Prezidentské debaty na TV Nova: Co slibují kandidáti před volbami | E15.cz

Sledovali jsme i dřívější debatu mezi Jaroslavem Baštou, Pavlem Fischerem, Markem Hilšerem, Karlem Divišem a Tomášem Zimou

- Téma ekonomiky a energetiky

- Téma mezinárodní politika

- Téma prezidentské pravomoci

Debata hlavních kandidátů na post prezidenta České republiky

Kandidáti si na začátek předali dary. Babiš a Pavel dali Danuši Nerudové květiny. Babiš Pavlovi přinesl kšiltovku „Silné Česko“, Pavel mu na oplátku předal makrónky.

Andrej Babiš v úvodní řeči uvedl, že jeho heslem je hlavně pomáhat lidem. „Nikdo na světe nebyl připraven na epidemii,“ uvedl předseda ANO k situaci v době covidu, kdy byl předsedou vlády. „Řídili jsme se podle doporučení epidemiologů a ministerstva zdravotnictví. Je mi líto, že zemřeli lidé. Nepřijde mi fér někoho teď obviňovat“ doplnil.

K otázce financí za jeho vlády uvedl, že „úspory lidí za naší vlády stouply o 900 miliard“. „Dluh když jsme končili, tak byl nižší, než když jsem se stal ministrem financí v roce 2014,“ doplnil Babiš.

Petr Pavel na vládnutí Babišovy vlády v době pandemie uvedl, že si „každý pamatuje situaci jak vypadala a celou dobu tu panoval chaos. Doporučení, které Babiš měl nechal na další vládu. Ta se z toho evidentně poučila,“ řekl Pavel. K řízení země za pandemie Pavel doplnil: „Nebyl to úplně dobrý příklad krizového managementu.“

Na pandemickou situaci reagovala i Nerudová. „Polovina ekonomického propadu byla způsobena právě tím chaosem. Jeden den vláda oznámila že se obchody zavřou zítra, druhý den to bylo za týden. Spolu s KoroNERV-20 jsme upozorňovali na to, jak by se ta situace měla řešit,“ řekla bývalá rektorka Mendelovy univerzity.

U téma pandemie covidu-19 poté ještě zůstal Andrej Babiš. „Pavel i paní Nerudová jsou kandidáti vlády. Mrzí mě u Pavla, že armádu nazývá chaosem. Proč pan Pavel nešel pomáhat generálovi Procházkovi. Proč nepomáhal s otevíráním očkovacích center. Bylo to peklo, vláda zasedala několikrát denně. My jsme nakonec tu epidemii zvládli,“ řekl předseda ANO.

Předseda ANO Andrej Babiš ve svých prohlášeních zmínil i Pandora Papers. „Já o tom nevím, že by mě někdo vyšetřoval. Mě nikdo nekontaktoval. Pandora Papers byla účelová věc. Já jsem postupoval podle zákona,“ řekl Babiš. „Všichni politici musí podávat majetková přiznání. Nejste jediný politik, který to zveřejňuje,“ kontrovala Nerudová.

Ta byla poté vystavena otázce zkušenosti s komunikací. „Univerzitu jsem řídila v době covidu, což nebylo vůbec jednoduché. Musela jsem činit velká rozhodnutí bez legislativní podpory. Museli jsme dávat velký důraz na komunikaci,“ řekla. „Ty skutečnosti byly velice komplikované. Rozhodnutí přišlo až když jsem nebyla rektorkou. Teď uznávám, že jsem některá jednání mohla svolat rychleji,“ doplnila.

„Já jsem velice rád, že paní Nerudová potvrdila, že ten covid byl složitý. A pan Petr Pavel se toho neúčastnil, takže by se k tomu neměl vyjadřovat,“ doplnil Nerudovou Babiš.

Babiš: „Co dělal pan Pavel od roku 2018? Nedělal nic, byl ve výslužbě.“ Pavel: „Na důchodce to nebylo úplně tak špatné.“

Petr Pavel reagoval na Babišova slova o jeho působení v NATO tím, že „pan Babiš opravdu neví, jak ta organizace funguje“. V reakci na Babiše dále uvedl, že pomáhal během pandiemie, nebo také v začátku války Ukrajiny proti Rusku. „ Když jsem viděl že pan premiér má problém s řešením krize, dal jsem dohromady odborníky, abych mu pomohl tu krizi řešit,“ řekl Pavel.

Poté musel reagovat na svou politickou minulost. „Já jsem nikdy v žádném dokumentu neschvaloval invazi sovětského svazu. Nikdy jsem nic nepodepisoval ani neschvaloval. Svou minulost jsem nikdy neskrýval,“ uvedl.

Co pro vás znamená svoboda? Babiš: „Když se řekne svoboda, tak si každý vzpomene na sametovou revoluci. Svoboda je největší věc, kterou nám revoluce přinesla.“ Nerudová: „Svoboda je pro mě nejvyšší hodnota v životě.“ Pavel: „Řád a pořádek je doplněk svobody. Svoboda nemůže fungovat bez pravidel. Ta se musí respektovat.“

V otázce zneužívání informací a hybridní války se kandidáti shodli na tom, že velkou hrozbu představují Rusko a Čína. „Informace se stávají zbraní. Rusko a Čína mají v tomto velký aparát a vedou informační válku,“ uvedl Pavel. Nerudová k tomu doplnila, že svoboda slova je velmi důležitá. „Musíme vést diskuzi o tom jak vede Rusko i Čína hybridní válku. Je velmi důležité budovat informační gramotnost u dětí i seniorů. Musíme je naučit ověřovat si informace,“ řekla Nerudová. „Demokracie vždy tahá za kratší provaz,“ doplnila.

Andrej Babiš poté uvedl, že jeho heslo je pomáhat lidem. „Životní úroveň Česka za naší vlády předstihla Španělsko a Itálii,“ uvedl Babiš. „Národní boj proti rakovině byl můj klíčový projekt,“ doplnil. Nerudová na toto kontrovala tím, že za Babišovy vlády nebyl žádný projekt, který by měl přesah. „A díky tomu současná vláda není schopná udělat důchodovou reformu. Kvůli vaší vládě nás čeká velká krize,“ řekla.

Pavel na toto reagoval pouze tím, že mu „přijde úsměvné, že se Babiš dokáže pochválit i za to, že vyšlo slunce“.

Předseda hnutí ANO připomněl, že lidé dnes platí obrovské dluhy. „Je potřeba snižovat DPH, tak, jak to dělají jiné vlády. Vláda si mohla ušetřit tu windfall tax, které stejně nikdo nerozumí,“ řekl Babiš a doplnil, že je Česko šestou nejméně zadluženou zemí v Evropě.

Nerudová připomněla téma bydlení, které spojila především s mladou generací. „Mladí lidé se nedokáží osamostatnit od svých rodičů,“ uvedla.

Pavel doplnil, že by vláda měla systematicky snižovat schodek. „Důležité je také zajistit bezpečnost a podpořit ukončení války na Ukrajině,“ řekl.

Dále uvedl, že je přesvědčen, že ČNB nedělá dost. „Postup guvernéra neodpovídá situaci. Zvyšování úrokových sazeb ČNB nedělá. Situace se sama nevyřeší a žádný lepší nástroj teď v ruce nemá,“ připomněl Pavel.

Nerudová k tomu doplnila, že vysoká inflace „užírá“ lidem úspory, které získali v době pandemie covidu-19. „Zvyšovala bych úrokovou sazbu, ale nedokážu říct přesně o kolik, protože nedisponuji modely ČNB,“ řekla Nerudová.

„Pan Rusnok to nezvládl, protože bojoval proti ropnému kartelu. ČNB totálně selhala,“ doplnil Babiš. Nerudová kontrovala: „Vaše firmy v holdingu jsou předlužené a vy potřebujete levný úvěr. Vaším firmám zvyšování sazeb nevyhovuje.“

Babiš: „Paní Nerudová nikdy nedělala ve firmě a neví jak pracovat se zaměstnanci. Vy tomu nerozumíte, chápu, že jste nikdy nebyla v praxi.“

K bankovní radě ČNB Nerudová řekla, že by jména konzultovala s odborníky. „Ale jako ekonomka jsem přesvědčená, že by ta bankovní rada měla být vyrovnaná, aby tam byly ty holubice a jestřáby. V tomto případě by měla být změněna pravomoc prezidenta. Ona je to v ústavě taková anomálie, která se tam dostala za Václava Havla,“ doplnila.

Jak budete reprezentovat Českou republiku v roli prezidenta? Babiš: „Budu reprezentovat důstojně. Já jsem také ekonom, ale praktik. Každý si pamatuje jak jsem provázel naše firmy do Singapuru. Já myslím, že s mojí paní jsme nedělali ostudu.“ Nerudová: „Českou republiku budu reprezentovat důstojně, jako prezidenta země co je v srdci Evropy. Dbala bych na to, abychom v zahraničních vztazích řešili i lidská práva.“ Pavel: „Reprezentoval bych Českou republiku koordinovaně. Měli bychom se chovat také jako zodpovědní členové NATO. Kladl bych velký důraz na občanskoprávní rozměr.“

V rámci pomoci Ukrajině, zasažené válkou, uvedl Petr Pavel, že je „hrdý na to, že Česko dělá dost pro Ukrajinu od začátku“. Danuše Nerudová na toto téma doplnila, že bere jako obrovskou příležitost obnovu Ukrajiny pro český průmysl a že je pro zachování současné pomoci od České republiky.

Stejný postoj zaujal i Andrej Babiš. „Pomoc musí pokračovat koordinovaně přes EU a NATO. Inicioval bych jednání o míru. Jednal bych s Macronem, s prezidentem Rumunska, Německa, všechny je znám. Jsem pro konkrétní akce, kde bych toto projednával. Mohli bychom také uspořádat mírový summit v Praze,“ uvedl Babiš.

Na otázku kde by Danuše Nerudová navázala na práci končícího prezidenta Miloše Zemana odpověděla, že by ráda navázala na jeho cesty po krajích za lidmi. Zmínila také průmysl. „To co mu chybí, je budování značky Česko“. Petr Pavel uvedl, že není spokojen se Zemanovou prací, ale že by navázal na jeho práci v rámci české armády. Předseda ANO Babiš by navázal stejně jako Nerudová na cesty za občany a zmínil také vztahy s Izraelí.

Prezident a sestavení vlády Babiš: „První pokus o sestavení vlády by měl vždy dostat vítěz voleb. Pokud se mu nepodaří získat většinu ve sněmovně, tak bych poté pověřil někoho jiného.“ Nerudová: „Prezident by měl přispívat k tomu, aby vláda vznikla co nejdříve. Dala bych příležitost tomu, kdo má potenciál vládu opravdu sestavit.“ Pavel: „Prezident by měl být zárukou stability demokratického systému. Pověřil bych toho, kdo má šanci získat podporu v parlamentu.“

Všichni kandidáti shodně odpověděli, že by z pozice prezidenta České republiky nevyhlašovali amnestii. „Milost bych rozhodně neudělovala svým kamarádům,“ doplnila Nerudová.

Debata mezi Jaroslavem Baštou, Pavlem Fischerem, Markem Hilšerem, Karlem Divišem a Tomášem Zimou

Debata na Nově začala otázkou na prezidentského kandidáta Jaroslava Baštu, ohledně jeho názoru o odvolání vlády Petra Fialy. „Za krizové situace, ve které se Česká republika nachází, je to jediné řešení (odvolat vládu). Pokud bych vyhrál, dostal bych k tomu mandát od voličů,“ uvedl Jaroslav Bašta.

Karel Diviš na začátku pozdravil na dálku odstoupivšího kandidáta v boji o Hrad Josefa Středulu. Poté se obrátil na dálku i na Andreje Babiše. „Já mám pro Andreje Babiše jeden vzkaz. Mě mrzí, že jste ani jednou nepřišel mezi nás. Měl jste vize, že republika bude vzkvétat. Já něco vím o vaší kartářce, která vám doporučila, abyste se věnoval rodině. Proto vás vyzývám, abyste odstoupil a vyzval voliče, ať volí Diviše místo Babiše,“ uvedl Diviš. Doplnil, že bude usilovat o to, aby se Česká republika posouvala dopředu. „Budoucnost naší země závisí na tom, jak budeme mít vzdělané lidi. Děti se musí naučit kritické myšlení,“ řekl Diviš.

Senátor Pavel Fischer na začátku diskuze uvedl, že „v parlamentní demokracii nerozhoduje prezident“. Dotkl se i otázky LGBT. „Pokud bychom se my dva tady dohodli, že přejmenujeme manželství a budeme tomu říkat partnerství, tak by se k tomu měli vyjádřit všichni občané a měli bychom uspořádat referendum. Ta diskuze bude složitá,“ řekl Fischer.

Marek Hilšer po chvíli strávené v diskuzi uvedl, že z diskuze odchází. „Dívám se napravo a nalevo a nevidím tu ty zbylé kandidáty. Ptám se, zda je to záměr? Myslím, že je to neférové vůči občanům, kteří mají právo na to, aby vystupovali spolu všichni kandidáti. Já ty rovné podmínky nevidím, a proto nemohu vystupovat v této debatě. Chci popřát všem hodně štěstí,“ uvedl Hilšer a na své místo u pultíku položil svou fotografii.

Bývalý rektor Karlovy univerzity Tomáš Zima připomněl, že by volba prezidenta byla zajímavější, kdyby nebyly průzkumy. Připomněl, že se tyto volby točí pouze kolem tří kandidátů. „Lidé by se měli podívat na životní příběhy současných kandidátů a volit srdcem,“ uvedl Zima. V tématu současné vlády uvedl, že „vláda dělá pro občany málo z hlediska ekonomiky a průmyslu“. „Během roku se většina obyvatel dostává do rizika chudoby. Vláda by měla dělat určité kroky. Můj první krok by byl, že bych se setkal s premiérem a chtěl bych vědět jasné kroky s termíny, které by dělal,” doplnil Zima.

Téma: Ekonomika, energetika a další

Tomáš Zima k tomuto tématu uvedl, že „návrh NERVu je složitý a z velké části nerealizovatelný“. „Jsou tam otázky zastavení růstu důchodů. Možná pozitivní věc je snižování úředníků, to vždy každá vláda slíbí, ale na konci funkčního období jich je ještě více,“ řekl Zima.

Mezi témata, která řešil bývalý rektor Karlovy univerzity, patřily i důchody. „Pamatuji si na 90. léta, kdy nás strašili, že v roce 2020 nebudeme mít důchody. Když důchodovou reformu, tak kvalitně. Je potřeba mít investiční pobídky, abychom měli ty důchody z čeho platit. Slyšel jsem, že přijde vláda a škrtne 80 miliard a nestalo se tak. Dvakrát měř, jednou řež,“ řekl Zima.

Senátor Pavel Fischer v diskuzi řekl, že „situace našeho hospodářství je na hraně“. „Je potřeba rozvíjet pomoc a zajistit podmínky pro podnikatele. Vláda by měla myslet i na další volební období. Návrh NERVu se nedá stihnout,“ uvedl k tématu ekonomiky České republiky Fischer. Řekl, že je „potřeba reformovat daňový systém jako takový“. K tématu energetiky řekl, že „jako země, která je uprostřed Evropy, musíme jednat v koordinaci s našimi sousedy“. „Bude třeba možné dovážet plyn z jiných destinací, například z Norska. Je potřeba, aby o tom vláda už jednala,“ uvedl senátor Fischer.

Kandidát SPD Jaroslav Bašta k tématu: „Když se podíváte na návrhy, co tam jsou, čili protipopulační opatření, naprosto tam chybí snaha jít po těch příčinách. Zisky se privatizují a náklady socializují.“ Doplnil, že „inflace a ceny energií způsobila tato vláda“. Bašta dále uvedl, že „recept, který vláda má, je zadlužit zemi ještě víc. Mají to platit normální lidé, ale nemluví se o zdanění spekulantů třeba s energiemi“.

Karel Diviš k tématu řekl, že „daně nejsou pro lidi spravedlivé“. „Měli bychom se zaměřit na nadnárodní korporace. Ma rozdíl od zástupců SPD je podle mě nemyslitelné se odklonit od EU. Česká republika netouží po tom, aby se tu opět zaváděly nějaké socialistické recepty,“ doplnil kandidát na prezidenta. Otázka se poté dotkla i téma energetiky. „My umíme vyrobit elektřinu nejlevněji v Evropě, tak ty ceny se nedají vysvětlit. Prezident musí vystoupit, který má nějaké hodnoty a řekne dost. Aspoň on by měl zůstat nohama na zemi a měl by pomoct,“ řekl Diviš.

Téma: Mezinárodní politika

První se ke slovu dostal Jaroslav Bašta. „Konflikt na Ukrajině musí skončit mírem. Cílem války není vítězství, ale mír. První krok, který musí být učiněn, musí být mírová jednání, než se rozšíří na celou Evropu. Je potřeba podporovat všechny, kdo se o tom snaží. Nejsilnějším zastáncem míru je turecký prezident Erdoğan,“ řekl kandidát SPD v boji o Hrad. „Musí začít mírová jednání. Jakékoliv zastavení války je lepší, než aby umírali lidé a pokračovala válka,“ doplnil Bašta a připomněl, že se Česko nemůže nechat zatáhnout do války.

Podle Diviše je hlavním hráčem, který by měl určovat pravidla, samotná Ukrajina. „Z českého pohledu má spousta občanů skutečně strach. Důležité je být připraven a to trošku zanedbává naše vláda,“ uvedl podnikatel.

Senátor Pavel Fischer řekl, že si přeje, aby konflikt na Ukrajině skončil co nejdříve. „Rusko by se mělo naučit respektovat státy kolem sebe,“ doplnil Fischer. Upozornil také na hrozbu jaderného konfliktu. „Je potřeba si říct, že Ukrajina bojuje o život,“ zakončil svou odpověď k tématu války na Ukrajině Fischer.

Lékař a bývalý rektor Karlovy univerzity Tomáš Zima použil stejný postoj, jako jeho rivalové. „Konflikt na Ukrajině je tragédie pro miliony lidí a je potřeba ho ukončit co nejdříve. Měla by být jednání, aby konflikt skončil,“ řekl Zima. „Naše země musí být schopna se bránit, ale musíme si nalít čistého vína. Máme deset milionů lidí. Naše síla je ve vizi mít dobrou obranu země a v našich spojencích,“ doplnil.

Téma: Prezidentské pravomoci

Jaroslav Bašta na otázku, zdali by ministrem životního prostředí Petra Hladíka odpověděl, že by ho za současné situace nejmenoval. „Je tam pozoruhodná snaha KDU-ČSL prosadit ho na tento post. Než bych ho jmenoval, chtěl bych vědět všechny relevantní informace, teprve potom bych se rozhodl,“ řekl kandidát SPD.

Doplnil, že „prezident nemusí návrh akceptovat a jmenovat ministra okamžitě. Není možné prezidenta nutit k tomu, aby udělal něco, co nechce“.

Podnikatel Karel Diviš se ke stejné otázce řekl, že nechce být aktivistickým prezidentem. „Pokud Hladík není trestně stíhaný, tak bych dal na pana premiéra. Nelíbí se mi názory té svaté trojice, kteří jsou nekonzistentní ve svých názorech. Prezident musí být nadstranický,“ uvedl Diviš.

Téma „Hladík“ se týkalo i odpovědi senátora Pavla Fischera. „Za kandidáty na ministry nese odpovědnost premiér. Pokud by tam nebyla žádná závažná informace, tak bych pana ministra jmenoval,“ odpověděl Fischer. V otázce udělování prezidentských milostí uvedl, že „milosti nemůžete sekat jako salám. Šel bych spíše cestou individuálního přístupu“.

„Ministr je vizitka dané politické strany. V tomto případě bych chtěl vědět proč pan premiér trvá na panu Hladíkovi,“ řekl k tématu Tomáš Zima. „Ústava by se neměla měnit každý rok. Pravomoce prezidenta jsou dostatečné. Pokud by měl iniciativu, může se obrátit na poslance a senátory,“ doplnil Zima.

