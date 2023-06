Letní brigáda v příkladech: Kolik si vyděláte na DPP v praxi | e15.cz

Na základě dohody o provedení práce je možné pracovat pro jednoho zaměstnavatele maximálně 300 hodin za rok. I dohoda o provedení práce musí být uzavřena písemně. V případě, že je hrubá měsíční odměna z dohody o provedení práce 10 tisíc korun a méně, potom se z dohody neplatí povinné pojistné. Sociální pojištění a zdravotní pojištění neplatí v takovém případě zaměstnavatel ani zaměstnanec. Při překročení limitu již platí sociální a zdravotní pojištění zaměstnanec i zaměstnavatel.

Při práci pro více zaměstnavatelů současně se limit pro neplacení posuzuje u každého zaměstnavatele zvlášť. I zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce mají přitom nárok na daňovou slevu na poplatníka, popřípadě jiné daňové slevy, pokud mají u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani.

Zaměstnanec a přivýdělek na DPP

Zaměstnankyně Lucie pracuje pro hlavního zaměstnavatele XY a v červenci a srpnu si bude přivydělávat pro zaměstnavatele AB na základě dohody o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10 tisíc korun. Prohlášení k dani má paní Lucie podepsánu u zaměstnavatele XY, u zaměstnavatele AB již nemůže žádné daňové slevy uplatnit. Z hrubé odměny ji tedy zůstane 8 500 korun, neboť ji bude odvedena 15procentní srážková daň. Sociální a zdravotní pojištění nebude z dohody platit.

Student a práce na tři DPP

Pavel studuje na VŠ a během letních prázdnin si bude současně přivydělávat pro tři zaměstnavatele na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10 tisíc korun. Ani z jedné hrubé odměny tedy nezaplatí student Pavel nic na sociálním a zdravotním pojištění. Prohlášení k dani bude mít podepsáno u jednoho zaměstnavatele, u kterého bude tedy čistá odměna na účet 10 tisíc korun, neboť sleva na poplatníka a sleva na studenta je vyšší než vypočtená daň z příjmu.

Z dalších dvou dohod o provedení práce bude studentovi Pavlovi sražena 15procentní daň z příjmu a čisté odměny budou 8 500 korun. Celkem tak student Pavel obdrží měsíčně na svůj bankovní účet 27 tisíc korun (10 tisíc korun + 8 500 korun + 8 500 korun).

Podnikatelka a brigáda na DPP

Podnikatelka Karolína si během letních měsíců přivydělá na dohodu o provedení práce s hrubou odměnou 10 tisíc korun. Na dohodu o provedení práce mohou pracovat i OSVČ. Prohlášení k dani paní Karolína u zaměstnavatele nepodepíše, protože daňové slevy uplatní v daňovém přiznání pro daňový základ ze samostatné výdělečné činnosti.

Z hrubé odměny bude tedy podnikatelce Karolíně sražena 15procentní srážková daň, čistá odměna bude tedy 8 500 korun. Do daňového přiznání za rok 2023 bude podnikatelka Karolína uvádět pouze příjmy a výdaje ze samostatné výdělečné činnosti. Daňové povinnosti u dohody o provedení práce má vyřešeny právě odvodem 15procentní srážkové daně.

Důchodce a vratka daně z brigády

Penzista Lubomír si během léta přivydělá na dohodu o provedení práce s hrubou odměnou 10 tisíc korun pro dva zaměstnavatele současně. Za červen, červenec a srpen si přivydělá celkem 60 tisíc korun a na dani z příjmu odvede 4 500 korun. Z každé měsíční odměny od zaměstnavatele, u kterého nemá podepsané prohlášení k dani, mu bude sraženo na dani z příjmu 1 500 korun, za tři měsíce tedy 4 500 korun.

Za rok 2023 si pan Lubomír sám dobrovolně podá daňové přiznání, do kterého uvede příjmy z dohody o provedení práce a odvedenou srážkovou daň ve výši 4 500 korun obdrží v plném rozsahu zpět, neboť do ročního daňového základu ve výši 205 600 korun je daň z příjmu nulová a srážková daň z dohody o provedení práce se stává daňovým přeplatkem. Důvodem, proč je daň z příjmu do daňového základu 205 600 korun nulová, je uplatnění roční slevy na poplatníka ve výši 30 840 korun.

Chystané změny od roku 2024

Od příštího roku by se měly odměny z dohod o provedení práce sčítat a povinné pojistné by se neplatilo pouze do součtu jednotlivých odměn ve výši 40 procent průměrné mzdy. To by znamenalo, že by si finančně pohoršil např. i student Pavel z příkladu 2), který by platil pojistné ze všech tří dohod a pan Lubomír z příkladu 4).