných cest. A až bude situace stabilní, bavit se dál o zelenějších řešeních.

Danuše Nerudová

Green Deal může mít i pozitivní dopad dalece nad rámec ekologických témat, se kterými je nejčastěji spojován. Politici však musejí i v rámci Green Dealu hájit naše národní zájmy a brát ho jako příležitost pro inovace, které pomohou našim občanům ušetřit peníze, podnikatelům vydělat a zároveň budou i šetrné k životnímu prostředí.

Pavel Fischer

S rozumem a s odvahou. Kdy jindy prosadit nezbytné úspory energií nebo nové technologie než dnes, kdy se ceny energií vyšplhaly na rekordní výši? Zároveň musíme vzít jako prioritu energetickou bezpečnost, protože dosud jsme patřili v závislosti na plynu z Ruska, které ohrožuje Evropu, mezi rekordmany. V rámci Green Dealu vidím řadu rozumných opatření na první pohled – ochranu biodiverzity, zkrácení dodavatelských řetězců od farmáře na stůl ke spotřebiteli, nové technologie do stavebnictví nebo důslednější recyklaci odpadů v průmyslu.

Marek Hilšer

Zelená dohoda a balíček Fit for 55 odrážejí nutnost změny a zároveň představují jedinečnou příležitost. Pomůže nám zmírnit a doufejme postupně zastavit dopady klimatické změny. V tomto směru nemáme už čas na rozmýšlení. Pomůže nám odpoutat se od energetické závislosti na fosilních palivech a zvýšit významně energetickou bezpečnost. To je teď evidentně akutní problém, který snad už každý vidí, a ten se může v budoucnu opakovat. Nové evropské fondy, které jsou součástí dohody, představují příležitost k inovacím a technologickému pokroku. Jsem rád, že český byznys zareagoval velmi pružně. Zelená dohoda je obrovská šance zlepšit konkurenceschopnost českého průmyslu.

Josef Středula

Česká republika už je součástí Green Dealu, je na vládě ČR, jak využije dostupné desítky miliard z fondů EU na transformaci české ekonomiky. Vždy budu požadovat jasnou analýzu dopadů Green Dealu na ekonomiku a zaměstnanost. Nesmějí se zatajovat dopady těchto změn a musejí se najít prostředky na řešení sociálních dopadů.

Tomáš Zima

Říct si, co je pro nás reálné a užitečné, a co nás naopak může nenávratně poškodit. Nemáme možnosti pro větrné elektrárny jako přímořské země, horské řeky jako někteří sousedé ani dost slunných dní jako země na jihu Evropy. Musíme proto být mnohem inovativnější v podpoře rozvoje jaderných elektráren a nových zdrojů, proto je třeba investovat do vědy a inovací. Nikdo nechce ničit planetu. Prostor pro inovace je veliký. Nesmíme ale s vaničkou vylít i dítě.

Karel Diviš

Jako ekonom a matematik bych nejprve doporučoval všechno řádně propočítat, abychom věděli, čím a v jakém časovém horizontu nahradíme ty neekologické zdroje a jak dosáhneme stability a udržitelnosti. Na Green Dealu mi vadí, jak moc přispěl k současnému prohloubení energetické krize. Nejdříve bychom se měli zamýšlet nad diverzifikací a jasnou energetickou koncepcí, která nebude závislá na nespolehlivých zahraničních partnerech. Až bude situace stabilizovaná, pak klidně můžeme přistoupit k realizaci Green Dealu.