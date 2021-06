Cestovní pojištění: Jaké zvolit? Covid a další rizika | E15.cz

Cestovní pojištění to nejsou jen „léčebné výlohy“. Pod pojmem cestovní pojištění se skrývá celá řada připojištění, existuje navíc mnoho specifických situací, které mohou spadat do výluk, případně je třeba riziko pokrýt dalším rozšířením smlouvy.

Cestovní pojištění: Základní rizika, která si pojistit

Doba dovolených je tu, cestovatelé by si ale vedle plavek slunečních brýlí měli přibalit i cestovní pojištění. Spoléhat se pouze na kartičku své zdravotní pojišťovny může být velký risk.

Cestovní pojištění by se mělo skládat z pojištění léčebných výloh, úrazového pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu – to se vyplatí obzvláště při cestování s dětmi. Balíček služeb v rámci cestovního pojištění však může zahrnovat i pojištění rizik pro případy půjčení kola nebo auta, storna zájezdu či adrenalinových sportů.

Cestovní pojištění: Na co si dát pozor? • VIDEO Videohub

Limity pojistného plnění je potřeba nastavit dle typu dovolené, plánovaných aktivit i účastníků samotných. Co se týče jejich výše, tak v případě cest do Evropy je standardem limit na léčebné výlohy kolem 4 milionů korun. Na cesty do vzdálenějších destinací odborníci doporučují nastavit vyšší částky.

„U pojistných částek pojištění odpovědnosti za škodu doporučujeme alespoň limit 2 miliony pro případ způsobení újmy na zdraví, 1 milion korun pro škody na věci a 500 000 pro případ finanční škody,“ radí Ivana Buriánková, tisková mluvčí České pojišťovny.

Cestovní pojištění je ale možné sjednat i při cestách po tuzemsku. Produkt začaly pojišťovny hojněji nabízet loni, když Češi začali kvůli pandemické situaci cestovat více po naší domovině.

Ceny cestovního pojištění: Vyplatí se srovnání

Ceny cestovního pojištění se mohou zásadně lišit. Pojišťovny mají v nabídce většinou různě odstupňované pojistné balíčky. Ty se liší krytím i výší limitů pojistného plnění. Při srovnávání tedy porovnávejte srovnatelné a neberte hned první nabídku.

Zajištění základních rizik pro čtyřčlennou rodinu se v případě týdenní dovolené v evropské destinaci pohybuje nejčastěji v rozmezí 400 až 1000 korun.

Cestovní pojištění a Covid

Pokud cestujete do zemí, které ministerstvo zdravotnictví označilo jako zemi s nízkým či středním rizikem nákazy, tak léčebné výlohy kryjí všechny nabízené pojistky. Tyto země jsou z pohledu pojišťoven považovány jako bezpečné, a tak kryjí léčebné výlohy i v souvislosti s onemocněním COVID 19.

V případě cesty do destinace označené za rizikovou, je nutné vybírat produkty a pojišťovny takové, které kryjí i léčebné výlohy i v těchto zemích. Třeba u varianty Excelent u cestovního pojištění od AXY platí, že léčebné náklady na léčbu onemocnění COVID 19 jsou kryty z cestovního pojištění bez ohledu na stanovisko MZV. Krytí se vztahuje na všechny země s výjimkou USA, Kanady a Mexika.

Storno zájezdu, aneb Když nemůžete odjet • VIDEO Videohub

Od 1. června pak spustila možnost připojistit se na COVID 19 například Direct pojišťovny. Připojištění se týká situací, kdy člověk v zahraničí covidem onemocní nebo mu bude nařízená karanténa.

Připojištění zaplatí případné léky, lékařské ošetření, hospitalizaci, převoz nebo repatriaci do limitu 3 miliony korun. Při nařízené karanténě pojištění zaplatí náklady na pobyt v hotelu nebo podobném zařízení do limitu 3 000 korun na den po dobu maximálně 14 dnů. Pojištění si může každý sjednat pro země Evropské unie, Island, Lichtenštejnko, Norsko, Švýcarsko a Velkou Británii.

Konkrétní podmínky tedy vždy na dané pojišťovně.

Jak na cestovní pojištění při adrenalinových sportech

Zpravidla každá pojišťovna má k dispozici seznam sportů a aktivit, které považuje právě za adrenalinové. Tento seznam by si před sjednáním měl pro jistotu prostudovat každý cestovatel. Při sjednávání cestovního pojištění je třeba vzít v úvahu, jakým aktivitám se budete na své rodinné dovolené v zahraničí věnovat. Pokud to budou běžné aktivity, jako turistika, cyklovýlety apod., postačí klasické cestovní pojištění.

„Pokud však klient zjistí, že jím vybraný již spadá mezi rizikové sporty, tak si ho vždy musí extra připlatit nebo může být dokonce v sekci nepojistitelný sport a potom má u dané pojišťovny smůlu,“ říká analytik neživotního pojištění Partners Jiří Matusík.

„Z extrémních sportů si lidé nejvíce pojišťují sjezd na horských kolech a veškeré aktivity spojené s extrémní cyklistikou, potápění v hloubce nad 30m či seskoky padákem z výšky přes 3,5 km,“ doplňuje Ivana Buriánková.

Adrenalinové aktivity je možné pojistit také pouze na vybrané dny od – do i v rámci běžné smlouvy cestovního pojištění.

Dovolená s autem? Pak tedy i s autoasistencí

Pro motoristy a jejich spolucestující lze sjednat pojištění autoasistence. V něm sjednané krytí zajišťuje nepřetržité asistenční služby pro případ poruchy nebo dopravní nehody. Asistent na telefonu zajistí servisního technika pro výměnu poškozené pneumatiky, dovoz pohonných hmot, úschovu nepojízdného vozidla, zapůjčení náhradního vozidla i další doplňkové služby.

„Součástí takového pojištění by měl být také odtah do nejbližšího servisu, kde se o opravu auta postarají. Praktickou součástí bývá i doprava řidiče a dalších členů posádky do místa bydliště nebo ubytovacího zařízení,“ vysvětluje finanční poradce skupiny Partners David Kučera.

Může se hodit: Při půjčení auta

V destinacích, kam se lidé dopravují letadlem – typicky u Středozemního moře nebo na Kanárských ostrovech, hojně využívají služeb autopůjčoven. U těch renomovaných je samozřejmostí havarijní pojištění auta, kde ale klient musí počítat se spoluúčastí. Například pokud auto odře o patník, část škody bude většinou hradit ze svého. Možností je ale pojištění spoluúčasti půjčené věci. Kromě půjčeného auta se vztahuje třeba i na motocykl, (elektro)kolo či loď. V případě poškození půjčené věci, kde má klient sjednánu spoluúčast, uhradí pojišťovna vynaloženou spoluúčast. Klíčový je ale výběr varianty půjčovného, která obsahuje právě i havarijní pojištění. V opačném případě bude veškeré škody hradit turista ze svého a připojištění mu nijak nepomůže.

Storno zájezdu, aneb Když nemůžete odjet

Zpravidla právě, když to člověk nejméně potřebuje, nastane situace, která zcela zhatí odjezd na zaslouženou dovolenou. A právě pro tyto případy se hodí mít pojištění storna cesty.

Princip je vcelku jednoduchý: pojišťovna proplatí vynaložené náklady na dovolenou v momentě, kdy na ni cestovatelé nemohou kvůli významným komplikacím v životě odcestovat. Typicky jde o nemoc, zranění nebo třeba úmrtí v rodině.

Nicméně pojištění se vztahuje logicky i na situace, kdy dojde ke změnám na místě dovolené – jedná se třeba o nestabilní politickou situaci nebo povodně či erupce sopky. I tyto případy se řeší z pojištění storna cesty. Pokud by na cestu měl vyjet například pár, výplata vynaložených nákladů se vztahuje i na druhou osobu. Z hlediska pojistného plnění je zpravidla nutné počítat se spoluúčastí. Záleží však na dané pojišťovně.

Uzavření pojištění storna cesty je možné buď přímo v cestovní kanceláři při výběru dovolené, případně si jej může turista zřídit sám po kalkulaci na internetu nebo třeba na pobočce pojišťovny. Při následném uzavření smlouvy by však cestovatel neměl příliš otálet. „Pojištění se musí sjednat a zaplatit nejpozději do 3 dnů od zaplacení celé ceny zájezdu, případně ceny letenky a ubytování. Nevztahuje se tedy jen na celé zájezdy,“ vysvětluje Ivana Buriánková, tisková mluvčí České pojišťovny, a dodává: „Cena pojištění storna cesty se počítá procentní sazbou z hodnoty zájezdu.

Pojištění storna cesty – kdy pomůže?

U pojištění storna cesty jsou předem jasně dané situace, na které se pojištění vztahuje. Těmi důvody jsou například:

úmrtí blízké osoby nebo spolucestujícího,

akutní onemocnění nebo úraz pojištěného nebo blízké osoby,

akutní onemocnění nebo úraz spolucestujícího (pojištěný by musel cestovat sám),

rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele,

živelní události v místě bydliště.

Cestovní pojištění: Pozor na výluky

„Máte-li například cukrovku, alergii, epilepsii, astma, žaludeční vředy či jakékoliv jiné onemocnění, dejte si pozor na následující výluku. Pojišťovny z cestovního pojištění běžně nehradí léčebné výlohy, které souvisí s léčbou onemocnění, které měl turista ještě před uzavřením pojištění,“ říká Dušan Šídlo, pojistný analytik ze společnosti Broker Trust.

Naštěstí podle něj řada pojišťoven tuto výluku neuplatňuje, zdravotní stav pojištěného turisty však musí být před cestou dostatečně stabilizovaný. To znamená, že se jeho zdravotní stav v posledních 12 měsících (výjimečně 9 či 6 měsících, dle podmínek konkrétní pojišťovny) nezhoršil, nedošlo například k navýšení léků, ke změně léčby či pracovní neschopnosti. „Pokud jste tedy v posledním roce měli nějaké zdravotní problémy, musíte být při výběru cestovního pojištění zvlášť obezřetní. U některých pojišťoven můžete nahlásit vaše onemocnění a dostanete individuální nabídku,“ uvádí Šídlo.

Většina pojišťoven má pak ve svých výlukách uvedeno, že od 26. týdne nehradí náklady spojené s těhotenstvím, resp. s porodem. Záleží však opět na konkrétní pojišťovně.

Výluky z cestovního pojištění nepodceňujte

Existuje i řada dalších výluk. Pojišťovny u pojištění léčebných výloh například požadují, aby se jednalo o nutně nezbytnou lékařskou péči, kterou nelze odložit po návratu z dovolené. Většina pojišťoven také nebude plnit, pokud dojde ke škodě v souvislosti s vlivem alkoholu či jiných návykových látek, při páchání výtržností či přestupku proti veřejnému pořádku. Nejsou také hrazeny výdaje spojené s pohlavně přenosnými onemocněními či psychickými nebo psychiatrickými příčinami.