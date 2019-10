Rodičovský příspěvek 2020: Navýšení a změny | E15.cz

V roce 2020 nás v rodičovském příspěvku čekají dvě novinky. Tou hlavní a dlouho očekávanou je jeho navýšení – bude automatické, nebo budete muset požádat? Druhá změna souvisí s přivýdělkem. Do roku 2022 pak nejpíše dojde ke změnám dalším, a to dost radikálním.

Co je to rodičovský příspěvek

Na rodičovský příspěvek má nárok každý rodič, kterému se narodí dítě (samozřejmě se týká například i adoptivních rodičů). Rodičovskému příspěvku buď předchází pobírání peněžité pomoci v mateřství, případně může nastat případ, kdy rodič na mateřskou nárok nemá a začne rodičovský příspěvek pobírat hned po narození dítěte. O rodičovský příspěvek musíte žádat na příslušném odboru sociální podpory pod úřadem práce.

Libovolná výše rodičáku?

V tuto chvíli mají rodiče pobírající rodičovský příspěvek 220 000 korun, které mohou čerpat. Pokud se vám narodí dvojčata a vícerčata, je celková částka rodičáku 330 000 korun. Jaká bude výše vašeho měsíčního rodičovského příspěvku, záleží na tom, jak dlouho jej chcete čerpat, ale také na tom, kolik jste před nástupem na rodičák vydělávali, respektive jak velká byla vaše mateřská. Celkovou sumu rodičovského příspěvku je potřeba vybrat do 4 let věku dítěte, jinak o zbytek peněz přijdete. Na rodičovský příspěvek má nárok vždy jen jeden z rodičů, ale rodiče se mohou v rámci rodičovské střídat. Při narození dalšího dítěte nárok na rodičovský příspěvek na starší dítě zaniká.

Tip: Spočítejte si výši rodičovského příspěvku pomocí naší kalkulačky

Není to tak, že by si jakýkoliv rodič nastavil jakoukoliv výši rodičovského příspěvku. Jeho maximální výše se odvíjí od výše pobírané peněžité pomoci v mateřství. Maximální měsíční dávka rodičovského příspěvku odpovídá nejvýše 70 procentům 30násobku denního vyměřovacího základu (tedy 70 procentům měsíčního příjmu). Pokud tento denní vyměřovací základ nemůže být určen z platu ani jednoho z rodičů, musí být dávka stanovena na čtyři roky. Maximální výše rodičáku může být 40 080 korun měsíčně, respektive 60 120 korun, pokud se vám narodí vícerčata. Naopak minimálně můžete pobírat 50 korun měsíčně.

Na 300 000 korun od roku 2020

Vláda schválila navýšení rodičovského příspěvku z 220 na 300 000 korun. „Rodičovský příspěvek by měl v příštím roce vzrůst o 80 000 korun na 300 000 korun, pro rodiny s dvojčaty a vícerčaty to bude částka 450 000 korun. Navýšení by se podle návrhu MPSV mělo týkat všech, kteří k 1. 1. 2020 budou pobírat rodičovský příspěvek a samozřejmě také nově narozených. Aktuálně je návrh MPSV v Poslanecké sněmovně. Na další schůzi od 15. 10. se bude projednávat ve 3. čtení. Očekáváme, že se tedy stihne schválit včas, aby navýšení platilo od příštího roku,“ říká Kristýna Křupková, tisková mluvčí MPSV. Potom novela poputuje na stůl prezidentovi naší republiky.

Jak nepřijít o navýšení

Není to tak, že by vám třeba poslední rodičovský příspěvek měl přijít v únoru 2020 a vy se budete těšit na jednorázové vyplacení 80 000. Pravidla pro čerpání rodičovského příspěvku zůstávají stejná. Nemůžete tedy překročit částku 70 procent předchozího měsíčního příjmu. Myslete také na to, že rodičák vám nebude v lednu navýšen automaticky. Ale 80 000 bude rozděleno do několika měsíců (podle částky, kterou máte nastavenou). Pokud tedy pobírání rodičovského příspěvku máte nastaveno na 10 000 korun měsíčně, bude vám čerpání rodičovského příspěvku prodlouženo o 8 měsíců (80 000: 10 000). Nesmí být ale překročena hranice 4 let věku dítěte. Od tohoto data nevybrané peníze propadají státu.

Jestliže budete chtít částku navýšit, budete muset požádat o navýšení. Je dobré si vše pohlídat a s úředníky se poradit, jak řešit vaši konkrétní situaci tak, abyste zbytečně nepřišli o peníze. Délku a výši rodičovského příspěvku je možné si libovolně měnit. A to vždy jednou za tři měsíce.

Další novinka souvisí s přivýdělkem

Při pobírání rodičovského příspěvku si můžete libovolně přivydělávat. A to i u zaměstnavatele, u kterého jste pracovali před nástupem na rodičovskou. Nikdo nebude řešit, kolik si vyděláte. A pokud je vaše dítě starší dvou let, můžete ho dát do školky. A to na neomezenou dobu. Jestliže ještě není dvouleté, může navštěvovat školku 46 hodin měsíčně. Od ledna by se to mohlo zdvojnásobit na 92 hodin.

Změny nás možná čekají i v roce 2022

Nejpozději do srpna 2022 musí Česká republika uvést do praxe novou evropskou směrnici o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem. To by mohlo znamenat, že se bude rodičovský příspěvek vypočítávat podle předchozího příjmu. Lidé by na dávku odváděli pojistné. Tedy jako u peněžité pomoci v mateřství.

„Chtěla bych systém, kdy se výše rodičovské odvíjí od předchozího příjmu. To znamená, abychom měli rodičovskou nastavenou tak, jak je dneska mateřská,“ řekla Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí.

Směrnici, která stanovuje minimální evropská pravidla a byla připravována několik let, europoslanci a zástupci členských zemí schválili a začala v letošním roce platit. Podle předpisů by rodiče nemuseli čerpat rodičovskou dovolenou naráz, ale třeba i po částech. Mohli by tak střídat dny práce a dny volna. Rodiče v celé Unii by pak měli mít nárok aspoň na čtyřměsíční rodičovskou a mohli by si ji vybrat nejvýš do osmi let dítěte.

Evropská unie požaduje, aby rodičovský příspěvek byl sekundární dávkou k peněžité pomoci v mateřství a byla kompenzací ztráty výdělečné činnosti. Podle náměstka pro legislativu Petra Hůrky je možné, že by se v budoucnu vyplácely i dávky dvě. Jedna jako náhrada za ušlý výdělek a druhá dávka jako podpora na dítě.