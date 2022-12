ANKETA: Jmenovali byste trestně stíhaného člověka premiérem? Ptáme se prezidentských kandidátů | E15.cz

Kandidáti na prezidenta se představují. Jaké zastávají hodnoty? Jaké jsou jejich ekonomické postoje? Podporují Ukrajinu? A co si myslí o odcházejícím prezidentovi Miloši Zemanovi? Každý všední den vydáváme odpovědi prezidentských kandidátů na jednu anketní otázku. Andrej Babiš na dotazy deníku E15 neodpověděl.

Dnešní otázka: Jmenoval/a byste trestně stíhaného člověka premiérem?

Petr Pavel

Měl bych s tím problém. S trestním stíháním premiéra je spojeno velké reputační riziko pro Českou republiku. Jako předseda vojenského výboru NATO jsem se setkával s tím, že naši zahraniční partneři brali slovo a postavení tehdejšího premiéra Andreje Babiše kvůli podezření z dotačních podvodů s velkou rezervou, což oslabovalo naši pozici v různých vyjednáváních. Navíc jsem přesvědčen, že politiky bychom měli hodnotit podle přísnějších morálních a etických kritérií, obzvláště v těch nejvyšších patrech by měli jít příkladem. Jmenoval bych ho jedině, pokud by získal podporu 101 poslanců a neexistovala by jiná alternativa.

Danuše Nerudová

Žijeme v právním státě, kde je třeba ctít presumpci neviny. Moc bych si ale přála žít zase v zemi, kde by trestní stíhání politika bylo důvodem, proč politik odchází až do případného očištění svého jména osvobozujícím rozsudkem soudu z politiky.

Rozhovor s Danuší Nerudovou

Pavel Fischer

Ano. Platí presumpce neviny. Na druhé straně by pro politika, který chce být premiérem, mělo platit i opačné pravidlo. Tedy že bude mít dost rozumu a ustoupí do doby, než před soudem očistí své jméno. Tak se rozvíjí politická kultura. Proto bych jen velmi nerad jmenoval trestně stíhaného člověka premiérem.

Marek Hilšer

Pokud voliči zvolí ve volbách subjekt, který vede trestně stíhaná osoba, je to velmi delikátní situace. Je to zničující pro politickou kulturu a stav právního státu. Už jen fakt, že problém v této rovině vůbec diskutujeme, je znepokojivý. Usiloval bych všemi prostředky v rámci Ústavy o to, aby k takové situaci nedošlo a člověk důvodně podezřelý z trestného činu nestanul v čele státu.

Josef Středula

Pevně věřím, že v budoucnu se už nedožijeme situace, kdy bude na stole jmenování trestně stíhaného premiéra.

Tomáš Zima

Na trestně stíhanou osobu v demokratickém státě je třeba pohlížet jako na nevinného člověka, dokud není pravomocně odsouzen. Jistě bych vedl jednání s představiteli stran a hnutí, aby taková to situace nenastala.

Jaroslav Bašta

Tato otázka je cítit silnou personifikací, a to mě mrzí. Ale když se ptáte…uznávám a ctím presumpci neviny.

Karel Diviš

Nejmenoval.