Bydlení v nájmu: Kdo nese odpovědnost za dluhy na energiích? | e15.cz

ZDROJ: Pražská energetika, a.s.

Co dělat v případě, kdy nájemce v průběhu nájemního vztahu přestane platit zálohy na dodávky na dodávky energie a tím způsobí problémy i svému pronajímateli. Kdo je v tomto případě za dluhy odpovědný? Jak postupovat?

Kdo za dluhy odpovědný se odvíjí od toho, která osoba je s dodavatelem v přímém vztahu. Pokud pronajímatel přepíše smlouvu o dodávkách energie na nájemce, nebo si nájemce uzavře smlouvu novou, v tuto chvíli není za dluhy odpovědný pronajímatel. Dluhy musí zaplatit nájemce.

V druhém případě smlouvu o dodávkách energie uzavírá pronajímatel a nájemce platí zálohy přímo jemu. „V této situaci je ve smluvním vztahu s dodavatelem energie pronajímatel, a pokud nájemce neuhradí zálohy, pronajímatel není zbaven povinnosti zaplatit dodavateli energie nasmlouvané zálohy mezi jimi dvěma. V tomto případě se dá zjednodušeně říci, že nese za dluhy svého nájemce odpovědnost, “ vysvětluje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Energie přepsané na nájemce

Znamená to, že když pronajímatel přepíše energie na nájemce, je to bez rizika? Bohužel nikoliv. Nevýhodou je, že pokud pronajímatel není jednou ze smluvních stran, nemá vůbec tušení, jestli nájemce zálohy platí řádně a včas. „V případě, že nájemce dlouhodobě neplatí zálohy za energie, může dojít k odmontování měřidel v pronajímatelově nemovitosti, a tím i přerušení dodávky energie do tohoto odběrného místa. Pronajímateli tak mohou vzniknout náklady na opětovné namontování měřidel a obnovení dodávky energie,“ upřesňuje Eduarda Hekšová a dodává: „Úhradu těchto nákladů však může pronajímatel následně po nájemci požadovat.“

Situace Odpovědnost za dluhy Pronajímatel přepíše smlouvu o energii na nájemce/novou smlouvu Dluhy nájemce Pronajímatel má smlouvu s dodavatelem a nájemce platí zálohy Pronajímatel nese dluhy nájemce, pokud neplatí zálohy

Energie na pronajímatele

V situaci, kdy lidově řečeno energie zůstanou psané na pronajímatele, za dluhy odpovídá pronajímatel. Navíc v rámci nájemních vztahů neexistují žádné dozorové orgány, u kterých by bylo možné spor řešit mimosoudně. V případě, že nájemce odmítne pronajímateli dluhy zaplatit, není jiná cesta, než se obrátit na soud. Na druhou stranu i ponechání energie napsané na pronajímatele může mít výhody. Tento způsob je vhodný hlavně pro pronajímatele, kteří nemovitost pronajímají pouze krátkodobě, nebo vědí, že se jim nájemci často střídají. V těchto případech by bylo složité neustále dělat přepisy.