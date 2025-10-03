Volby 2025 ONLINE: Začínají volby do Poslanecké sněmovny
V pátek 3. října v Česku začínají volby do Poslanecké sněmovny 2025. Sledujte aktuální zprávy a novinky v naší online reportáži, kde vás budeme informovat o průběhu hlasování v ČR a sčítání hlasů. Volební místnosti jsou aktuálně zavřené, otevřou se v pátek ve 14 hodin. Online speciál přinese také průběžné i konečné výsledky voleb. Očekává se vysoká volební účast.
Parlamentní volby se v Česku konají každé čtyři roky, voliči k hlasování využívají volební lístky, na kterých jsou uvedeny strany a kandidáti. Zájemce o volby ze zahraničí musí zanést své jméno na zvláštní seznam voličů a hlasovat na úřadě nebo prostřednictvím korespondenční volby. Hlasování mimo trvalé bydliště umožňuje v ČR voličský průkaz. Volby 2025 skončí v sobotu 4. října. Aktuální události sledujte s námi online.
Čas a termín voleb do Poslanecké sněmovny 2025:
- pátek 3. října 14:00 - 22:00
- sobota 4. října 8:00 - 14:00
Zprávy ze dne 3. října 2025
V Česku začnou lidé odpoledne rozhodovat o budoucím složení Sněmovny
Voliči v Česku dnes odpoledne začnou rozhodovat o tom, jaké složení bude mít nová Sněmovna. Mezi první voliče budou tradičně patřit politici včetně prezidenta Petra Pavla. Voličské hlasy rovněž předurčí, jaké strany nebo hnutí sestaví příští vládu. Ovlivní také to, jaké bude směřování další země. Určovat to budou některá z 26 volebních uskupení. Práh dolní komory v roli poslanců překročí 200 z 4463 kandidátů.
Volební místnosti v Česku se otevřou dnes ve 14:00 na zhruba 14.800 místech, ve 22:00 se uzavřou. Po noční přestávce budou přístupné ještě v sobotu od 08:00 do 14:00. Hlavní výsledky by mohly být známy do sobotního večera. Kompletní výsledky v pondělí projedná Státní volební komise, ve Sbírce zákonů budou zveřejněny pravděpodobně v úterý. Od středy by pak lidé měli možnost výsledky zpochybnit u Nejvyššího správního soudu.
Vítáme vás u online přenosu, kde budeme sledovat aktuální dění týkající se voleb.