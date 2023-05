Vláda zpřísní předčasný důchod. Pomoci může předdůchod z DPS | e15.cz

V reakci na loňský boom žádostí o přiznání předčasných důchodů a strmý nárůst státních výdajů na ně zahrnula vláda do své aktuální takzvané reformy důchodového systému i změny v nárocích na předčasné státní penze.

A bohužel všechny hovoří v neprospěch budoucích penzistů. Jednou ze zásadních změn je snížení maximální doby předčasného důchodu ze současných pěti let nově na tři roky. Jinak řečeno, do předčasného důchodu budou moci nově odejít jen ti, kdo dosáhnout věku o tři roky nižšího, než u nich činí státem určený věk odchodu do řádného důchodu.

„Vysoká inflace odhalila další významné úskalí systému, kdy bylo pro některé dokonce výhodnější odejít do předčasného důchodu než čekat na dosažení důchodového věku. To je výrazná demotivace pro pracující seniory,“ zdůvodnil změny pro čerpání předčasných penzí ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Mimochodem ten stejný ministr, jehož úřad loni nabádal k tomu, aby této „chyby v systému“ využili všichni, kterých se to týká. Dnes je všechno jinak. Došlo i na postupné prodlužování doby odchodu do důchodu, kdy odborníci předpokládají, že současní čtyřicátníci a mladší ročníky budou do penze odcházet ve svých 68 letech.

„Teoreticky tak budou lidé při splnění zákonných podmínek odcházet do předčasné penze nejdříve v 65 letech,“ vysvětluje finanční poradce skupiny Partners David Kučera.

40 let pojištění podmiňuje předčasný důchod

Je tu ale i další zásadní změna pro přiznání předčasného důchodu a tou je navýšená doba potřebné doby pojištění ze současných 35 let nově na 40 let. Doložit České správě sociálního zabezpečení, která u nás spravuje veškeré důchody, čtyřicetiletou dobu účasti na důchodovém pojištění může být pro budoucí generace důchodců nemalý problém. Především pak pro absolventy po roce 2010, kdy se přestala doba strávená na studiích pro potřeby výpočtu penzí započítávat jako náhradní doba pojištění.

„I když se denním studentům do roku 2009 započítávala doba studia nanejvýš šest let od dosažení plnoletosti, a to v rozsahu 80 procent, stále to sehrávalo v získávání potřebné doby pojištění významnou roli,“ podotýká David Kučera.

Dodává, že absolventům do roku 1995 sociální správa započítávala do náhradní doby pojištění celou dobu studia v plné výši, navíc již od doby ukončení povinné základní školy.

„Dnes ale není žádnou výjimkou, že studenti zůstávají na vysokých školách do 26 let, kdy za ně platí zdravotní pojištění stát, a poté se vydávají na zkušenou do zahraničí, a sociální pojištění si tak nehradí,“ říká.

To vše jim může vážně zkomplikovat cestu k předčasné státní penzi. Pro splnění 40leté doby pojištění by tak museli podle současných vládních úprav teoreticky řečeno začít soustavně pracovat a odvádět sociální pojištění zhruba od svých 25 let věku.

V této souvislosti upozorňuje na další novinku v čerpání předčasných penzí od státu, kdy se podle návrhu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV) nebude procentní výměra důchodu navyšovat v době čerpání předčasné penze.

„V období od přiznání předčasného důchodu do doby standardního důchodového věku bude omezena valorizace procentní výměry důchodu,“ uvádí ve svých návrzích MPSV.

Jde opět o další úpravu v neprospěch zájemců o odchod do předčasného důchodu. Resort přitom navrhuje účinnost změn již od letošního září.

Předdůchod z doplňkového penzijního spoření

S postupným posouváním věku odchodu do penze a zpřísňováním podmínek pro čerpání předčasného důchodu nabírá tak na významu téma soukromého doplňkového penzijního spoření (DPS). I jeho účastníci mohou při splnění zákonných podmínek čerpat takzvaný předdůchod, a to na rozdíl od předčasné státní penze až pět let před dosažením věku pro starobní důchod.

„U předdůchodu z doplňkového penzijního spoření se doba strávená v něm zahrnuje do vyloučené doby, která neovlivňuje výpočet výše starobního důchodu, a tedy neovlivňuje, respektive neponižuje výši starobního důchodu,“ vysvětluje David Kučera.

Tím naráží na další navrhovanou změnu u předčasných státních penzí, kterou je zvýšení koeficientu krácení o desetiny procent podle počtu krácených období. Čímž dochází k trvalému snížení vyplácené dávky.

Naopak ve prospěch předdůchodu z DPS hovoří to, že se při jeho měsíční výplatě nezdaňují případné příspěvky od zaměstnavatele 15procentní daní z příjmu. Další výhodou je, že po celou dobu předdůchodu hradí za jeho příjemce zdravotní pojištění stát.

A na rozdíl od státní předčasné penze si mohou lidé v předdůchodu i přivydělat. To jak na hlavní, tak i zkrácený pracovní úvazek. Z toho je zřejmé, že pracující lidé v předdůchodu mají nárok na státní podporu v nezaměstnanosti a nemocenské dávky. Stejně tak mohou v předdůchodu podnikat nebo provozovat jakoukoli živnost. Což je u státního předčasného důchodu vyloučené, dodává David Kučera.

Předdůchod se váže pouze na DPS

Ani předdůchod čerpaný z doplňkového penzijního spoření ale není bez podmínek. K té zásadní patří fakt, že jej penzijní společnosti vyplácí pouze klientům doplňkového penzijního spoření, a nikoli účastníkům v transformovaných fondech penzijního připojištění. I to má své řešení.

Pokud si chtějí i tito lidé požádat o předdůchod, pak musí nejprve převést úložku ze starého penzijního připojištění do doplňkového penzijního spoření. A teprve pak požádat o výplatu předdůchodu. „Samotný převod smlouvy, který je možný pouze v rámci téže penzijní společnosti, netrvá déle než dva měsíce, v praxi spíše kratší dobu,“ říká David Kučera.

V prvním kroku podle něj žadatel o převod do DPS podá výpověď ze starého transformovaného fondu a zároveň požádá o převod peněz do nového penzijního spoření. „Po dokončení transakce může začít vyřizovat předdůchod, případně ještě před podáním žádosti o něj splnit odpovídající výši úspory mimořádným vkladem,“ dodává.

Přiznání předdůchodu totiž podmiňuje zákonem určená minimální naspořená částka. Pro letošní rok činí pro dvouletý předdůchod 283 008 korun, u pětiletého předdůchodu pak 707 520 korun. Při nižší než zákonem stanovené úložce lidé žádající o předdůchod mohou tuto povinnost vyřešit jednorázovým vkladem do penzijního spoření.

„Vždy však dříve, než penzijní společnosti podají samotnou žádost o čerpání předdůchodu,“ uzavírá David Kučera.