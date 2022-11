Plyn a energetická krize v Česku: Jak jsme na tom a co bude dál | PŘEHLEDNĚ | E15.cz

Na trhu s plynem začínají prosakovat čím dál optimističtější zprávy. Začátkem tohoto týdne obchodníci naplnili na maximum největší tuzemský zásobník, a dále tak zmírnili obavy z nedostatku plynu pro nadcházející zimu. Stále více analytiků se navíc i díky nadstandardně teplému podzimu přiklání k tomu, že drastická a povinná omezení v průmyslu nebudou nutná ani příští zimu. Upozorňují ovšem, že optimistický scénář může zhatit celá řada rizik.

Ceny energií začaly stoupat už během loňského roku, koncem letošního února ovšem vystřelily strmě vzhůru. Spouštěčem bylo především vypuknutí války na Ukrajině, následné sankce uvalené na Rusko a s nimi související ruské kroky. Hrozbou se tak stalo i přerušení dodávek. Česká republika i další evropské státy proto musely začít řešit nejen možné zastropování cen, ale také svou závislost na ruském plynu. Jednu z možností představuje zkapalněný zemní plyn (LNG), který začal do Česka proudit z pronajatého nizozemského terminálu.

Nejdříve odstřihneme největší průmyslové podniky a až na posledním místě domácnosti. Tak vypadá český krizový postup pro případ odstavení dodávek plynu, jimiž ruský prezident Vladimir Putin v návaznosti na evropské sankce opakovaně vyhrožoval. To se ostatně už stalo v Polsku, Bulharsku, Finsku a v Nizozemsku, kde byly dodávky ruského plynu úplně přerušeny. Alespoň osm dalších států se přitom potýká s částečnými výpadky dovozu. Redakce deníku E15 připravila podrobný rozbor postupu, který by nastal po utažení kohoutů na plynovodech dodávajících ruskou surovinu.

Rusko zastavilo dodávky plynu do Polska a Bulharska. Dodavatel Gazprom to odůvodňuje požadavkem Kremlu, aby odběratelé platili v rublech. Hlavní výzva zůstává pro Evropskou unii stejná: pokusit se obejít bez ruských energetických surovin. Jejich odběrem by jinak nadále přihrávala Rusku zhruba miliardu dolarů denně, čímž by podkopávala účinnost protiruských ekonomických sankcí. Jak ale ukazuje infografika E15.cz na základě dat Eurostatu, řada evropských zemí je na energetických surovinách z Ruska značně závislá. A Česko není výjimkou.

Hrozba odstřižení Evropy od ruského plynu vyvolává zvýšený zájem o zkapalněný zemní plyn, známý pod zkratkou LNG. Ten je navíc považován za možnou ekologickou a také cenově výhodnější alternativu nafty. Proto se o něm uvažovalo a stále uvažuje jako o možném palivu pro automobily, především pak pro ty nákladní. Jak a odkud se k nám LNG dováží, kde najdeme jeho terminály v Evropě a jaké je jeho další využití?

Evropská unie stále nepřekonala rozpory okolo možného omezení cen plynu zdražujícího výrobu elektřiny. Skupina států požadujících zavedení cenového stropu dnes opět vyzvala Evropskou komisi k urychlenému předložení návrhu, jinak podle diplomatických zdrojů ČTK hrozí zablokováním ostatních chystaných opatření. Dva týdny před mimořádnou schůzkou ministrů energetiky svolanou českým předsednictvím, která by měla další nouzový balíček schvalovat, je však unijní exekutiva k možnostem obecnější redukce ceny plynu nadále skeptická.

Západní země se od začátku války na Ukrajině všemožně snaží zbavit závislosti na ruském nerostném bohatství. Jeho část se však navzdory sankcím a dobrovolnému bojkotu dostává do Evropy i Spojených států. Nejkřiklavějším případem, o kterém opakovaně informují světová média, jsou dodávky ruského zkapalněného plynu do Číny a jeho výhodný přeprodej vyhládlé Evropě. Na západní trhy se však patrně dostávají i ruské diamanty a panuje vážné podezření, že prostřednictvím Indie i ropné produkty.

Vývoz zemního plynu z Ruska do zemí mimo Společenství nezávislých států (SNS) se za prvních devět měsíců letošního roku meziročně propadl o 40,4 procenta na 86,9 miliardy metrů krychlových. Uvedl to ruský plynárenský gigant Gazprom. Globální trh s plynem je od loňska stále napjatější a zlepšení patrně nepřinese ani příští rok.

VIDEO: Zásobníky plynu jsou naplněné z 99 procent, řekl Síkela

Video se připravuje ... Síkela: Zásobníky plynu v Česku jsou plné z 99 procent • VIDEO ČTK

Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan kývl na nabídku Kremlu vytvořit z Turecka mezinárodní centrum pro distribuci plynu a již pověřil vládní úředníky, aby připravili příslušné plány. V pátek o tom informovala turecká média. Erdoğan ve čtvrtek jednal v kazachstánské Astaně se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. Ten ještě před začátkem schůzky navrhl Ankaře vybudování nových podmořských plynovodů v Černém moři, které by nahradily problematickou dvojici baltských plynovodů Nord Stream.

V Evropě je po měsících energetické krize konečně jasno, jak se budou mírnit vysoké ceny elektřiny. Na pátečním mimořádném jednání se unijní ministři energetiky shodli na třech opatřeních. Jde o zastropování cen pro neplynové zdroje elektřiny, zdanění mimořádných zisků producentů fosilních paliv a povinné úspory ve spotřebě.

Vláda svým nařízením stanovila maximální ceny elektřiny a plynu. Zastropování bude platit po celý příští rok, v zálohách za energie by se mělo opatření projevit již během listopadu. Cenový strop pro domácnosti, firmy připojené na nízké napětí a veřejné služby bude platit bez ohledu na spotřebu.

Pro soběstačnost Česka v energiích to měl letos být zákon číslo jedna. Větší zapojení komunit do energetického sektoru se ale posouvá. Ministerstvo průmyslu a obchodu minulý týden odložilo představení novely energetického zákona, která ukotvuje princip komunitní energetiky a má zavést řadu dalších úprav podporujících decentralizaci energetiky. Projekty komunitní energetiky se tak pravděpodobně rozjedou až po roce 2024, očekává radní Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Martina Krčová.

Energetický regulační úřad (ERÚ) přišel se zcela novým přístupem ke kompenzacím pro dodavatele energií. Namísto regulace marže přiměřené nákladům na pořízení energií navrhuje, že stát stanoví přiměřený zisk na prodanou megawatthodinu, nejpravděpodobněji jednotně pro celý sektor. Takzvaná „korigovaná hodnota EBITDA“ by podle nástřelu měla být nižší než průměrný zisk z let 2019 až 2021. Vyplývá to z pracovního návrhu, který má deník E15 k dispozici.

Ačkoliv útok na plynárenské zařízení plánovali už účastníci operace Anthropoid za druhé světové války, za posledních padesát let přes různé světové konflikty na plynárenskou infrastrukturu prakticky nikdo nezaútočil. Poškození plynovodů Nord Stream 1 a Nord Stream 2, zřejmě záměrné, proto považují experti za naprosto ojedinělou záležitost. Podle historika plynárenství Jana Žákovce jde o událost, jejíž příčiny nebudou možná nikdy spolehlivě vyšetřeny.

Jak uspořit na energiích?

Zdražování energií se v nejbližší době nezastaví. Mnoho domácností se dostává do finančních potíží kvůli vysokým účtům za elektřinu a plyn. Proto nezbývá než hledat cesty, jak snížit spotřebu. Naštěstí existují jednoduché způsoby, jak ušetřit, aniž byste museli obětovat své pohodlí.

Ceny energií se podle analytiků minimálně několik let nevrátí na předkrizovou úroveň. Zajištění dostatečného objemu neruských zdrojů energie včetně uskladňovacích a přenosových kapacit je natolik nejisté, že se podle nich cena na burze bude nadále držet vysoko. Určité zmírnění dopadů sice přinese unijní a národní regulace, pro mnohé ale nemusí být dostatečné. Existují však všeobecně platná opatření, která zaručeně pomohou zkrotit výdaje na energie každé domácnosti i firmě.

Komentáře

Evropa se před začátkem zimy uklidňuje tím, že ceny plynu na burze postupně klesají a zásobníky se plní i přesto, že Rusko téměř zavřelo přívodní kohouty. Moc se přitom neohlíží na to, že syslení suroviny z alternativních zdrojů uskutečňuje na úkor nejzranitelnějších zemí. A ráda také pozapomněla, že před rokem na summitu v Glasgow peskovala některé státy za neochotu skoncovat urychleně se spalováním uhlí, z jehož energie se nyní ráda hřeje.

Zatímco české domácnosti čelí náporu na své peněženky v podobě rekordní inflace a stále dražší energie, na kterou se navíc v případě dodávek tepla nevztahuje schválené zastropování, vláda a její členové přicházejí s přinejmenším rozporuplnými návrhy, jak tuto situaci řešit

Pro menší část evropských státníků čtvrtkem vrcholné schůzky v Praze skončí, pro evropskou sedmadvacítku dojde v pátek na ty skutečně zásadní otázky. Hlavy všech států nebo vlád EU, předsedu Evropské rady a předsedkyni Evropské komise čekají tři hlavní body – válka Ruska proti Ukrajině, energetika a hospodářská situace.

Zatímco němečtí politici odleva doprava se o víkendu dohadovali, zda kancléř Olaf Scholz (SPD) udělal svou půldenní návštěvou v Číně ostudu, diplomatické faux pas nebo dobrý strategický krok, občané mají prozaičtější starosti. Podobně jako ti čeští se snaží připravit na tuhou zimu, která bude asi nejchladnější a nejúspornější od sjednocení Německa v roce 1990. Scholzovu snahu udržet obchod s Čínou na vysoké úrovni (200 miliard eur ročně) Němce zajímá jedině jako další díl ve skládačce ekonomické (ne)jistoty, podstatnější údaje jsou dnes pro ně ale ceny plynu, potravin nebo nafty.