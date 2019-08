Zkrácená pracovní doba: Co přináší zaměstnancům a jak funguje v praxi? | E15.cz

O zkrácení pracovní doby se v České republice začíná mluvit. Zatím ale většinou u diskuzí zůstává. Co by to pro zaměstnance znamenalo? Zvládli by stejný objem práce v kratším čase? A co zaměstnavatelé? Otázek je mnoho, přesto se ale zkrácenou pracovní dobu v některých firmách už rozhodli zavést.

Podle průzkumu společnosti Déhora si zaměstnavatelé uvědomují, že benefit ve formě zkrácené pracovní doby jim pomáhá zajistit, aby zaměstnanci pociťovali rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Dále je tu fakt, že firma nabízející tento benefit je pro nové zaměstnance více atraktivní.

Celých 60 procent zaměstnanců, kteří pracují ve směnném provozu, by zkrácení pracovní doby uvítalo. Zároveň si myslí, že by svou práci ve zkráceném čase bez problémů zvládli. Pochybnosti má 28 procent dotázaných. Ti si nejsou jisti, zda by zkrácení pracovní doby bylo reálné – neví, jestli by práci stihli. Přesto by ale do zkráceného provozu šli. Jen 12 procent zaměstnanců pracujících na směny by na něco takového nepřistoupilo, protože se obávají, že by nebyli schopni splnit ve zkrácené době své pracovní úkoly.

„Firmy na českém trhu mění svůj postoj a přicházejí na to, že délka a rozložení pracovní doby má významný vliv na produktivitu a spokojenost zaměstnanců a ovlivňuje tak výsledky společnosti i její postavení na trhu. To potvrzuje i rostoucí zájem o zkracování pracovní doby z řad našich klientů. Je to jedna z cest, jako mohou zaměstnavatelé v České republice zlepšit pracovní podmínky svých zaměstnanců, udržet si je a přilákat nové,“ říká Nunzio Totaro, ředitel českého zastoupení poradenské společnosti Déhora.

Jak funguje zkrácená pracovní doba v praxi?

Přesto, že je firem, které nabízí v Čechách zkrácenou pracovní dobu zatím minimum, nějaké už se najdou. Například ve společnosti Vašečočky.cz mají sedmihodinovou pracovní dobu, v Trinity Bank dokonce zkrácený pracovní týden.

Co vedlo Trinity Bank ke čtyřdennímu pracovnímu týdnu? „Pětidenní pracovní týden máme v naší zemi více jak padesát let. Pětidennímu pracovnímu týdnu však předcházel šestidenní a právě technologický pokrok a modernizace umožnily tehdy zkrácení z šesti na pět dnů. Sami jsme nyní svědky neskutečně rychlého technologického pokroku, ale délka pracovního týdne je přes padesát let stejná. Stejně jako tehdy stroje, dnes jsou to technologie, které mnoho věcí usnadňují a zjednodušují a to přirozeně vede k tomu, že s pomocí technologií mohou být pracovní výsledky stejné, ale zaměstnanci mohou mít kratší pracovní dobu. Předpokládám, že pracovní výsledky se nezmění, ale zaměstnanci budou mít příjemnější život,“ říká Radomír Lapčík, zakladatel Trinity Bank.

Trinity Bank navíc plánuje systém nastavit tak, aby si zaměstnanci mohli vybrat, zda upřednostní třídenní víkend nebo naopak kratší denní pracovní dobu a budou chtít i nadále chodit do práce pětkrát týdně.

Podobného názoru jsou ve společnosti Vašečočky.cz. „Myslíme si, že osmihodinová pracovní doba je neefektivní a tak trochu přežitek. Navíc v některých profesích se člověk potřebuje soustředit dlouhé časové úseky a vydržet to osm hodin je nereálné. Jsme přesvědčeni, že s lepší organizací lze pracovní dobu o hodinu zkrátit a přitom zvládnout podobný objem práce. A první tři měsíce od zavedení 7hodinové pracovní doby, podobně jako předchozí testovací období, nám to potvrdily,“ vysvětluje Jiří Urban z VašeČočky.cz.

Jaký má zkrácení pracovní doby vliv na zaměstnance?

U Trinity Bank je zkrácený pracovní týden součástí motivačního programu. Můžeme za tím tedy hledat motivaci. I u společnosti Vašečočky.cz jde o zaměstnanecký benefit. Většina zaměstnanců je ze zkrácení pracovní doby nadšená a díky tomu ani pracovní výsledky neklesly, zaměstnanci jsou spokojení a do práce chodí odpočatí. Podle slov Jiřího Urbana jsou zaměstnanci pyšní na to, že právě jejich firma s něčím takovým přišla.

„Zaměstnanci získali mnohem více času pro své koníčky a rodinu. Za rok jde téměř o 30 dní volna navíc. Chválí si, že mohou v klidu vyzvedávat děti ze škol a školek, které končí často ve stejnou dobu jako běžná pracovní doba, mají víc času na sebe a na své blízké. Myslím, že to bude hodně příjemné i v zimě, kdy jsou kratší dny a většina lidí, co pracuje na plný úvazek, přichází do práce za tmy a za tmy i odcházejí,“ uzavírá Jiří Urban.