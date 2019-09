Nemocenská dávka 2019: nárok, zaměstnavatel, kontrola, osvč | E15.cz

Redukční hranice: · Do 1. redukční hranice (v roce 2019 - 190,75 Kč/hod) se započte 90 procent. · Od 1. redukční hranici do výše 2. redukční hranice (v roce 2019 - 286,13 Kč/hod) se započte 60 procent. · Od 2. redukční hranici do výše 3. redukční hranice (v roce 2019 - 572,25 Kč/hod) se započte 30 procent. · Částka nad 3. redukční hranici se nezapočítává a nezohledňuje.