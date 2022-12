Státní svátky v ČR 2023: Kdy bude prodloužený víkend? | E15.cz

V České republice se slaví 13 státních svátků. V roce 2023 bude 10 z nich ve všední den. Chcete si užít co nejvíce volných dnů, aniž byste si museli brát dovolenou? Podívejte se, nakdy vycházejí prodloužené víkendy v roce 2023. Kromě Velikonoc připadá delší volno ještě na svátky v květnu, listopadu a během Vánoc.

Státní svátky v roce 2023

V následujícím seznamu najdete všech 13 státních svátků a přesné dny, kdy se slaví v roce 2023. Zároveň jsou tučně označené ty, které se pojí s víkendem, a tedy tvoří víkendy prodloužené.

Celkem 10 státních svátků připadá na všední dny, a tak oproti roku 2022 můžete očekávat dva dny volna navíc. O poznání lépe vycházejí i prodloužené víkendy – pět víkendů v roce si protáhnete o státní svátek. Na Velikonoce i Vánoce 2023 vyjdou dva sváteční dny. To pro většinu zaměstnanců znamená čtyři dny volna v kuse.

Prodloužené víkendy 2023

V roce 2023 se dočkáte pěti prodloužených víkendů. To je o dva více než v roce 2022.

Velikonoce se pojí s prodlouženým víkendem každý rok. Velký pátek a Velikonoční pondělí tradičně zajišťují 4 dny volna. V roce 2023 připadá velikonoční prodloužený víkend na 7. až 10. dubna.

Další prodloužený víkend na sebe nenechá dlouho čekat. Oba květnové státní svátky, tedy 1. května a 8. května, vyjdou v roce 2023 na pondělí. To jsou další dva prodloužené víkendy k dobru.

Během letních měsíců nespadají žádné státní svátky na dny okolo víkendu. Další příležitost k prodlouženému víkendu nastane na podzim. 17. listopadu – Den boje za svobodu a demokracii – si v roce 2023 připomeneme v pátek.

Poslední prodloužený víkend v roce 2023 bude na Vánoce. První i druhý svátek vánoční vychází na pondělí a úterý. Vánoční svátky si tak vychutnáte opravdu naplno díky čtyřem dnům volna.

Prodloužené víkendy 2023 Termín Dny v týdnu Velikonoce 7. 4.–10. 4. pátek–pondělí Svátek práce 29. 4.–1. 5. sobota–pondělí Den vítězství 6. 5.–8. 5. sobota–pondělí Den boje za svobodu a demokracii 17. 11.–19. 11. pátek–neděle Vánoce 23. 12.–26. 12. sobota–úterý

Obchody ve státní svátky: Otevřeno, nebo zavřeno?

Na některé státní svátky musejí obchody v Česku zavřít. Konkrétně to jsou obchody nad 200 metrů čtverečních. Na jaké svátky budou mít obchody otevřeno v roce 2023, a kdy si naopak nenakoupíte? Podívejte se na video nebo na přehledný seznam níže.

VIDEO: Otevírací doba během svátků 2023

Státní svátky, kdy mají obchody otevřeno:

7. 4. 2023 (pátek) Velký pátek

1. 5. 2023 (pondělí) Svátek práce

5. 7. 2023 (středa) Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

6. 7. 2023 (čtvrtek) Den upálení mistra Jana Husa

17. 11. 2023 (pátek) Den boje za svobodu a demokracii

24. 12. 2023 (neděle) Štědrý den – otevřeno do 12.00

Státní svátky, kdy mají obchody zavřeno:

1. 1. 2023 (neděle) Nový rok/Den obnovy samostatného českého státu

10. 4. 2023 (pondělí) Velikonoční pondělí

8. 5. 2023 (pondělí) Den vítězství

28. 9. 2023 (čtvrtek) Den české státnosti

28. 10. 2023 (sobota) Den vzniku samostatného československého státu

25. 12. 2023 (pondělí) 1. svátek vánoční

26. 12. 2023 (úterý) 2. svátek vánoční

Prázdniny v roce 2023

Mezi školní prázdniny se řadí prázdniny pololetní, jarní, velikonoční, letní, podzimní a vánoční. Kdy se budou prázdniny konat v roce 2023?

Pololetní prázdniny 2023

Školáci se vracejí do lavic po Novém roce v úterý 3. ledna 2023. Nedlouho poté je čekají pololetní prázdniny. Po předání vysvědčení se školy uzavřou na jeden den v pátek 3. února.

Jarní prázdniny 2023

Jarní prázdniny trvají jeden týden a termín jejich konání se liší v jednotlivých okresech. Záleží na okrese, kde sídlí škola, nikoli na místě trvalého bydliště žáka. Jarní prázdniny probíhají od 6. února do 19. března. Podívejte se na přesné termíny jarních prázdnin v tabulce.

Termín jarních prázdnin Okresy a obvody hlavního města Prahy 6. 2.–12. 2. 2023 Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek 13. 2.–19. 2. 2023 Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín 20. 2.–26. 2. 2023 Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál 27. 2.–5. 3. 2023 Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník 6. 3.–12. 3. 2023 Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov 13. 3.–19. 3. 2023 Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná

Velikonoční prázdniny 2023

Školáci si na Velikonoce připíšou ještě jeden den volna navíc oproti pracujícím. Velikonoční prázdniny připadají na čtvrtek 6. dubna 2023. Celkem se tak žáci mohou radovat z pěti dnů volna.

Letní prázdniny 2023

Naposledy ve školním roce 2022/2023 se žáci do školy vydají v pátek 30. června 2023, kdy si převezmou vysvědčení. Poté je čeká volno od soboty 1. července až do neděle 3. září. Zpátky do lavic usednou v pondělí 4. září 2023 a tím odstartují školní rok 2023/2024.

Podzimní prázdniny 2023

Státní svátek 28. října sice v roce 2023 vychází na sobotu, ale školáci o volno nepřijdou. V termínu 26. a 27. října 2023 se totiž konají podzimní prázdniny.

Vánoční prázdniny 2023/2024

Před Vánoci budou žáci chodit do školy až do konce týdne, vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. prosince 2023. Konec prázdnin stanovilo MŠMT na úterý 2. ledna 2024. Žáci opět zahájí školní docházku ve středu 3. ledna 2024. Vánoční prázdniny tak znamenají 11 dní volna.