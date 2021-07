Kalkulačka čisté mzdy 2021: Jak na výpočet? Existuje definice? | E15.cz

Začínáte v nové práci a potřebujete zjistit, jaká částka vám bude chodit na účet? Nebo by vás zajímalo, zda vám zaměstnavatel posílá tolik, kolik má? S výpočtem čisté mzdy vám pomůže naše mzdová kalkulačka, která ji rychle a snadno vypočítá. Neprozradí pouze částku, která by vám každý měsíc měla chodit na účet, ale i to, kolik za vás odvádí zaměstnavatel peněz a kolik vy platíte na zdravotním a sociálním pojištění.