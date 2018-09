Změna zdravotní pojišťovny: Chcete od ledna přestoupit? Čas máte jen do konce září | E15.cz

Pojišťovnu může každý změnit pouze jednou za rok, změna je zdarma a pojišťovna vám změnu nemůže odmítnout ani vás vyloučit z řad svých klientů. Lákají nás benefity, ale také to, že konkrétní doktor má smlouvu s danou zdravotní pojišťovnou.

Změnu promyslete

Přestup k jiné zdravotní pojišťovně si v klidu promylete, dejte si čas. Nepodepisujte zbrkle novou smlouvu někde na ulici, když vás zastaví náboráři pojišťoven. Ne vždy vám poskytnou konkrétní informace. Doma si porovnejte benefity a hlavně zjistěte, zda vaši lékaři mají s danou pojišťovnou smlouvu. Abyste poté nebyli nemile překvapeni. Je vhodné také porovnat benefity, respektive preventivní programy, které pojišťovny nabízejí.

Seznam zdravotních pojišťoven

Kód název zdravotní pojišťovny zkratka 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna VZP 201 Vojenská zdravotní pojišťovna VoZP 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna ČPZP 207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví OZP 209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda ZPŠ 211 Zaměstnanecká pojišťovna Ministerstva vnitra ZPMV 213 Revírní bratrská pokladna RBP

Změnu provedete tak, že podáte formulář u pojišťovny, ke které chcete přejít. A to buď přímo na přepážce, u většiny pojišťoven to jde i online nebo písemně. Na pobočce po vás budou chtít občanský průkaz, v případě dítěte do patnácti let rodný list nebo jiný doklad totožnosti.

Daále potřebujete

Pokud jste živnostníkem, bude nutná i kopie živnostenského listu a přehled vašich příjmů a výdajů pro zdravotní pojišťovnu za minulý rok. Možný je i jiný doklad o výši placených záloh. Sazba zdravotního pojištění je vždy stejná. Změnou zdravotní pojišťovny nelze tedy ušetřit na měsíční platbě na zdravotním pojištění. Výši platby na zdravotním pojištění tedy závisí pouze na dosaženém příjmu a zařazení v příslušné kategorii (zaměstnanec, OSVČ, OBZP nebo státní pojištěnec).

U studentů je dále potřeba potvrzení o studiu, u důchodců potvrzení o přiznání důchodu. V případě, že jste na pracovním úřadu, musíte také donést potvrzení. Novorozenci se stávají pojištěncem pojišťovny, u které je registrována matka.

Změnit zdravotní pojišťovnu je ale možné i u dítěte, veškerou administrativu za ně v takovém případě samozřejmě vyřizují rodiče.

Zaměstnanci musí nahlásit změnu zdravotní pojišťovny

Při změně zdravotní pojišťovny musí všichni zaměstnanci nahlásit tuto změnu svému zaměstnavateli nejpozději do 8 dní, aby mohla mzdová účetní správně platit zdravotní pojištění. Změnu musí nahlásit například i studenti přivydělávající si na dohodu o provedení práce, neboť z hrubé odměny z dohody o provedení práce ve výši 10 001 korun a více se standardně odvádí zdravotní pojištění. Změnu musíte také nahlásit u lékaře.