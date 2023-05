Úroky hypoték na šesti procentech, starší byty zlevňují | e15.cz

Podle České bankovní asociace (ČBA) průměrný úrok poskytnutých hypoték letos v březnu činil 5,86 procenta. Oproti únoru klesl jen nepatrně, o 0,04 procenta. Tržní úroky u hypoték s delší fixací jsou přitom ještě výše.

„Aktuálně jsou nejvíce poptávány pětileté fixace, při kterých je možné získat úvěr za 5,59 procenta p. a.,“ říká obchodní ředitel skupiny Partners Jan Brejl.

A i když zájem o hypotéky na pořízení vlastního bydlení mezi Čechy zůstává, aktuální situace na hypotečním trhu jim příliš nepřeje. Což dokládají i data Partners, druhého největšího zprostředkovatele hypotečních úvěrů.

„Objem nových hypoték již druhý rok po sobě klesá o téměř 40 procent. Dostáváme se na úroveň před 10 lety. Totéž platí i z pohledu počtu poskytnutých úvěrů,“ potvrzuje obchodní ředitel Partners.

Podle něj situaci příliš nepomáhá ani pokles cen nemovitostí, který lze sledovat zejména u starších bytů. Což dokládají i data společnosti FérMakléři.cz. Podle nich zájemci o koupi bytu v Brně nyní koupí starší jednotku o rozloze 80 m2 téměř o milion korun levněji než loni. V Praze vychází starší byt o rozloze 60 m2 zhruba o půl milionu korun levněji než loni. A obdobně ceny starších bytů klesají i v dalších českých městech.

„Pokles cen nemovitostí má pozitivní dopad na poptávku po koupi vlastního bydlení. Vysoké úrokové sazby společně s limity DTI a DSTI způsobují nedostupnost hypotečních úvěrů i pro střední ekonomické vrstvy,“ tvrdí Jan Brejl.

Nové byty nezlevňují

I když ceny starších bytů klesají, nových bytů se to netýká. Developeři, než aby prodali nový byt pod cenou, nabídnou zájemci nějaký bonus nebo byt poskytnou k pronájmu. Což potvrzuje i aktuální studie společnosti CEEC Research, podle které téměř dvě pětiny developerských společností [38 procent] uvedly, že odstoupily od záměru některé byty prodat a nabídly je k pronájmu. Až 57 procent ze všech developerů totiž zaznamenalo větší zájem o pronájmy než o nákupy nových bytů.

„Developeři, kteří s výstavbou nájemních bytů začali, anebo ji plánují, chtějí na nájemní bydlení vyčlenit v průměru 36 procent ze všech projektů, které mají,“ přibližuje závěry průzkumu ředitel CEEC Research Michal Vacek.

Nicméně to, že by se blýskalo na lepší časy v oblasti nájemního bydlení, jak se například nyní dotacemi obcím snaží protlačit stát, u developerů příliš neplatí. Tři pětiny (62 procent) z nich totiž zůstávají u svých původních projektů. To znamená, že pokračují v projektech výstavby zaměřených výhradně na prodeje bytů. Důvod je ten, že potřebují peníze na další výstavbu. A samozřejmě i dobře vědí, co Češi chtějí.

„Lidé si uvědomují, že vlastní byt je bezpečná životní jistota domova s rostoucí hodnotou a je lepší mít po letech hypotékou splacený vlastní byt než jen krabici plnou účtů,“ říká předseda představenstva společnosti Central Group Dušan Kunovský.

Zároveň představuje i jeden z bonusů, kterými se jeho společnost nyní snaží přimět zájemce o nový byt k nákupu. A nejde o kuchyň nebo parkování zdarma. Naopak je to program Garantovaná hypotéka, který kupujícímu dává záruku, že pokud by se společnosti ke dni dokončení jimi vybraného bytu nepodařilo s bankami vyjednat maximální sazbu 2,99 procenta ročně, finanční rozdíl pro dobu prvních tří let splácení hypotéky stavební společnost klientovi vyrovná ze svého, maximálně ale do šesti procent. „Háček“ je v tom, že program míří na všechny byty s datem dokončení v roce 2024 a později.

Hypoteční trh nastartuje až pokles úroků

Jan Brejl z Partners říká, že podmínka garantované hypotéky na byty dokončené až v příštím a dalších letech může být pro zájemce atraktivní. Tato pobídka pramení z očekávání odeznění inflace a snížení základních úrokových sazeb centrální banky již v příštím roce, které se následně promítnou do cen hypoték.

„Aktuálně nic nenasvědčuje tomu, že by úroky hypotečních úvěrů měly v horizontu jednoho roku klesnout prakticky o polovinu. Nyní panuje i určitá nejistota, že ČNB může naopak sazby ještě navýšit. Pokles úrokových sazeb bude pozvolný a v roce 2024 neuvidíme sazby pod čtyři procenta,“ vysvětluje.

K nabídce developera, který kupujícím garantuje hypotéky ve výši necelých tří procent, dodává, že je pravděpodobné, že developer bude muset nakonec sáhnout do svých zdrojů, aby rozdíl dorovnal. Jedná se tedy o formu slevy z koupě bytu rozloženou v čase.

„Stále však platí, že klient i u tohoto ‚dotovaného‘ produktu musí splnit podmínky pro poskytnutí hypotéky za aktuálních tržních sazeb, což může být překážkou. Pokud by ekonomický vývoj byl extrémně pozitivní, je možné, že díky této službě developer ušetří nemalé prostředky oproti poskytnutí slevy z kupní ceny hned na počátku,“ uzavírá Jan Brejl.