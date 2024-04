Nižší daně pro rodiny s dětmi a výpověď bez důvodu. ANO se snaží vrazit klín mezi lidovce a ODS

KDU-ČSL, která už delší dobu často padá pod hranicí volitelnosti, oprášila sliby z programového prohlášení kabinetu o snížení daní rodinám s dětmi a valorizaci slevy na poplatníka. Podle šéfa strany a vicepremiéra Mariana Jurečky by úlevy mohly vzrůst až o čtvrtinu. Pro rodiny s alespoň třemi dětmi pak chce do určité výše příjmů uzákonit daňové prázdniny. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) je však skeptický. Podle něj Jurečka s těmito záměry přichází pozdě. A navíc na ně stát prý nemá peníze.

S pomocí STAN a pirátů

„Je to ideový střet pohledů, jak některé věci vidí ODS a jak je vidí lidovci. Soudržnost koalice ale neohrožuje,“ řekl tento týden novinářům Jurečka. Dodal, že zvýšení slev na děti je naprosto nezbytné prosadit. Trvá i na debatě o valorizaci slevy na poplatníka, což je další vládní závazek.

Plán zacílit štědřejší daňovou podporu na rodiny, které mají tři a více dětí, připomněl Jurečka už loni na programové konferenci KDU-ČSL. „Proč zrovna na ně? Těchto rodin je sice jen deset procent, ale vychovávají třicet procent dětí. Chceme, aby pro ně byly daňové prázdniny,“ prohlásil tehdy.

Podrobnosti k daňovým prázdninám zatím Jurečka nesdělil. Jasněji má ve slevě na druhé a třetí dítě, která by vzrostla o dvacet až pětadvacet procent. U druhého dítěte by to mohlo být až o 470 korun a u třetího až o 580 korun měsíčně více než nyní.

Co se týče valorizace slevy na poplatníka, argumentují lidovci růstem nominálních mezd, které podle nich příliš zvedají míru zdanění fyzických osob. Záměr vítají STAN a piráti, kteří měli tento bod v předvolebním programu.

„Od poslední změny uběhl už nějaký čas, je také jiná ekonomická situace. Pomoc nízkopříjmovým skupinám obyvatel formou zvýšení slevy na poplatníka je mnohem efektivnější než přes sociální dávky či jiné příspěvky,“ popsal postoj STAN Právu místopředseda hnutí Lukáš Vlček.

Místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Olga Richterová za piráty spatřuje největší přínos v předvídatelnosti systému pro rodiče. „Proto dlouhodobě chceme průběžnou valorizaci slevy na poplatníka,“ připomněla.

Přesvědčit Stanjuru ale nebude snadné. „Je duben, a pokud bychom chtěli udělat výraznější daňové změny k 1. lednu 2025, myslím, že už to z procesních důvodů nelze stihnout,“ odhadl ministr. Vyšši sleva na poplatníka by navíc udělala další díru do státního rozpočtu, některé odhady dosahují až desítek miliard korun.

Ministr financí nicméně podotkl, že je na diskuzi připraven. První kolo jednání ve formátu předsedů koaličních stran je podle dostupných informací naplánováno už na příští týden.

Do sporu se chystá zasáhnout opoziční hnutí ANO, které nabídlo KDU-ČSL, STAN a pirátům podporu. „S našimi hlasy můžete počítat. Stačí, když si budete stát za svým, a od ledna 2025 bude sleva zvýšena, i kdyby Stanjura na Skopečkovi jezdil,“ napsala na síti X předsedkyně poslanců ANO Alena Schillerová.

Boj o výpověď bez důvodu

Na další politickou bitvu vytáhli občanští demokraté, i v tomto případě se střetnou především s KDU-ČSL. Chystají se vybojovat zásadní změnu zákoníku práce, která by firmám umožnila propouštět pracovníky bez udání důvodu. Toto ustanovení ale v návrhu novely zákoníku představeném tento týden Jurečkou není. Přitom jde o doporučení Národní ekonomické rady vlády (NERV).

„Budeme na tom trvat s tím, že při okamžité výpovědi by bylo odstupné až osm měsíčních mezd. Je ale zřejmé, že to nebudeme moci prosadit koaličně,“ řekla místopředsedkyně občanských demokratů Eva Decroix. Dodala, že ODS shání podporu v celé sněmovně a obrátila se i na zástupce ANO.

„Nechci to tam dávat, řekl jsem to opakovaně a jasně,“ reagoval Jurečka, podle něhož je odstupné jen jedním z detailů jedné strany mince. „Když se bavíme o flexicurity, v Dánsku je to vyvážené jiným nastavením podpory v nezaměstnanosti,“ tvrdí. Flexicurity je pojem označující rovnováhu mezi pružným pracovním trhem a sociálním zabezpečením lidí.

Decroix hodlá téma prosadit na jednáních sněmovních koaličních formátů. „Mohlo by vzniknout rozumné řešení, které by bylo přijatelné pro všechny,“ věří.

Česko patří v EU dlouhodobě k zemím s nejnižší nezaměstnaností. Zaměstnavatelé si stěžují na nedostatek pracovních sil. Podle NERV by bylo potřeba český trh práce rozpohybovat. Rada ve svém souboru doporučení připomněla, že problémové zaměstnance či zaměstnance bez výkonu není možné v Česku propustit, pokud hrubě neporuší pracovní kázeň.