Prezidentská anketa: Koho byste jmenovali do bankovní rady ČNB? | E15.cz

Kandidáti na prezidenta se představují. Jaké zastávají hodnoty? Jaké jsou jejich ekonomické postoje? Podporují Ukrajinu? A co si myslí o odcházejícím prezidentovi Milošovi Zemanovi? Každý všední den vydáváme odpovědi prezidentských kandidátů na jednu anketní otázku. Výjimkou je Andrej Babiš, Denisa Rohanová a Jaroslav Bašta, kteří na dotazy deníku E15 neodpověděli.

Dnešní otázka: Koho byste jmenoval/a do bankovní rady ČNB? Měl/a byste pro tento účel speciální poradní tým?

Petr Pavel

Výběr centrálních bankéřů musí být transparentní, aby lidé věděli, podle jakých kritérií probíhá. Jmenoval bych kandidáta, který by na veřejném slyšení vysvětlit své postoje k zásadním ekonomickým otázkám a jevil by se jako nejlepší podle poradního týmu prezidenta a doporučení odborné veřejnosti. Obecně bych chtěl, aby měl odpovídající vzdělání, dostatečnou praxi v oblasti měnové politiky a orientoval se v mezinárodním prostředí. Nechtěl bych zdatného teoretika, ale odborníka s praktickými zkušenostmi, který dokáže pojmenovat, co se v ekonomice děje se všemi souvislostmi.

Danuše Nerudová

Členy bankovní rady by měli být profesionálové respektovaní odbornou veřejností, aby tak zásadní instituce měla nadále důvěru finančních trhů. Dbala bych také na diverzitu názorů, které prospívají konstruktivní diskusi a hledání nejlepších řešení. Speciální pozornost má samozřejmě jmenování guvernéra České národní banky, které je pro důvěru finančních trhů zásadní a projednala bych ho s odbornou veřejností. Rozkosílat trh vlastním návrhem bez předchozího projednání je nezodpovědné, jak jsme si potvrdili u posledního jmenování nového guvernéra. Česká národní banka je asi jediná centrální banka na světě, která musela po jmenování nového guvernéra devizově intervenovat.

Pavel Fischer

Ano, měl bych zvláštní poradní tým. Je třeba si najít čas a konzultovat experty, akademiky i účastníky na trhu, aby nominace nebyly překvapením. Mám na mysli nervozitu a reakci finančních trhů. Jak se to nemá dělat, nedávno předvedl Miloš Zeman. A nakonec - někoho jako Aleš Michl bych do role guvernéra nejmenoval. Výběr je třeba stavět jako stavění týmu, aby se jednotlivé osoby doplnily.

Marek Hilšer

Jmenování členů Bankovní rady je výhradní pravomocí prezidenta republiky. Tím Ústava vyjadřuje poměrně mimořádným způsobem potřebu nezávislosti jejích členů. Povinností prezidenta je vybírat pečlivě a obezřetně osobnosti s bezchybnou odbornou a profesní reputací, takové, které nejsou v podezření ze střetu zájmů. Ve hře je mnoho: finanční a cenová stabilita České republiky.

Rád bych veškeré diskuse o prezidentských nominacích vedl s odborníky otevřeně a předešel tak jakémukoli podezření ze zákulisní tlaků nebo zmíněného střetu zájmů. To bereme obecně v Česku zatím bohužel na lehkou váhu. Prezident může mít ve své kanceláři poradní týmy na různé otázky, ekonomika by nebyla výjimkou. Konzultace o jmenování členů Bankovní rady bych však rozšířil o další odborné autority.

Josef Středula

Jmenování konkrétního člověka do jakékoli funkce by vždy předcházela diskuse s řadou vysoce kompetentních lidí. Na základě této diskuse bych se pak rozhodoval.

Tomáš Zima

Jako při každém rozhodnutí bych spolupracoval s odborníky z různých oblastí, v daném případě z oblasti ekonomie, financí, bankovnictví a průmyslu. Rozhodnutí ČNB mají vliv na prosperitu českého průmyslu, ekonomiky i život každého občana. Vybíral bych lidi s životními zkušenostmi, kteří mají za sebou výsledky a důvěru ekonomické veřejnosti.