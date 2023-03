Živnostenský rejstřík: Tipy pro vyhledávání a jak stáhnout výpis | e15.cz

Co je živnostenský rejstřík osob a kde ho najdete?

Živnostenský rejstřík nebo registr živnostenského podnikání najdete na webovém portálu živnostenského podnikání, který provozuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Do databáze může nahlédnout široká veřejnost.

Poskytuje informace a služby související s podnikáním podle živnostenského zákona, tedy informace o fyzických a právnických osobách podnikajících na základě živnostenského oprávnění na území České republiky. Není tedy důležité, jestli živnostníkem je Čech nebo cizinec, důležitý je fakt, že podniká na území ČR.

Součástí registru jsou aktivní podnikající osoby a také osoby, které svou činnost ukončily, nebo jim zaniklo či bylo zrušeno živnostenské oprávnění před méně než čtyřmi lety. Po uplynutí tohoto období jsou tyto neaktivní registrace z rejstříku vymazány.

Obchodní rejstřík firem: jak se liší od živnostenského rejstříku?

Obchodní rejstřík firem je registr, ve kterém jsou zapsané právnické osoby, tedy obchodní společnosti. Lze v něm také hledat on-line. Základním rozdílem oproti živnostenskému rejstříku je tedy to, jaký typ subjektu evidují.

Obchodní rejstřík eviduje registrované společnosti s právní formou obchodní společnosti, družstva, zahraniční podnikatelské subjekty specifikované v zákoně o veřejných rejstřících právnických, fyzických osob a další osoby, jimž tuto povinnost ukládá zvláštní právní předpis a OSVČ podnikající na území ČR, které o zápis samy požádaly nebo jim ho nařizuje speciální právní předpis.

Pokud se totiž OSVČ nechá zapsat do obchodního rejstříku, plyne z toho hned několik povinností – například povinnost vést účetnictví, zveřejnění účetní závěrky do sbírky listin nebo vystavování účetních dokladů.

Dalším rozdílem je odpovědná instituce. Zatímco živnostenský rejstřík je pod správou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, za obchodní rejstřík odpovídá Ministerstvo spravedlnosti ČR.

Živnostenský rejstřík Obchodní rejstřík Evidované subjekty Fyzické a právnické osoby Právnické osoby a některé OSVČ Správce rejstříku Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Ministerstvo spravedlnosti ČR Povinnosti zapsaných subjektů Vyplývají z živnostenského zákona Účetnictví, zveřejnění účetní závěrky, vystavování účetních dokladů

Co je ARES?

ARES nebo-li administrativní registr ekonomických subjektů je informační systém spadající pod ministerstvo financí, který umožňuje vyhledávání nad ekonomickými subjekty registrovanými v České republice. Zprostředkovává zobrazení údajů vedených v jednotlivých registrech státní správy, ze kterých čerpá data.

Do ARES se není možné registrovat napřímo. Je nutné se hlásit na registračních místech příslušných orgánů veřejné správy. Stejně tak změny údajů či ukončení registrace je nutné nahlásit na instituci, která vede příslušný zdrojový registr.

Můžete si zde tedy najít základní informace o ekonomických subjektech, jako je jejich jméno, IČO, případně adresy. Vedle toho je ještě možné zjistit informace ve složce Ekonomické subjekty ze Střediska cenných papírů. Všechny informace ale mají jen informativní charakter a jejich výpis nemůže být použit jako průkazní materiál pro úřední jednání.

Vyhledávání v živnostenském rejstříku

Živnostenský rejstřík je k dispozici online na portále živnostenského oprávnění. V případě hledání stačí najet na sekci Veřejné údaje a následně Vyhledávání subjektu. Zde se už zobrazí formulář k vyhledávání.

Pro snadné vyhledávání stačí zadat jméno hledaného subjektu, IČO a jeho roli. Při zadání jména se ale může stát, že vám vyjede až příliš výsledků. I proto je vhodné vyhledávání co nejvíce specifikovat, třeba zadat údaje alespoň dva. Pokud vyplníte identifikační číslo, ostatní pole jsou automaticky ignorována a zkrátka „vyjede“ subjekt registrovaný pod tímto číslem.

Jaké údaje obsahuje živnostenský rejstřík?

Databáze je veřejně přístupná, ale samozřejmě v ní nenajdete citlivé údaje, které by bylo možné zneužít, například rodné číslo. Při zadání jména nebo identifikačního čísla si můžete vybrat, jestli si přejete zobrazit údaje bez historie, nebo s historií. Níže se můžete podívat, jak výsledný přehled vyhledávání vypadá. Zjistíte tak třeba, jestli byla někdy živnost pozastavena nebo kdy přibyly nové obory činnosti.

Mezi základní zobrazené informace v živnostenském rejstříku tak patří:

jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby,

datum narození,

adresa sídla,

identifikační číslo,

předmět podnikání a datum vzniku živnostenského oprávnění,

obory činnosti,

druh živnosti,

doba oprávnění živnosti,

informace o odpovědném zástupci,

přerušení nebo překážky provozování činnosti.

Kdo provádí zápis do živnostenského rejstříku?

Kvůli zápisu do živnostenského rejstříku nemusíte nikam moc složitě běhat. Do živnostenského rejstříku je OSVČ totiž zapsána automaticky do pěti dnů poté, co si na živnostenském úřadě zřídí živnostenské oprávnění, respektive poté co je živnost oficiálně založena. Vložení údajů tedy provede sám živnostenský úřad na základě vámi poskytnutých informací.

Jak jsme ale psali výše, rozhodně nejsou ve veřejném registru zobrazeny informace, které by mohly být zneužity. Ty si úřad nechává u sebe.

IČO: Jak ho zjistíte?

IČO je zkratka pro identifikační číslo fyzické nebo právnické osoby a neobejde se bez něj žádný ekonomický subjekt podnikající na území České republiky. Podnikatelé ho musí do zákona uvádět třeba i na svém e-shopu či na účetních dokladech. Umožňuje tak od sebe jednotlivé ekonomické subjekty odlišit, i když třeba mají podobný obchodní název nebo jméno.

Identifikační číslo zjistíte hned na několika místech. Jedním z nich je jistě registr živnostenského podnikání, protože IČO je vždy součástí výpisu. Další možností je již zmíněný ARES, kde je IČO také uvedeno a pak u právnických osob zjistíte identifikační číslo v Obchodním rejstříku.

Výpis z živnostenského rejstříku a jak ho získat

Žádáte o úvěr nebo o podnikatelský účet? Pak se nejspíše neobejdete bez výpisu z živnostenského rejstříku. Instituce si tak může ověřit údaje týkající se vaší podnikatelské činnosti. Existuje hned několik možností, jak výpis získat: