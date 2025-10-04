Volby 2025 ONLINE: ANO předvedlo drtivý comeback, Babiš přijel do štábu v euforii
V sobotu 4. října v Česku skončily volby do Poslanecké sněmovny 2025. Sledujte aktuální zprávy a novinky v naší online reportáži, kde přinášíme nejnovější zprávy o průběhu hlasování v ČR a sčítání hlasů. Volební místnosti jsou od sobotních 14 hodin zavřené. Online speciál monitoruje nejnovější události a průběžné i konečné výsledky voleb. Volby 2025 přilákaly mnoho voličů, aktuálně se potvrzuje vysoká volební účast.
Parlamentní volby se v Česku konají každé čtyři roky, voliči během hlasování využily volební lístky, na kterých byly uvedeny strany a kandidáti. Zájemce o volby ze zahraničí musel zanést své jméno na zvláštní seznam voličů a hlasovat na úřadě nebo prostřednictvím korespondenční volby. Hlasování mimo trvalé bydliště umožňuje v ČR voličský průkaz. Volby 2025 skončily v sobotu 4. října ve 14 hodin.
Kromě online reportáže je vám na stránkách e15.cz k dispozici infografika s aktuálními výsledky voleb, aktualizovaná volební mapa okrsků, grafika popisující volební účast a detailní přehled o tom, jak Češi volili v zahraničí.
Aktuální události sledujte s námi online:
Zprávy ze dne 4. října 2025
Bývalý poslanec Birke předpokládá, že vedení SOCDEM po volebním neúspěchu skončí
Bývalý poslanec Jan Birke (SOCDEM) předpokládá, že vedení Sociální demokracie (SOCDEM) rezignuje na své funkce. Volební výsledek, kdy se SOCDEM ani na kandidátkách hnutí Stačilo! nedostane do Sněmovny, je podle náchodského starosty a vlivného člena SOCDEM fatálním selháním vedení, které zatáhlo část strany na komunistickou kandidátku.
Do štábu ANO dorazil Babiš, při příchodu poslouchal italský hit z reproduktoru
Do volebního štábu ANO na pražském Chodově dorazil v 17:30 předseda hnutí a bývalý premiér Andrej Babiš. Novinářům pouze řekl, že je šťastný, na otázky dále neodpovídal. Při příchodu poslouchal starý italský hit skupiny Ricchi e Poveri z reproduktoru. Ve štábu ho členové ANO přivítali dlouhým potleskem.
Nyní opoziční hnutí podle aktuálních výsledků získalo 35,5 procenta hlasů, sečteno je 95 procent. Poslaneckých mandátů by nyní mělo 84.
Ponižující spojení s nahnědlým Stačilo! nemohlo vést k úspěchu. Propad Stačilo! může být šancí pro moderní sociální demokracii, uvedl Dienstbier.
Předseda ANO Andrej Babiš dorazil do volebního štábu. V ruce drží reproduktor.
Okamura: Ideálně chceme být ve vládě, záležet bude na konstelaci
SPD má podle svého předsedy Tomia Okamury stále ambici být ve vládě, záležet bude i na tom, jestli ANO a SPD dají dohromady většinu alespoň 101 hlasů v nové Sněmovně. Okamura to řekl novinářům ve volebním štábu SPD v pražském hotelu Don Giovanni. Případná koalice opřená pouze o 101 hlasů nicméně podle něj nemusí být dostatečně stabilní.
„Ideální by bylo být součástí vlády, uvidíme jaká bude ta konstelace,“ řekl. Dodal, že v době vyjádření měly SPD s ANO podle průběžných výsledků dostatek hlasů, ale to se může změnit po sečtení velkých měst, zejména Prahy. Místopředseda hnutí Radim Fiala předtím uvedl, že hnutí je připraveno podpořit menšinovou vládu hnutí ANO.
ANO výrazně zvítězilo v nejzaostalejších regionech Česka - Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji. Volební výsledek vylepšilo o deset procent.
Voliči proevropské levice neměli letos, pro koho hlasovat. Šance pro slušnou levici v ČR je, ale dá to hodně práce, řekl ČTK bývalý šéf SOCDEM Šmarda.
Havlíček si umí představit spolupráci s Motoristy, nepředjímal podporu od SPD
Místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček si umí představit povolební spolupráci s Motoristy sobě, vyloučil naopak koalici se stranami současné vládní koalice (ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN) a s Piráty. Možné jednání o podpoře od SPD nechtěl při příchodu do volebního štábu ANO předjímat. Podle propočtu ČTK hnutí ANO ve volbách zvítězilo.
„Nikdy jsme se netajili tím, že Motoristé jsou nám blízcí,“ řekl Havlíček. Vidí řadu programových styčných bodů. Připomněl, že zástupci ANO i Motoristů jsou ve stejné frakci v Evropské parlamentu.
Alena Schillerová dorazila do volebního stábu ANO. „Nebudu zastírat, že jsem šťastná. Výsledky vypadají dobře. Doufám, že se to potvrdí. Mándát budeme mít neobyčejme silný. Pro nás je zásadní prosazovat náš program. Pokud budeme vládnout, chceme si ty čtyři roky odpracovat,“ uvedla.
Hřib věří, že Piráti porazí SPD, podle něj by tím splnili cíl z kampaně
Předseda Pirátů Zdeněk Hřib věří v to, že jeho strana potvrdí trend z průběžných výsledků voleb a porazí SPD. Piráti by tak podle něj splnili svůj cíl z horké fáze kampaně. Při příchodu do štábu, kde panovala velmi radostná atmosféra, zároveň ocenil rekordní voličskou účast. Sčítání hlasů podle něj bude napínavé až do konce. Zopakoval, že povolební jednání začnou Piráti vést až od neděle. Hřibova předchůdce Ivana Bartoše potěšily prognózy, podle nichž se do Sněmovny nedostane uskupení Stačilo!, v němž jsou i komunisté a sociální demokraté.
Do volebního štábu Motoristů právě dorazil Filip Turek. „To jsem hrozně smutnej,“ řekl při příjezdu ironicky na konstatování Petra Macinky, že asi přišel o post europoslance. Uvedl, že je kritický k mnoha programovým bodům hnutí ANO, ale že je zároveň nutné udělat vše pro konec současné vlády. Příchod Turka doprovázel potlesk členů strany.
Šéfka Trikolory Majerová a Šichtařová ze Svobodných budou poslankyněmi SPD
Předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová a ekonomka Markéta Šichtařová ze Svobodných se stanou podle prognózy ČTK novými poslankyněmi hnutí SPD. Majerová vede kandidátku hnutí Tomia Okamury ve Zlínském kraji, Šichtařová je pražskou jedničkou kandidátní listiny SPD.
Do Sněmovny se Majerová vrátí po čtyřech letech. Původně byla poslankyní ODS.
Předsedkyně Stačilo! Kateřina Konečná poděkovala svým kolegům a voličům. „My nekončíme, jdeme dál. Přejeme si, aby levicová témata našla ve všech dalších volbách své zastoupení,“ uvedla.
Předseda Motoristů Petr Macinka ve volebním štábu uvedl, že výsledky zatím nebude předjímat. „Mluvili jsme o možnosti komunikace s hnutím ANO, jsme s nimi v jedné frakci v europarlamentu a pojí nás jistý společný pohled na svět. Stále však platí naše podmínky, ze kterých neuhneme,“ uvedl. Zároveň vyloučil spolupráci se STAN a Piráty.
ANO míří k volebnímu triumfu, Motoristé prošli do Sněmovny, Stačilo! ne
Opoziční hnutí ANO míří k suverénnímu vítězství v letošních volbách do Poslanecké sněmovny, podle prognóz by mohlo získat kolem 35 procent hlasů. Na druhém místě je zatím s odstupem zhruba deseti procentních bodů vládní koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09), následují její koaliční partneři z hnutí STAN s víc než deseti procenty. Do Sněmovny by prošlo ještě opoziční SPD a Piráti, nováčkem ve Sněmovně budou Motoristé sobě. Uskupení Stačilo!, za které kandidují komunisté a sociální demokraté, nutnou pětiprocentní hranici oproti předvolebním průzkumům zřejmě nepřekročilo. Ve Sněmovně tedy usednou zástupci šesti volebních uskupení.
Neúspěch Stačilo! znamená možnost skutečného restartu levice, míní Dolejš. Podle Kalouska Maláčová se Zaorálkem znemožnili sociální demokracii nadarmo.
Předseda hnutí Přísaha Róbert Šlachta před novináři označil dosavadní výsledek ve volbách za zklamání. Hnutí bude bude pokračovat v opoziční práci.
Hřib při příchodu do štábu Pirátů ocenil účast u voleb. Piráti by podle něj mohli splnit cíl a porazit SPD, což pokládá za velice důležité.
Juchelka pro ČT: Nebylo by vůči voličům zodpovědné nyní rozdělovat takzvanou superdávku, bude nicméně určitě muset projít revizí.
ANO se pokusí sestavit jednobarevnou vládu s tichou podporou SPD a Motoristů, tipuje místopředseda lidovců Pavel Bělobrádek. Tomio Okamura bude možná šéfem Poslanecké sněmovny, míní
Po sečtení tří čtvrtin okrsků vede ANO před Spolu, STAN, SPD, Piráty a Motoristy
Ve sněmovních volbách vítězilo po sečtení tří čtvrtin okrsků ANO se 36,94 procenta hlasů před Spolu, které mělo 21,56 procenta. Třetí byl STAN s 10,73 procenta. Do Sněmovny by se dostalo šest uskupení. Pod pětiprocentní hranicí potřebné pro vstup do Sněmovny zůstává Stačilo! s 4,54 procenta, vyplývá z výsledků na webu volby.cz.
Hnutí SPD mělo na čtvrtém místě 8,14 procenta. Pátí Piráti 8,05 procenta. Motoristé získali 6,94 procenta.
Předseda strany PRO Rajchl bude podle propočtu ČTK jedním z nových poslanců SPD. Vůdce protivládních protestů vedl její moravskoslezskou kandidátku.
Po sečtení dvou třetin okrsků vedlo ve volbách do Sněmovny ANO před Spolu a STAN
Po sečtení dvou třetin okrsků vítězilo v nynějších volbách do Poslanecké sněmovny hnutí ANO se ziskem 37,35 procenta hlasů před koalicí Spolu, která dosud získala 21,18 procenta. Třetí byl STAN s 10,67 procenta. Do Sněmovny by se dostalo šest uskupení, vyplývá z výsledků na webu volby.cz.
Hnutí SPD bylo čtvrté se ziskem 8,2 procenta. Pátí Piráti měli 7,93 procenta a Motoristé získali 6,99 procenta.
Poslanec Richard Brabec za ANO: Kdyby se teď počítadla zastavila, bylo by to nejlepší. Mám rád umělou inteligenci, tak jsem si dělal predikci a vyšlo to na 35 procent.
ANO nebude mít podle prognózy ČTK ve Sněmovně ústavní většinu 120 hlasů ani s pomocí SPD a Motoristů. Aktuálně by strany mohly získat 116 mandátů.
Předseda STAN Vít Rakušan při příchodu do štábu poděkoval voličům za vysokou účast. Výsledky zatím komentovat nechtěl, vyzdvihl pouze průběžnou třetí pozici STAN.
U STANu je i senátor a kandidát na prezidenta z roku 2018 Jiří Drahoš.
Šéf diplomacie Jan Lipavský nechtěl průběžné výsledky komentovat. Byly by to podle něj spekulace.
Předseda STAN a ministr vnitra Vít Rakušan dorazil do volebního štábu.
Po sečtení poloviny okrsků vedlo ANO před Spolu, STAN, SPD, Piráty a Motoristy
Ve sněmovních volbách vítězilo po sečtení poloviny okrsků ANO se 38,16 procenta hlasů před Spolu, které mělo 20,45 procenta. Třetí byl STAN s 10,57 procenta. Do Sněmovny by se dostalo šest uskupení, vyplývá z výsledků na webu volby.cz.
Hnutí SPD mělo na čtvrtém místě 8,31 procenta. Pátí Piráti 7,65 procenta. Motoristé získali 7,11 procenta.
Pod pětiprocentní hranicí potřebné pro vstup do Sněmovny zůstává Stačilo! s 4,65 procenta.
Rýsující se výsledek SPD a spolupracujících subjektů pod deseti procenty není úspěch, část voličů asi přešla k ANO, řekl místopředseda hnutí Fiala.
Ve štábu STAN je i lídr v Praze Karel Dvořák. Předvolební kampaň zhodnotil jako dlouhou a náročnou, ale ze strany hnutí zároveň pozitivní a nesobeckou. Chvíli po něm dorazila i místopředsedkyně sněmovny Věra Kovářová.
Na českém velvyslanectví v Kyjevě hlasovalo 42 lidí, uvedl konzul Martin Mužík
Na českém velvyslanectví v Kyjevě v letošních českých parlamentních volbách hlasovalo 42 občanů. Volby probíhaly poklidně a ruské útoky je nenarušily, sdělil dnes ČTK vedoucí konzulárního oddělení Martin Mužík. V seznamu bylo zapsáno 39 voličů, ale přicházeli i lidé s voličskými průkazy. Stejně jako první den se také dnes hlasovalo v klidné atmosféře a poplach nebyl vyhlášen, poznamenal konzul.
V Bruselu hlasovalo přes 1300 Čechů, účast je vyšší než před čtyřmi lety
Na zastupitelském úřadu v Belgii v českých parlamentních volbách v pátek a dnes hlasovalo 1376 voličů, řekl českým novinářům v Bruselu velvyslanec Jakub Skalník. Celkem 175 z těchto voličů odevzdalo svůj hlas korespondenčně. Jde o vyšší účast než při parlamentních volbách před čtyřmi lety, kdy volilo 1057 osob. Zájem voličů byl letos podobný jako při prezidentských volbách v roce 2023.
Po sečtení třetiny okrsků vedlo ANO před Spolu, STAN, SPD, Motoristy a Piráty
Ve sněmovních volbách vítězilo po sečtení třetiny okrsků ANO se 38,95 procenta hlasů před Spolu, které mělo 19,69 procenta. Třetí byl STAN s 10,55 procenta. Do Sněmovny by se dostalo šest uskupení, vyplývá z výsledků na webu volby.cz.
Hnutí SPD mělo na čtvrtém místě 8,38 procenta. Pátí Motoristé 7,32 procenta. Piráti získali 7,31 procenta. Stačilo! získalo 4,68 procenta.
Motoristé by považovali za úspěch vstup do dolní komory Parlamentu
Pražský lídr Motoristů Boris Šťastný považuje vysokou účast ve volbách za reflexi atmosféry ve společnosti a reakci na vládu Petra Fialy (ODS). Jako nová strana by byli spokojeni, kdyby se dostali do dolní komory Parlamentu, tedy získali pět a více procent. Těsně nad touto hranicí se pohybovali v posledních průzkumech.
„Určitě je dobře, že je takto vysoká volební účast. Lidé se zaktivizovali a uvidíme, komu to co přinese,“ řekl Šťastný.
Ministerstvo zahraničí uvedlo, že eviduje velké množství voličů, kteří v zahraničí přišli volit na voličský průkaz, i když nebyli na seznamech.
Šťastný poslanec ANO Kolovratník: Vypadá to naprosto skvěle, chceme jednobarevnou menšinovou vládu, o tom, kdo nás podpoří, se ještě rozhodne.
Po sečtení pětiny okrsků vedlo ANO před Spolu a STAN
Ve sněmovních volbách vítězilo po sečtení pětiny okrsků ANO se 39,21 procenta hlasů před Spolu, které mělo 19,41 procenta. Třetí byl STAN s 10,7 procenta. Do Sněmovny by se dostalo šest uskupení, vyplývá z výsledků na webu volby.cz.
Hnutí SPD mělo na čtvrtém místě 8,38 procenta. Pátí Motoristé 7,51 procenta. Piráti získali 6,99 procenta. Stačilo! získalo 4,68 procenta, nedosahovalo pětiprocentní hranice potřebné pro vstup do Sněmovny.
Pražský lídr Motoristů Boris Šťastný považuje vysokou účast ve volbách za reflexi atmosféry ve společnosti a reakci na vládu Petra Fialy (ODS).
Ve štábu jsou SPOLU jsou novináři ze Slovenska, Polska, Německa, Francie, Ukrajiny, USA, Japonska či Vietnamu.
Ve štábu STAN je už i hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková. Zmínila, že osobně je optimistka a doufá v zisk ve volbách kolem 13 procent. Zároveň dodala, že se jí nelíbila vyhrocená předvolební kampaň.
Po sečtení 15 procent okrsků vedlo hnutí ANO před Spolu a STAN
Ve sněmovních volbách vítězilo po sečtení 15 procent okrsků hnutí ANO se 39,27 procenta hlasů před Spolu, které mělo 19,34 procenta. Třetí byl STAN s 10,75 procenta. Do Sněmovny by se dostalo šest uskupení, vyplývá z výsledků na webu volby.cz.
Hnutí SPD mělo na čtvrtém místě 8,39 procenta. Pátí Motoristé 7,58 procenta. Piráti získali 6,89 procenta. Stačilo! získalo 4,65 procenta, nepřekročilo by tak pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Sněmovny.
Volby v Praze poznamenal tragický skok muže z okna volební místnosti
Při volbách do Sněmovny policie nezaznamenala významné incidenty. V Praze ale řeší skok muže z okna budovy, ve které byla volební místnost. Muž pád nepřežil. Policie také prověřuje případ člověka, který tvrdil, že nevolil, přestože podle záznamu hlas odevzdal. O případech dnes informovala policie na síti X.
Tragický případ se stal v budově Základní školy v Bedřichovské ulici v Praze 8. Dnes kolem 13:30 tam z okna v pátém patře vyskočil muž. Přes poskytnutou první pomoc muž nepřežil. „Případem se zabýváme pro podezření ze spáchání sebevraždy,“ uvedl mluvčí pražské policie Jan Daněk.
Poslankyně Evropského parlamentu Klára Dostálová dorazila do štábu ANO. „Úspěchem je všechno nad 30 procent,“ řekla novinářům.
Do štábu SPD nepustili redaktora serveru Aktuálně.cz, web nedostal akreditaci
Do pražského volebního štábu hnutí SPD, které kandiduje ve spolupráci s Trikolorou, Svobodnými a PRO, se dnes po 14:00 nedostal redaktor serveru Aktuálně.cz Jaroslav Synčák. Server nedostal akreditaci, redaktor nicméně i tak zkusil přijít. Nedostal se ale za registraci u vchodu do novinářské místnosti. Podle čtvrtečního vyjádření nedostala akreditaci ani webová zpravodajská televize DVTV, SPD ji neudělila ani zpravodajskému portálu Novinky.cz, sdělil v pondělí server.
Volební stuaci ne štábu ANO sleduje Jan Novotný.
Po sečtení pěti procent okrsků vedlo ANO před SPOLU, STAN, SPD a Motoristy
Ve sněmovních volbách vítězilo po sečtení pěti procent okrsků ANO se 39,65 procenta hlasů před Spolu, které mělo 19,16 procenta. Třetí byl STAN s 10,72 procenta. Do Sněmovny by se dostalo šest uskupení, vyplývá z výsledků na webu volby.cz. Hnutí SPD mělo na čtvrtém místě 8,33 procenta. Pátí Motoristé 7,76 procenta. Piráti získali 6,52 procenta. Stačilo! získalo 4,69 procenta.
Do volebního štábu STAN dorazila lídryně hnutí v Moravskoslezském kraji a poslankyně Michaela Šebelová. Zopakovala, že Starostové budou považovat za úspěch minimálně desetiprocentní zisk ve volbách, a zároveň také, pokud společně s koalicí Spolu a Piráty dosáhnou na většinu v dolní komoře parlamentu. „Jde o vyšší princip a pokud má mít tato země budoucnost, potřebuje jasně proevropskou demokratickou vládu,“ uvedla.
Výsledek nad 10 procent by místopředsedkyně STAN Šebelová považovala za úspěch. Dobrým výsledkem ale dle ní bude sestavení demokratické proevropské vlády.
Místopředseda ANO Vondráček by považoval za úspěch volební výsledek nad 30 procent. Za nepříjemnost označil, pokud by hnutí mělo malý poslanecký klub.
Místopředsedkyně Pirátů Richterová ocenila vysokou volební účast, zejména mladých voličů. Podle ní mohou přispět k dalšímu směřování ČR na Západ.
Počet voličů na velvyslanectví v Paříži by letos mohl zlomit rekord, řekl velvyslanec Kurfürst. Úspěšná podle něj byla korespondenční volba.
Do štábu SPOLU dorazil dlouholetý poslanec ODS Marek Benda. Mám radost z velké volební účasti, říká. Letos kandiduje ze čtvrtého místa, poslanecký mandát má prakticky jistý.
Občerstvení ve volebním štábu SPOLU. Situaci zde sleduje Pavel Otto.
Volební štáb Spolu je i letos v hotelu Majestic v Truhlářské ulici. Počet novinářských akreditací je letos rekordní - více než 230 novinářů z celého světa. Oproti posledním parlamentním volbám jde o přibližně třetinový nárůst.
K volebním urnám přišly do 14:00 místy až tři čtvrtiny voličů
Volební účast v letošních sněmovních volbách se dnes odpoledne pohybovala v některých místech až kolem 75 procent. Výjimkou nejsou ani lokality, kde přišlo volit víc než 90 procent voličů. Účast zvyšují také lidé s voličskými průkazy. V některých krajích by mohla být vyšší než při minulých volbách do Sněmovny, například v Ústeckém kraji. Víc lidí tam přišlo například ve vyloučených lokalitách. Vyplývá to ze zjištění u okrskových komisí nebo zástupců radnic. V roce 2021 přišlo ke sněmovním volbám 65,4 procenta voličů.
Hlasy z prvního okrsku byly letos při sněmovních volbách zveřejněny ve 14:23, o minutu později než při minulých volbách poslanců před čtyřmi lety.
Europoslanec Ondřej Knotek z ANO dorazil do volebního štábu na Chodově.
V Bruselu hlasovalo přes 1000 Čechů, účast je vyšší než před čtyřmi lety
Na zastupitelském úřadě v Bruselu hlasovalo přes 1000 voličů, řekl necelou hodinu před uzavření volebních místností konzul Pavel Štícha. Jde o vyšší účast než při parlamentních volbách před čtyřmi lety; zájem voličů byl podobný jako při prezidentských volbách v roce 2023.
Volební štáb hnutí STAN, který se nachází v budově Občanské plovárny nedaleko Strakovy akademie, se po uzavření volebních místností pomalu začíná plnit novináři. Předseda Vít Rakušan má na místo dorazit kolem 15:30. Situaci ve štábu sleduje Šimon Kačírek.
Na českém velvyslanectví v Kyjevě hlasovalo přes 30 lidí, uvedl konzul Mužík
Na českém velvyslanectví v Kyjevě v letošních českých parlamentních volbách hlasovalo přes 30 občanů. Volby probíhaly poklidně a ruské útoky je nenarušily, sdělil dnes vedoucí konzulárního oddělení Martin Mužík. V seznamu bylo zapsáno 39 voličů, ale přicházeli i lidé s voličskými průkazy. Stejně jako první den se také dnes hlasovalo v klidné atmosféře a poplach nebyl vyhlášen, poznamenal konzul.
K volebním urnám dorazily kolem poledne místy až tři čtvrtiny voličů. Účast by v některých krajích mohla být vyšší než minule, zjistila ČTK.
Favoritem na vítězství ve volbách bylo dlouhodobě hnutí ANO, které by podle volebních modelů mohlo získat až třetinu hlasů. Pětina voličů podle průzkumů podporovala koalici Spolu, tedy ODS, KDU-ČSL a TOP 09. O třetí příčku se ziskem nad deset procent hlasů soupeřili Starostové a SPD ve spolupráci s Trikolorou, Svobodnými a PRO. Místa ve Sněmovně by měli mít jisté také Piráti, kteří kandidovali ve spolupráci se Zelenými.
Štáb Pirátů na Hlavním nádraží v Praze v plné přípravě.
Je rozhodnuto.
Volební místnosti se ve 14:00 uzavřely a začíná sčítání hlasů.
Přípravy ve volebním štábu ANO na Chodově.
Jurečka se příští týden sejde s ředitelem DIA Mesršmídem k celkovému vyhodnocení problémů s eDoklady. Došlo k selhání a nefunkčnosti, uvedl.
Sněmovní volby v Bedřichově provází tradičně velký zájem přespolních voličů
Sněmovní volby v oblíbeném jizerskohorském středisku Bedřichov na Jablonecku tradičně provází velký zájem přespolních voličů. Díky nim se volební účast už hodinu před uzavřením volebních místností dostala na 80 procent. Obec má zhruba 400 stálých obyvatel, ale také desítky rekreačních chalup, penziony a hotely v obci a okolí nabízejí kolem 2600 lůžek.
Zdejší volební komise měla zapsaných 296 místních voličů. „Dalších 130 lidí dorazilo s voličskými průkazy, celá jedna skupina 50 lidí přijela autobusem, jsou tu ubytovaní. Z našich odvolilo 209 lidí,“ řekla zapisovatelka Regína Keltnerová. Před 13:00 tak mělo v obci odvoleno 339 lidí. Na rozdíl od sněmovních voleb před čtyřmi lety, kdy se ve stejném termínu konal závod na horských kolech, tentokrát žádné závody nejsou, ČT Author Cup je o příštím víkendu. „Lidé ale zřejmě využili pěkného počasí,“ dodala.
Zbývá posledních 20 minut do konce voleb do Poslanecké sněmovny.
Šéf digitální agentury kvůli potížím s eDoklady při volbách nabídne rezignaci
Ředitel Digitální informační agentury (DIA) Martin Mesršmíd se rozhodl kvůli potížím s eDoklady při pátečních a dnešních sněmovních volbách nabídnout rezignaci. Řekl to ve vysílání Českého rozhlasu Radiožurnálu (ČRo), uvedl server iROZHLAS. Mesršmídův záměr ČTK potvrdil mluvčí agentury Jakub Palata. Bude na ministru práce a sociálních věcí Marianu Jurečkovi (KDU-ČSL), jestli rezignaci přijme. Podle Mesršmída je příčinou chyb to, že agentura podcenila možný zájem o používání aplikace.
Nefunkčnost systému komplikovala některým lidem u voleb prokazování totožnosti, agentura proto dříve doporučila, aby si do volebních místností vzali i klasický občanský průkaz nebo pas. "Určitě došlo k podcenění a ne úplně správnému odhadu a testování na tuto zátěž. Zájem o eDoklady byl velký, což nás velmi potěšilo a velmi nás mrzí to, že se nepodařilo zájem pokrýt kapacitou systému," řekl Mesršmíd pro ČRo.
Volební účast je obstojná i v Praze 6. „Hlasovalo padesát procent oprávněných voličů,“ říká například členka volební komise ve Vokovicích. Podobný zájem o hlasování hlásí i další volební okrsky šesté městské části.
V Říčanech u Prahy ve Středočeském kraji, stejně jako jinde, pozorují zvýšený zájem občanů o volby. Hodinu před uzavřením volebních místností hlásí členové komise vysokou účast. „Máme tu opravdu velkou většinu zakroužkovaných jmen. Je znát, že přišli téměř všichni z ročníků 2006 a 2007, kterým letos bylo 18 let,“ říká členka volební komise. Podle ní jsou letošní volby z hlediska účasti rekordní.
Karel Havlíček se s milovanou fenkou Betynkou nechce rozloučit. V Brdech si pročítá zprávy podporovatelů a do volebního štábu prý zamíří až navečer.
Systém eDokladů již podle digitální agentury plně funguje. Pokud mají někteří uživatelé nadále problémy, pravděpodobně nesouvisí s pátečními potížemi.
V Německu je zájem o volby velký. Někteří voliči si k urně odběhli rovnou z Oktoberfestu.
Politici se snaží necelé dvě hodiny před uzavřením volebních místností mobilizovat voliče, aby dorazili k volbám.
Volební účast v letošních sněmovních volbách zatím přesáhla 50 procent a některé volební okrsky zaznamenaly účast i přes 60 procent. V minulých volbách před čtyřmi lety přišlo k urnám 65,4 procenta voličů. Zástupci některých okrsků také informují, že účast u nich je vyšší než minule. Problémy s eDoklady dnes okrsky na rozdíl od pátku vesměs nehlásí a občané se většinou prokazují klasickým průkazem.
Volební účast v druhý den sněmovních voleb je nadpoloviční, místy se blíží dvěma třetinám. Některé okrsky hlásí vyšší účast než v minulých volbách.
Zájem o volby na českém velvyslanectví v Berlíně neopadá. Svůj hlas od pátku odevzdalo už více než 500 lidí, tedy více než při volbách v roce 2021.
V Londýně je enormní zájem o české volby. Tvoří se dlouhé fronty
České velvyslanectví v Londýně zaznamenává značný zájem o české parlamentní volby, které začaly v pátek a končí dnes. V pátek voliči na hlasování v britské metropoli čekali i několik desítek minut, řekl český velvyslanec Václav Bartuška. Korespondenční volbu zatím využilo na 70 procent lidí, kteří se k ní přihlásili.
Volební okrsek v odborné škole COPG v Libni zažívá podle tamní volební komise vysoký zájem voličů. To obecně koresponduje s informacemi, které přicházejí i z ostatních volebních milstností napříč Českem. „Nálada je dobrá, ani jsme nezaznamenali včerejší potíže s elektronickými občankami,“ prohlásila členka komise.
V sobotu dopoledne odvolil také bývalý ministr školství Robert Plaga (ANO)
Digitální agentura: Situace s eDoklady se dnes znatelně zlepšila
Situace s využíváním eDokladů při volbách se proti pátku znatelně zlepšila, přesto by měli lidé do volebních místností pro jistotu nosit i klasický průkaz totožnosti, tedy plastový občanský průkaz nebo pas. Řekl to dnes mluvčí Digitální a informační agentury Jakub Palata. V pátek po zahájení voleb měl kvůli velkému náporu problémy systém pro aktualizování eDokladů. Podařilo se jej stabilizovat večer po 20:00.
Vysoká volební účast na Slovensku
Sněmovní volby na českém velvyslanectví na Slovensku provází značný zájem voličů. V pátek, v první den hlasování, volilo na ambasádě v Bratislavě 577 Čechů. Už tato účast byla vyšší než za oba dva dny hlasování na Slovensku před čtyřmi lety. Uvedl to dnes předseda místní volební komise Petr Darmovzal.
Část hlasujících volila ve slovenské metropoli s voličským průkazem. Mezi nimi byli členové Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK, který ve slovenské metropoli vystoupil na Bratislavských hudebních slavnostech.
Polsko chce s novou vládou jednat o změnách hranic
Polská vláda hodlá po parlamentních volbách v Česku obnovit úsilí o vyřešení takzvaného územního dluhu České republiky. Chce tak získat zpět území o rozloze 368 hektarů, které Česku připadlo při úpravě hranice v roce 1958, informoval polský server Fakt. „Plánuje se obnovení polsko-českých konzultací na expertní úrovni. Cílem bude představit stanoviska stran k řešení českého územního dluhu a především získat od české strany podrobné informace o důvodech odstoupení od dohod z roku 2015,“ zjistil Fakt na polském ministerstvu zahraničí.
Další ministr vhodil svůj hlas do urny
Ministr práce a sociálních věcí Marián Jurečka (KDU-ČSL), který kandiduje ve sněmovním volbách za koalici Spolu, v sobotu ráno odvolil.
Policie dosud ve spojení s volbami nezaznamenala žádné incidenty, řekl mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík. K případným incidentům zřídili policisté v pátek vlákno na síti X, kde o nich budou informovat. Policie jako vždy i v letošních sněmovních volbách posílila služby v okolí volebních místností.