Mzda v Chorvatsku: Průměrná, minimální a jak se zvyšuje | e15.cz

Průměrná hrubá mzda v červenci byla v Chorvatsku 1 580 euro (38 985 korun). Medián mezd v červenci činil 1 325 euro (32 693 korun), což znamená, že polovina zaměstnanců má hrubou mzdu vyšší než 1 325 euro a polovina zaměstnanců má hrubou mzdu nižší než 1 325 euro.

Rozložení mezd

Pouze desetina zaměstnanců měla v červenci v Chorvatsku hrubou mzdu nižší než 812 euro (20 036 korun) a pětina nižší než 909 euro (22 429 korun). Vyšší hrubou mzdu než 1 700 euro (41 946 korun) měla naproti tomu pětina zaměstnanců s nejvyššími příjmy a desetina nejlépe placených zaměstnanců měla v červenci hrubou mzdu vyšší než 2 488 euro (61 390 korun).

Průměrná hrubá mzda 1 580 euro

Během posledních tří let se průměrná hrubá mzda zvýšila o 361 euro (v červenci 2023 byla 1 580 euro, v srpnu 2020 potom 1 219 euro). V přiložené tabulce níže máme uveden růst průměrné hrubé měsíční mzdy ve vybraných měsících od roku 2020, vždy v eurech a pro porovnání i v českých korunách. Přepočet na koruny je ovlivněn aktuálním směnným kurzem. Data z předchozích let, kdy byla národní měnou chorvatská kuna, byla převedena na eura již chorvatským statistickým úřadem.

Období Průměrná hrubá mzda

(měsíčně, v eurech) Průměrná hrubá mzda

(měsíčně, v korunách) 2023.07 1 580 € 38 985 Kč 2023.04 1 547 € 38 171 Kč 2023.01 1 499 € 36 987 Kč 2022.10 1 396 € 34 445 Kč 2022.07 1 367 € 33 730 Kč 2022.01 1 325 € 32 693 Kč 2021.06 1 284 € 31 682 Kč 2021.01 1 244 € 30 695 Kč 2020.08 1 219 € 30 078 Kč

Zdroj: Croatian Bureau of Statistics – Average monthly net and gross earnings of persons in paid employment in legal entities

Průměrná čistá mzda 1 141 euro

Z hrubé mzdy je zaměstnancům v Chorvatsku sražena daň z příjmu a povinné pojistné. Čistá mzda je tedy nižší než hrubá mzda, stejně jako v ostatních vyspělých zemích světa. V přiložené tabulce máme uvedenu průměrnou měsíční čistou mzdu, kterou dostane zaměstnanec na účet, nepočítá se s využitím žádných speciálních daňových úlev.

Období Průměrná čistá mzda (měsíčně, v eurech) Průměrná čistá mzda (měsíčně, v korunách) 2023.07 1 141 € 28 153 Kč 2023.04 1 121 € 27 685 Kč 2023.01 1 094 € 26 994 Kč 2022.10 1 028 € 25 365 Kč 2022.07 1 006 € 24 822 Kč 2022.01 979 € 24 156 Kč 2021.06 952 € 23 490 Kč 2021.01 926 € 22 848 Kč 2020.08 892 € 22 010 Kč

Zdroj: Croatian Bureau of Statistics – Average monthly net and gross earnings of persons in paid employment in legal entities

Minimální mzda v roce 2023 činí 700 euro

Chorvatsko patří mezi členské země EU, kde se minimální mzda v posledních letech pravidelně zvyšovala, vždy od 1. ledna. V přiložené tabulce máme uvedenu minimální hrubou měsíční mzdu v eurech od roku 2014. V letech 2014 až 2023 se minimální měsíční mzda zvyšovala každoročně. V nominální hodnotě je minimální mzda v roce 2023 vyšší o 75 procent oproti roku 2014.

Rok Minimální mzda (měsíční, v eurech) Minimální mzda (měsíční, v Kč) 2023 700,00 € 17 272 Kč 2022 622,14 € 15 351 Kč 2021 564,07 € 13 918 Kč 2020 539,19 € 13 304 Kč 2019 497,71 € 12 281 Kč 2018 546,54 € 13 486 Kč 2017 434,80 € 10 728 Kč 2016 414,10 € 10 218 Kč 2015 402,15 € 9 923 Kč 2014 400,56 € 9 884 Kč

Zdroj: Wirtschafts-und Sozialwissenschftliches Institut Deutschland – Mindestlohndatenbank 2023