Prezidentská anketa: V čem byste navázali na předchozí hlavy státu? | E15.cz

Kandidáti na prezidenta se představují. Jaké zastávají hodnoty? Jaký jsou jejich ekonomického postoje? A co si myslí o odcházejícím prezidentovi Milošovi Zemanovi? Každý všední den vydáváme odpovědi prezidentských kandidátů na jednu anketní otázku. Výjimkou jsou Andrej Babiš a Karel Janeček, kteří na dotazy deníku E15 neodpověděli.

Dnešní otázka: V čem byste navázal/a na předchozí prezidenty?

Petr Pavel

Do prezidentského úřadu nejdu s tím, abych se za každou cenu od někoho odlišil nebo někomu přiblížil. Přistupoval bych k výkonu funkce podle svého. Mohu ale říci, že období vlády Václava Klause a Miloše Zemana vnímám jako hodnotový úpadek České republiky. Nastolili politický styl bezbřehého pragmatismu, kde šly hodnoty zcela stranou a klíčové bylo budování úspěchu téměř za jakoukoli cenu. Pošramotilo to naše jméno ve světě. V takové politice bych rozhodně nepokračoval.

Danuše Nerudová

Václav Havel otevřel naší zemi řadu světových dveří. Byl státníkem, kterému vždy záleželo na demokracii, svobodě i našem členství ve světových organizacích. Václav Klaus jako premiér a později i jako prezident dovedl naší zemi do EU, kde z členství čerpáme každý den. Na panu prezidentovi Zemanovi cením, že dokud mu to zdravotní stav umožňoval, tak pravidelně vyjížděl do regionů za občany.

Pavel Fischer

V zahraniční politice a v otevření se světu musíme navázat na Václava Havla, který nás přivedl do NATO a do EU. Jeho cesta jakoby zůstala zanedbaná v poslední době. A od jeho následovníků bych si osvojil leccos, například pozornost, kterou věnovali občanům a jejich starostem a očekáváním.

Marek Hilšer

Za příklady vhodné následování nebo přinejmenším důkladného studia považuji dva prezidenty „zakladatele“, Masaryka a Havla. A to především s ohledem na jejich odvahu postavit se na stranu pravdy a rozumu. Obdivuji jejich schopnost dívat se do budoucna a přemýšlet o roli našeho státu v Evropě a ve světě.

Josef Středula

Václav Havel udělal vynikající jméno ČR v zahraničí, v tom je třeba pokračovat. Na jeho odkaz ohledně lidských práv a humanismu je správné navázat. Václav Klaus vložil do svého prezidentství extrémně silný motiv podpory českých nápadů a podnikatelů. Miloš Zeman se setkával a pravidelně diskutoval s občany. I to je velmi důležité. Spojit tyto tři základní atributy je něco, co bych si rád vzal za své.

Tomáš Zima

Každý jsme jiný člověk. Otevřel bych Pražský hrad lidem. Je to nádherné místo, které většina obyvatel vnímá jako srdce země. Musí být přístupné, neoddělené od zbytku města či země. Ale otevřel bych Hrad i v širším smyslu toho slova. Chtěl bych, aby to byl prostor, kde se diskutuje, hledají řešení, přicházejí sem lidé z celého světa s inovativními myšlenkami. Pražský hrad jako spojník, místo dohody, z které vyjde společný zájem.

Karel Diviš

Na Václava Havla by se dalo navázat v tom, jak otevíral společenská témata, jakým způsobem rozvíjel české mezinárodní vztahy a jak současně zůstal civilním prezidentem.

Jaroslav Bašta

Kontinuitu považuji za významný prvek politiky, takže bych se snažil navázat na pozitivní počiny všech hlav českého státu.

Tomáš Březina

Nemyslím, že je zapotřebí na někoho navazovat. Dělal bych to, co je zapotřebí pro prosazení zájmu občanů České republiky, ať už je to pokládáno za tradiční nebo není.