Prezidentská anketa: Jmenovali byste za všech okolností ministry navržené premiérem? | E15.cz

Dnešní otázka: Jmenoval/a byste za všech okolností kandidáty na ministry navržené premiérem?

Petr Pavel

Za vládu i jednotlivé ministry odpovídá premiér, je to jeho kompetence a prezident by to měl respektovat. To ale neznamená, že bych jmenoval každého bez výhrad. Pokud bych s návrhy nesouhlasil, intenzivně bych o kandidátech s designovaným premiérem jednal, dělal bych to ale za zavřenými dveřmi. Kádrování ministrů před televizními kamerami, jako to předvedl Miloš Zeman, považuji za nedůstojné.

Danuše Nerudová

Dodržovala bych ústavu. Prezident není ten, kdo sestavuje vládu. Za vládu odpovídá předseda vlády. Na druhou stranu vždy bych ve své funkci hájila právní stát, naše demokratické zřízení a prozápadní směřování. Z tohoto důvodu bych zvažovala žádost u někoho, kdo by svými činy šel proti těmto hodnotám.

Pavel Fischer

Každého kandidáta bych osobně rád poznal, tak velí slušnost. Předpokládám, že by mi premiér nikoho, kdo by nesplňoval zákonné náležitosti, ani nenavrhl. Takže bych je jmenoval.

Marek Hilšer

Rozumím ustanovení ústavy tak, že prezident má jmenovat ministry na návrh premiéra. Nějaké osobní výhrady nejsou namístě. Ohradil bych se ovšem proti podmínce „za všech okolností“, neboť některé krajní situace nelze předvídat. Pokud by osoba designovaná na funkci ve vládě byla například trestně stíhaná, měl by se prezident snažit takovou nominaci premiérovi či premiérce rozmluvit. Každá taková situace je prohřeškem proti dobrým mravům, škodí demokracii a snižuje důvěru občanů ve stát a systém spravedlnosti.

Josef Středula

Ani prezident není automat na podpisy.

Tomáš Zima

Za všech okolností ne. Ale aktivní a rozumný prezident dokáže předcházet situacím, na které se ptáte. Věřím, že premiér a strany budou navrhovat kvalitní osobnosti, vždyť ministr přece má být vizitka dané politické strany a vlády. Tak předpokládám, že premiér přijde s takovými návrhy.

Jaroslav Bašta

Nevím, co je to termín „za všech okolností“. Pokračoval bych se v praxi seznámit s každým kandidátem na ministra, promluvit si s ním, získat poznatky o jeho zkušenostech a vizích. Při pochybnostech bych jednal zásadně s premiérem, protože již tím, že jsem ho jmenoval, jsem projevil v jeho výběr značnou důvěru. Ale stát se může cokoli.

Karel Diviš

Pokud bych se dozvěděl nějakou závažnou skutečnost, například že kandidát spáchal hospodářský delikt nebo jiný trestný čin, tak rozhodně ne.