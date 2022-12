PŘEHLEDNĚ: Důchody, čistá mzda a další kalkulačky pro rok 2023 | E15.cz

Zajímá vás, jak vysokou penzi budete brát a kdy dosáhnete důchodového věku? Napoví vám důchodová kalkulačka pro rok 2023. Podmínky pro odchod do starobního důchodu jsou dvě: dosažení důchodového věku a odpracování dostatečného počtu let. Přečtěte si také, co pro vás znamená valorizace důchodů v lednu 2023 a zavedení výchovného 500 korun za dítě.

Hranice odchodu do důchodu se každoročně zvyšuje: u mužů o dva měsíce a u žen dokonce o čtyři. Řada odborníků upozorňuje, že věkový strop 65 let je ekonomicky neudržitelný a tato nebo některá z příštích vlád jej pravděpodobně změní. Jurečkův rezort v této souvislosti zvažuje zvýšení důchodového věku na 68 let, prezidentská kandidátka Danuše Nerudová je naopak proti.

Výpočet čisté mzdy se týká osob v pracovním neboli zaměstnaneckém poměru. Čistá mzda v roce 2023 se vypočítá jako rozdíl mezi hrubou mzdou a přímými daněmi ze mzdy. Při zadání hrubé mzdy a vyplnění nároku na daňové slevy si v naší kalkulačce můžete zjistit čistou mzdu, kterou obdržíte od zaměstnavatele na bankovní účet. V této souvislosti v roce 2023 nezapomeňte uplatnit příští rok slevu na poplatníka.

Výše platu je pro mnohé lidi citlivé téma, o kterém se nemluví. Možná by vás ale přece jen zajímalo, jak jsou ohodnoceni pracovníci na pozicích podobných té vaší, ale je vám nepříjemné se ptát. S naší kalkulačkou můžete zjistit, kolik lidí v Česku vydělává více než vy, kolik procent pracujících je na tom stejně, a kolik naopak vydělává méně. Možná zjistíte, že pro vás nastal ten správný čas pro vyjednávání o zvýšení platu se zaměstnavatelem.

Rodičovský příspěvek 2023

Jste (nastávající) rodič a zajímá vás, jakou částkou vám může stát přispět? Rodičovský příspěvek naposledy vzrostl 1. ledna 2020. V průběhu roku 2022 se debatovalo o jeho zvýšení, nakonec se ukázalo, že rodičovský příspěvek od ledna 2023 nevzroste. Rodičovský příspěvek se musí čerpat postupně, nejméně osm, maximálně však 43 měsíců.

Rodič má k dispozici 300 tisíc korun (u dvojčat a vícerčat je to 450 tisíc), které si může rozvrhnout do několika let. Jaká bude výše rodičovského příspěvku, ale nezáleží pouze na tom, jak dlouho jej chcete čerpat, důležité také je, kolik jste před nástupem na rodičovskou dovolenou vydělávali, respektive jak velká byla mateřská.

Na rodičovský příspěvek od státu má nárok vždy pouze jeden z rodičů, a to na nejmladší dítě v rodině maximálně do čtyř let jeho věku.

Očekáváte v roce 2023 příchod miminka? Pak je pro vás mimo jiné důležitá informace, kolik peněz budete měsíčně pobírat a zda budete mít nárok na porodné. Výši peněžité podpory v mateřství (PPM), jinými slovy mateřské, si můžete jednoduše spočítat díky kalkulačce mateřské 2023.

Pro výpočet potřebujete znát pouze výši své hrubé měsíční mzdy, na základě které vám kalkulačka mateřské 2023 spočítá výši denní mateřské a zároveň vypočítá i měsíční mateřskou na 30 dnů.

Náhradu mzdy dostává zaměstnanec od zaměstnavatele, a to již od 1. dne pracovní neschopnosti. Od července 2019 byla zrušena karenční doba. Náhrada mzdy se vypočítává z průměrného hodinového výdělku za uplynulé kalendářní čtvrtletí, přičemž samotný hodinový výdělek snadno vypočítáte na základě údajů z vašich výplatních pásek za rozhodující čtvrtletí. Nejdůležitějšími údaji však bude odpracovaný počet hodin a mzda zúčtovaná k výplatě.

Zajímá vás, jaké máte finanční vyhlídky v případě, že onemocníte, a jak citelně to zasáhne vaši peněženku? Naše kalkulačka nabízí snadný výpočet nemocenské. Stačí zadat výši průměrného měsíčního výdělku a počet promaroděných dnů od 15. dne pracovní neschopnosti a hned budete vědět, na čem jste.

Na nemocenskou mají nárok zaměstnanci hned po nástupu do zaměstnání a také ještě v sedmidenní ochranné lhůtě po ukončení pracovního poměru. Přečtěte si také, na jakou nemocenskou mají nárok OSVČ.

Pokud nastane chvíle, kdy potřebujete využít možnosti ošetřování člena rodiny, víte, na kolik peněz máte ze zákona nárok? Využijte naši kalkulačku ošetřovného, kde po zadání průměrné mzdy a počtu dnů ošetřování snadno zjistíte, na čem jste.

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vyplácí příspěvek na dlouhodobou péči. Tuto sociální dávku lze čerpat díky novele zákona, která nabyla účinnosti 1. června 2018. Příspěvek umožňuje až devadesátidenní péči o člena rodiny, za kterou ČSSZ vyplatí ošetřujícímu jednorázově ošetřovné, jehož výpočet se odvíjí od denního vyměřovacího základu žadatele. Kolik peněz v takovém případě můžete získat, zjistíte z naší kalkulačky.

Hypotéka představuje zásadní zátěž pro osobní finance, a proto je důležité mít jasno, jak velkou částku a jak dlouho hodlá klient svůj úvěr u banky splácet. Vypočítat měsíční splátky hypotéky však nebývá snadné, proto využijte naši online kalkulačku, jež využívá stejný způsob výpočtu jako banky.

Další kalkulačky využijí například OSVČ pro výpočet daně a čistého zisku nebo v případě, že je třeba ověřit roční daňový odpočet životního pojištění.