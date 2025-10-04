Volby 2025 ONLINE: Začíná druhý den voleb
V pátek 3. října v Česku začaly volby do Poslanecké sněmovny 2025. Sledujte aktuální zprávy a novinky v naší online reportáži, kde vás budeme informovat o průběhu hlasování v ČR a sčítání hlasů. Volební místnosti jsou od pátečních 14 hodin otevřené, volby pokračují i v sobotu. Online speciál přinese také průběžné i konečné výsledky voleb. Očekává se vysoká volební účast.
Parlamentní volby se v Česku konají každé čtyři roky, voliči k hlasování využívají volební lístky, na kterých jsou uvedeny strany a kandidáti. Zájemce o volby ze zahraničí musí zanést své jméno na zvláštní seznam voličů a hlasovat na úřadě nebo prostřednictvím korespondenční volby. Hlasování mimo trvalé bydliště umožňuje v ČR voličský průkaz. Volby 2025 skončí v sobotu 4. října. K dispozici pro vás na našich stránkách bude i volební mapa okrsků. Aktuální události sledujte s námi online.
Čas a termín voleb do Poslanecké sněmovny 2025:
- pátek 3. října 14:00 - 22:00
- sobota 4. října 8:00 - 14:00
Zprávy ze dne 4. října 2025
Hnutí Stačilo! otevřelo svůj štáb. Jako jediná strana jej nemá v Praze, ale v Ostravě.
Válka fotek na Moravě
V Brně se dnes ráno odehrála kuriozní situace. Jeden z voličů si stěžoval, že si jej vyfotila předsedkyně volební komise. Snímek následně odmítala smazat. Volič proto volil protiútok a vyfotil si ji také.
I dnes mohou mít lidé potíže s elektronickým občanským průkazem
Potíže při používání elektronického občanského průkazu při volbách nejsou ani dnes vyloučené. Na síti X to uvedla Digitální a informační agentura (DIA). Úřad proto lidem doporučuje, aby si do volebních místností vzali i klasický občanský průkaz.
Experti: Nová vláda musí zajistit dostatek peněz na rozvoj infrastruktury
Nová vláda bude podle dopravních expertů čelit úkolu zajistit dostatečné finance pro rozvoj infrastruktury. Výzvou bude nejen výstavba nových dálnic, ale také opravy a údržba silnic nižších tříd či modernizace železnic. Na dotaz ČTK se na tom shodli dopravní experti Zdeněk Lokaj z ČVUT a Ivo Drahotský z Univerzity Pardubice.
Zprávy ze dne 3. října 2025
Zájem o volby byl i ve věznici Mírov, kde jsou umístěni i doživotně odsouzení. Z celkového počtu 398 odsouzených, kteří mají možnost volit, projevilo zájem volit 165 odsouzených. "Nakonec odvolilo 164 vězňů, jeden odmítnul. Volby proběhly bez závad, bez problémů. V sobotu se tedy už u nás volit nebude. Vše jsme stihli dnes," řekl mluvčí věznice František Richter.
V olomoucké věznici odhlasovalo 78 lidí, sedm neodvolilo kvůli dokladům
V olomoucké vazební věznici dnes přišlo k volbám 85 vězněných, svůj hlas některé ze stran či hnutí však vhodilo pouze 78 z nich. Sedm lidí nebylo k volbám připuštěno kvůli chybějícím dokladům totožnosti, řekla dnes mluvčí věznice Jana Chromková. Věznice při letošních volbách do Poslanecké sněmovny evidovala až trojnásobný zájem oproti předchozím volbám v roce 2021. Volby se odehrávají také v jedné z nejtěžších věznic v zemi, v Mírově na Šumpersku.
Lidé měli u voleb problémy s eDoklady, podařilo se je vyřešit až večer
Lidé měli v první den voleb do Poslanecké sněmovny problémy s eDoklady. Elektronický občanský průkaz nešlo kvůli velkému náporu aktualizovat a při volbě jej tak nebylo možné použít k jejich identifikaci. Voliči museli použít klasický plastový občanský průkaz nebo pas. Večer po 20:00 byl systém funkční, ale mohou stále nastávat dílčí problémy. V České televizi to uvedl ředitel Digitální a informační agentury Martin Mesršmíd. Podle ministerstva vnitra nešlo o bezpečnostní problém, ale o technické potíže kvůli vysoké zátěži. Voličům doporučuje mít s sebou i jiný než elektronický doklad.
STAN údajně čelí antikampani prostřednictvím reklamy na zpravodajských serverech
Hnutí Starostové a nezávislí (STAN) dnes, v první den sněmovních voleb, údajně čelí antikampani prostřednictvím reklamních bannerů na velkých zpravodajských serverech. Hnutí to oznámilo v tiskové zprávě. Představitelé STAN se obrátili na provozovatele webů a zvažují trestní oznámení. Bannery jsou podle hnutí šířené přes zahraniční platformu. Co přesně obsahují, hnutí neuvedlo.
„Jedná se o placené a neoznačené reklamní bannery šířené prostřednictvím zahraniční reklamní platformy, tedy bez možnosti rychlé identifikace zdroje. Zároveň jde o typ reklamy, který uživatelé nemají možnost ručně a aktivně nahlásit,“ sdělilo hnutí. Bannery se údajně objevily na několika největších zpravodajských webech, ale hnutí neupřesnilo, na kterých. „Ozývá se nám velké množství lidí, kteří na tuto reklamu narazili a upozorňují nás na ni,“ doplnilo.
Systém eDokladů je podle ředitele Digitální a informační agentury Martina Mesršmída již funkční, mohou ale nastávat dílčí problémy.
Zájem o volby na českém velvyslanectví v Berlíně je velký, do 20:00 odevzdalo svůj hlas zhruba 300 voličů. Před budovou se celý den tvoří fronta.
Vysoká volební účast je i v Paříži
Debaty Fialy s Babišem sledovalo téměř 900 tisíc lidí
Čtvrteční debatu kandidátů na premiéra Petra Fialy (Spolu) a Andreje Babiše (ANO) sledovalo na TV Nova 867 tisíc diváků starších 15 let, tedy zhruba čtvrtina všech lidí u televize. Duel tak zhruba o 9000 diváků zaostal za podobnou debatou ve středu na Primě, která se vysílala současně na dvou kanálech.
Přímý přenos: Volební studio CNN Prima News komentuje volby 2025
Volby do Poslanecké sněmovny 2025 jsou v plném proudu, hlasování začalo v pátek 3. října. Web e15 vám ve spolupráci se CNN Prima News přináší živé vysílání, kde můžete sledovat nejnovější zprávy, novinky a aktuality kolem voleb 2025. Volební místnosti se uzavřou v sobotu 4. října ve 14:00, kdy se začnou sčítat hlasy. Živý stream z volebního studia najdete zde.
V USA se k volbám registrovalo 2604 Čechů, o 111 procent více než v roce 2021
V celých Spojených státech se k letošním volbám do české Poslanecké sněmovny registrovalo 2604 voličů, což je nárůst o 111 procent v porovnání s posledními volbami v roce 2021. Obzvláště velký zájem přitom byl o korespondenční volbu, která je nyní využívána poprvé. ČTK to dnes jménem českého velvyslance Miloslava Staška sdělil zastupitelský úřad ve Washingtonu.
Kampaň před volbami do Sněmovny byla letos na sociálních sítích podle Marka Výborného vyhrocenější než před čtyřmi lety. Politická kultura se snižuje.
Konečná a Sterzik ze Stačilo! odhlasovali, věří ve dvouciferný výsledek
Lídryně Stačilo! Kateřina Konečná odevzdala dnes v podvečer v Novém Jičíně svůj hlas ve sněmovních volbách. Novinářům následně řekla, že zůstává optimistická a doufá, že hnutí v hlasování dosáhne na dvouciferný výsledek. Stejně se vyjádřil i předseda hnutí Stačilo! a lídr jihomoravské kandidátky Daniel Sterzik, který dnes odvolil ve svém bydlišti v Miroslavi na Znojemsku.
Problémy s aktualizací eDokladů během voleb se podle Digitální a informační agentury podařilo nakrátko vyřešit, ale systém opět nefunguje.
Aplikace eDoklady je opět funkční, doklad v mobilu lze aktualizovat, uvedla Digitální a informační agentura. Přihlášení ale může být pomalejší.
Na českém velvyslanectví v Kyjevě se volí v klidu, volby nenarušil letecký poplach, řekl konzul. Místní média se obávají výhry odpůrců Ukrajiny.
Volební účast ve Středočeském kraji
Ve Středočeském kraji přišlo do 16:00 v Kutné Hoře a Kolíně 22 procent voličů, Mladá Boleslav, Benešov či Rakovník hlásily účast 20 procent a Mělník s Nymburkem 19 procent. V Příbrami zatím odvolilo 18 procent lidí a v Berouně 17 procent. Potíže s použitím eDokladů byly například na Kutnohorsku, podle Lenky Šibravové z kutnohorské radnice šlo o jednotky případů.
Volební účast v Praze
Volební účast v Praze se v některých městských částech přiblížila po prvních dvou hodinách až ke čtvrtině voličů. Například Praze 3 odvolilo do 16:00 zhruba 22 procent voličů, v Praze 4 asi 25 procent, v Praze 5 přibližně 20 procent a v Praze 6 skoro 23 procent podobně jako v Praze 10. V Praze 14 přišlo za stejnou dobu 15,69 procenta voličů. V Praze 12 byla účast k 15:00 asi 12,5 procenta voličů a v Praze 13 zhruba 13,2 procenta.
Volby ve vyloučených lokalitách v Ústeckém kraji tradičně provází nízká účast
Volby ve vyloučených lokalitách v Ústeckém kraji provází tradičně nízká účast. Například před volebním okrskem číslo 20 na sídlišti Chanov u Mostu se skupiny místních obyvatel srocovaly u laviček a zídek, většina z nich ale volit nepůjde. K urně přicházeli spíš starší lidé, mladí se o politiku moc nezajímají, zjistila ČTK od místních.
Slova Macinky
Ambicí Motoristů sobě je stát se parlamentní stranou, uvedl předseda uskupení Petr Macinka potom, co odhlasoval ve sněmovních volbách na pražském Smíchově. Novinářům řekl, že jeho uskupení je nové, proto bude jako úspěch brát překonání pětiprocentní hranice vstupu do Sněmovny. Opačný výsledek by ho mrzel. V hlasování letos podle Macinky jde o změnu stylu vládnutí a komunikace s občany. Dosluhující kabinet Petra Fialy (ODS) označil za velmi nepopulární se špatnou komunikací a s arogancí.
V případě, že Motoristé uspějí a do Sněmovny bude zvolen i lídr středočeské kandidátky strany - europoslanec Filip Turek, počítá Macinka, že evropský mandát Turek automaticky ztratí. Kdo by ho v Evropském parlamentu nahradil, Macinka nechtěl blíže komentovat. Uvedl pouze, že jeho náhradníkem je nynější senátor a předseda Přísahy Robert Šlachta.Voliče Macinka vyzval k cestě k volebním urnám i k tomu, aby se zamysleli, komu dát hlas, kdyby mezi stranami neměli výrazného kandidáta.
Ve volební místnosti v Řeži se stojí fronty na obálky i na plentu.
O 200 mandátů usiluje v celé zemi 26 volebních uskupení a přes 4400 kandidátů.
Rakušan se vyjádřil k eDokladům
Problémy s nefunkčností eDokladů podle Rakušana nejsou věcí ministerstva vnitra, problémy s aktualizacemi byly na straně Digitální informační agentury. „Šlo o to, že kdo neměl aktualizovaný ten program nebo měl tu aktualizaci čerstvou, tak to ten systém nebral,“ řekl Rakušan. Problémy by podle něj měly být rychle vyřešené.
Nejde o bezpečnostní problém, ale technické potíže kvůli vysoké zátěži, uvedlo ministerstvo vnitra na síti X. Agentura podle něj navyšuje kapacity.
Ambicí Motoristů sobě je stát se parlamentní stranou, uvedl předseda uskupení Macinka poté, co odevzdal hlas na Smíchově. Volební účast očekává vyšší.
Až čtvrtina voličů odevzdala podle volebních komisí a samospráv v ČR do 16:00 hlas ve sněmovních volbách Účast je tak vyšší než minule.
Hlas už odevzdal také předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS)
Problémy s eDoklady při volbách trvají. Digitální a informační agentura doporučuje, aby si lidé vzali do volební místnosti plastový občanský průkaz
Fiala o problému digitálních dokladů ví a věří, že Digitální a informační agentura problém brzy vyřeší. Sám se prokázal klasickým průkazem. „V mobilu mám i eDoklady, jsem velký stoupenec digitalizace, ale dnes jsem si řekl, že půjdu postaru,“ sdělil.
Vyjádření Petra Fialy
„Kam bude Česko směřovat, je zásadní a důležité. Nejde jen o bezpečnost, ale také o prosperitu. Pokud se posuneme na Východ, tak naše země také zchudne,“ uvedl. Za úspěch by považoval výsledek, který by umožňoval pokračování vlády demokratických stran. „Abychom mohli pokračovat v cestě, která je úspěšná, zajišťuje prestiž, jsme pevnou součástí Severoatlantické aliance, EU, a kdy naše ekonomika zaznamenává úspěchy a roste,“ doplnil.
Rakušan hlasoval v Kolíně
Rakušan odvolil
I předseda STAN Vít Rakušan už odevzdal svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny. Volil v Kolíně. Ve volbách jde dle něj o demokratickou 101, která udrží zemi na Západě. Zisk pod 10 pct by považoval za neúspěch.
Fialova slova
V letošních sněmovních volbách jde o to, jestli země bude směřovat do minulosti nebo do budoucnosti, řekl premiér Fiala (ODS), který odvolil v Brně. Fiala (ODS) vzkázal nerozhodnutým voličům, aby využili svého práva a nenechali za sebe volit druhé. Účast nechtěl odhadovat, doufá v co největší.
V Bruselu odvolily desítky Čechů, zájem o volby je vyšší než před čtyřmi lety
Na českém zastupitelském úřadu v Belgii odvolily v prvních dvou hodinách od otevření volební místnosti desítky českých občanů, často se jednalo o studenty či zaměstnance institucí EU. Do zvláštního seznamu voličů, který velvyslanectví v Bruselu vede, se pro letošní parlamentní volby zapsalo na 1300 Čechů, 250 z nich přitom požádalo o korespondenční volbu.
Premiér Petr Fiala odvolil
Svůj hlas už odevzdal také premiér šéf ODS Petr Fiala ze Spolu. Volil v Brně.
Na ambasádě v Belgii odvolily v prvních hodinách od otevření volební místnosti desítky lidí, často studentů a zaměstnanců unijních institucí.
Zájem Čechů o sněmovní volby v Berlíně je velký, před velvyslanectvím se utvořila už před otevřením místnosti fronta několika desítek lidí.
Takhle to odpoledne vypadalo ve volební místnosti ZŠ Letohradská.
Koalice Spolu podle Pekarové Adamové usiluje o vítězství tak, aby byl premiér Petr Fiala (ODS) znovu jako první pověřen sestavením vlády. „Koalice Spolu vyhrála v minulých volbách, ač to žádný z průzkumů předtím neukazoval. A já myslím, že to můžeme to zopakovat i v těchto volbách,“ řekla. K volbám se dívá s určitou obavou, aby víc nevyhrálo Rusko než Česko. „Já bych si přála, abychom i po zítřku (sobotě) věděli, že vyhráli čeští občané a celé Česko,“ dodala.
Aplikace eDoklady stále nefunguje
„Problém mají pouze ti, kteří se pokusili aktualizovat doklad až v posledních jedné až dvou hodinách. Ti, kteří mají doklad aktualizovaný (zelený štítek), mohou eDoklady použít,“ uvedl mluvčí Digitální a informační agentury Jakub Palata.
Výpadky systému zaznamenali ve volebních místnostech například v Praze 4 nebo Praze 2. „Problémy jsme zaznamenali i my. Systém je přetížený, opakovaně chvílemi nefunguje například aktualizace údajů,“ sdělila mluvčí Prahy 2 Andrea Zoulová. Pro klasický občanský průkaz si podle informací ČTK musela kvůli nefunkčnosti té elektronické dojít i předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (Top 09).
Šéfka TOP 09 Pekarová Adamová věří, že koalice Spolu může zopakovat vítězství z posledních sněmovních voleb. Řekla to po odevzdání hlasu v Praze 9.
Prezident Petr Pavel by si přál, aby volební účast byla minimálně na stejné úrovni jako před čtyřmi lety. Tehdy přesáhla 65 procent. Mnoho lidí je podle Pavla do poslední chvíle nerozhodnutých, protože například řada z voličů stran současné vládní koalice byla zklamaná z některých jejích kroků. Na druhou stranu nechtějí volit žádnou z nynějších opozičních stran. Zvažovali tedy možná nejít volit vůbec, což ale podle Pavla znamená, že by nechali ostatní rozhodovat o vlastním osudu.
Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová odvolila ve volbách do Poslanecké sněmovny.
Neúspěch by byl, kdyby se Piráti nedostali do Sněmovny, říká Hřib
Opoziční Piráti podle předsedy strany Zdeňka Hřiba v letošních sněmovních volbách cílí na zisk přes deset procent hlasů a dvacítky mandátů. Hřib to řekl novinářům poté, co odevzdal svůj hlas v základní škole v Praze 10. Občany současně vyzval, aby nenechali převážit své možné zklamání z politiky, do volebních místností dorazili a nenechali za sebe rozhodovat jiné.
Sněmovní volby podle Hřiba budou rozhodovat o budoucnosti ČR. Za ideální by považoval, aby hlasovat přišlo alespoň 65 procent oprávněných voličů. „Chtěl bych požádat všechny, aby dorazili k volbám a nenechali za sebe rozhodovat jiné,“ uvedl. Hřib zopakoval, že už po nástupu do čela Pirátů si dal za cíl překročit desetiprocentní zisk, připomněl i svůj nedávný cíl překonat hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). „Neúspěch by byl, kdyby se Piráti nedostali do Sněmovny, což nám před pár měsíci někteří prorokovali. Kdyby to nebylo deset procent, tak je to také k zamyšlení a já bych se podle toho rozhodoval, co dál,“ uvedl.
SPD chce podle předsedy Tomia Okamury ve sněmovních volbách překonat zisk 9,5 procenta hlasů z posledních voleb. Doufá v účast přes 60 procent voličů.
Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek vhodil svůj hlas do volební urny.
Předseda SPD Tomio Okamura právě odvolil ve volbách do Poslanecké sněmovny.
Češi na Slovensku mají o sněmovní volby zájem. Po dnešním otevření volební místnosti v budově ambasády v centru Bratislavy stáli frontu.
Piráti podle Zdeňka Hřiba ve volbách cílí na zisk přes 10 procent a dvacítku poslanců. Lidi po odevzdání hlasu vyzval, aby za sebe nenechali rozhodovat jiné.
Svůj volební lístek vhodil do urny i předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
Státní mobilní aplikace eDoklady, kterou se letos voliči mohou prokazovat místo plastového občanského průkazu, má při otevření volebních místností technické problémy, informuje iRozhlas.cz. Nejprve se zpomalilo přihlašování, nyní mají potíže uživatelé, kteří aplikaci dlouho neotevírali. Podle mluvčího Digitální a informační agentury by měly být problémy vyřešeny během několika desítek minut, přestože agentura ještě koncem září ujišťovala, že systém je připravený.
Povolební vyjednávání podle Pavla nebudou jednoduchá i kvůli příkopům, které jsou mezi současnou koalicí a opozicí.
Jako jeden z prvních odvolil i exprezident Miloš Zeman, který odevzdal svůj hlas v Lánech. Do volební místnosti dorazil i s kandidátkou hnutí Stačilo! Janou Bobošíkovou.
„Všichni očekávali, že volební kampaň bude vypjatá. Nakonec nebyla tak vyhrocená, což jsem rád. Podstatené je hlavně lidem říci, jak zajistit bezpečnost a prosperitu naší země a kde na to seženeme prostředky. Teprve se ale ukáže, kdo opravdu nějaká řešení měl,“ uvedl Petr Pavel před volební místností v obci Černoušek.
Ve volební místnosti na Praze 10 se utvořila fronta.
Prezident Petr Pavel právě odvolil ve volbách do Poslanecké sněmovny v obci Černoušek.
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš dnes odevzdal svůj hlas ve sněmovních volbách v sokolské tělocvičně v Ostravě. Kandiduje v Moravskoslezském kraji.
Je 14:00, otevírají se hlasovací místnosti a v Česku začínají volby do Poslanecké sněmovny.
Volby jsou kromě svátku demokracie také skvělou příležitostí, jak si definovat, co vlastně chceme a kam jdeme. A koho jiného se na priority budoucího Česka ptát než českých podnikatelů a vrcholových manažerů – kapitánů průmyslu, jak se jim říkalo v devadesátkách.
V přímém střetu se předseda hnutí ANO Andrej Babiš s premiérem Petrem Fialou potkali jen dvakrát - ve středu na CNN Prima News, ve čtvrtek na Nově. Babiš kouzlí s fakty rychlostí linky v Penamu. Fiala se ocitá v roli pracovníka přetíženého e-shopu, píše v komentáři Jan Novotný.
Bookmakeři: Vítězem voleb bude ANO, druhé bude Spolu a třetí pravděpodobně SPD
Vítězem voleb do Sněmovny se podle sázkových kanceláří stane hnutí ANO. Druhá bude koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) a třetí pravděpodobně SPD. Toto hnutí bude ale o třetí příčku bojovat se čtvrtými Starosty a nezávislými (STAN) a pátými Piráty. Do Sněmovny zamíří také hnutí Stačilo! a Motoristé. Volební účast by měla být vyšší než při posledních volbách v roce 2021. Vyplývá to z posledních předpovědí sázkových kanceláří, které má ČTK k dispozici.
TikTok smazal některé falešné účty, které měly za cíl ovlivnit volby v Česku
Sociální síť TikTok smazala některé z falešných účtů, které měly za cíl ovlivnit volby v Česku. Učinila tak po podnětu od Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ). Zástupci sociální sítě to dnes sdělili ČTK. Na stovky účtů, které šíří například proruský obsah namířený proti EU či NATO a obhajující ruskou invazi na Ukrajinu, upozornil na konci září server Deník N. TikTok také uvedl uvedl, že nenalezl důkazy, které by potvrzovaly, že by dané účty tvořily ucelenou síť nebo byly součástí skryté vlivové operace.
Co se vlastně děje v momentě, kdy skončí hlasování a volební komise začínají sčítat hlasy? Tehdy se spouští dobře otestovaný řetězec lidí ve volebních komisích, přebíracích místech a dalších pozicích. Jak vše vypadá, vysvětluje Český statistický úřad.
Slovenský tisk očekává volební vítězství ANO, zmiňuje antisystémové strany
Sněmovní volby v Česku téměř jistě vyhraje hnutí ANO expremiéra Andreje Babiše, složit vládu bude ovšem složité, napsal dnes slovenský list Sme. Denník N zase poukázal na antisystémové strany, podle listu Pravda na svou šanci čekají radikálové.
„Průzkumy naznačují, že koaliční jednání budou mimořádně komplikovaná. Budoucnost Česka může být i v rukou nacionalistické strany SPD Tomia Okamury či komunistů, kteří se do sněmovny mohou vrátit po čtyřech letech,“ uvedlo Sme. Dodalo, že Babišovo hnutí téměř nepochybně nezíská většinu křesel ve Sněmovně, a proto bude potřebovat nejméně jednoho až dva koaliční partnery.
Babišův návrat může změnit vztahy s EU a podporu Ukrajině, píší bruselská média
Češi hlasují ve volbách, které by mohly zemi odklonit od jejího proevropského kurzu a prohloubit rozpory v Evropské unii ohledně války na Ukrajině, popisují bruselská média hlasování, které dnes začíná v České republice. Za favorita považují expremiéra Andreje Babiše a všímají si zejména toho, jak velké by jeho vítězství mohlo mít důsledky pro Brusel a evropskou politiku.
Server Euractiv poznamenává, že současný premiér Petr Fiala se opírá o členství země v NATO a obhajuje ekonomické výsledky vlády. Frustrace z vysoké inflace, rostoucích cen energií a nepopulárních penzijních reforem ale zvýšila podporu Babiše, bývalého liberála, který se stal konzervativcem a se svým spojencem maďarským premiérem Viktorem Orbánem založil populistickou europarlamentní frakci Patrioti pro Evropu.
Jako první volí ve sněmovních volbách voliči v Americe. Na zastupitelských úřadech mohli začít odevzdávat své hlasy již ve čtvrtek.
Evropa se obává pomaďarštění Česka, píší německá média k volbám
Evropa se obává, že se Česko po parlamentních volbách posune doprava a v Evropské unii bude blokovat důležitá rozhodnutí podobně, jak to nyní dělá Maďarsko. V článcích a komentářích k volbám do české Poslanecké sněmovny to dnes píší německá média. Andreje Babiše a jeho hnutí ANO označují za jasného favorita, budoucí směřování Česka ale podle nich určí až to, s kým vstoupí do koalice.
„Expremiér Andrej Babiš je jasným favoritem českých voleb. Ostatní Evropané se obávají, že v zemi nastane posun doprava a že s tím budou spojené nové blokády v Evropské radě,“ napsal hospodářský deník Handelsblatt. Šéfa hnutí ANO představuje jako „českého Trumpa“ a miliardáře, jehož pravděpodobně čeká „pozoruhodný comeback“.
V Česku začnou lidé odpoledne rozhodovat o budoucím složení Sněmovny
Voliči v Česku dnes odpoledne začnou rozhodovat o tom, jaké složení bude mít nová Sněmovna. Mezi první voliče budou tradičně patřit politici včetně prezidenta Petra Pavla. Voličské hlasy rovněž předurčí, jaké strany nebo hnutí sestaví příští vládu. Ovlivní také to, jaké bude směřování další země. Určovat to budou některá z 26 volebních uskupení. Práh dolní komory v roli poslanců překročí 200 z 4463 kandidátů.
Volební místnosti v Česku se otevřou dnes ve 14:00 na zhruba 14.800 místech, ve 22:00 se uzavřou. Po noční přestávce budou přístupné ještě v sobotu od 08:00 do 14:00. Hlavní výsledky by mohly být známy do sobotního večera. Kompletní výsledky v pondělí projedná Státní volební komise, ve Sbírce zákonů budou zveřejněny pravděpodobně v úterý. Od středy by pak lidé měli možnost výsledky zpochybnit u Nejvyššího správního soudu.
