Žádost o příspěvek na bydlení - formulář, podmínky, hypotéka | E15.cz

Změny od července 2020 Od 1. července 2020 došlo ke zpřísnění. Změnil se totiž okruh společně posuzovaných osob, které žijí v domácnosti. Do společných příjmů se započítávají všechny osoby, které v domácnosti žijí. Doposud to bylo tak, že v domácnosti musí mít trvalý pobyt. To už teď neplatí. Stačí, že zde tyto osoby žijí.