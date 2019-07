Jste OSVČ s daňovým poradcem? Nezapomeňte na přehled | E15.cz

Jestliže vám přehledy zpracovává daňový poradce, museli jste to oznámit okresní správě sociálního zabezpečení do 30. dubna letošního roku. Pokud se tedy oznámení z předchozí doby nevztahovalo na více let, případně na dobu neurčitou. Ke konci června bylo podáno 91 procent přehledů OSVČ. 9 procent to tedy ještě čeká.

Kdo podává přehled a jakým způsobem

Pokud využíváte služeb daňového poradce, můžete přehledy podat samostatně. Další možností je zplnomocnění právě daňového poradce. Přehled podáte buď elektronicky, prostřednictvím interaktivního tiskopisu na ePortálu ČSSZ. Nebo klasicky papírově (na podatelně OSSZ nebo poslat poštou).

„Odpovědnost za splnění této povinnosti je výhradně na OSVČ, i když využívá služeb daňového poradce. OSSZ může za neodevzdání nebo opožděné odevzdání udělit pokutu až do výše 50 000 korun. Případná pokuta je předepsána OSVČ, nikoliv daňovému poradci. Povinnost podat přehled o příjmech a výdajích OSVČ za loňský rok mají všechny podnikající osoby, které v uplynulém roce vykonávaly samostatnou výdělečnou činnost, bez ohledu na to, zda se jednalo o činnost hlavní (podnikání bylo hlavních zdrojem jejich příjmu) či vedlejší (podnikáním si „přivydělávaly“). Podání přehledu se týká i OSVČ, které podnikaly jen po část loňského roku,“ uvádí ČSSZ.

Vznikl vám doplatek?

V případě, že vám po podání přehledu na pojistném vznikl doplatek, je nutné jej zaplatit do 8 dnů po dni, kdy byl přehled podán. Za pozdní úhradu nebo za úhradu pojistného v nižší částce se platí penále, které činí 0,05 procenta dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém dluh trvá.

Pozor: Není-li podán přehled ani zaplaceno pojistné, nemůže být samostatná výdělečná činnost hodnocena pro nárok na důchod.