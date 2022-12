Prezidentská anketa: Měla by Česká republika přijmout euro? | E15.cz

Kandidáti na prezidenta se představují. Jaké zastávají hodnoty? Jaké jsou jejich ekonomické postoje? Podporují Ukrajinu? A co si myslí o odcházejícím prezidentovi Miloši Zemanovi? Každý všední den vydáváme odpovědi prezidentských kandidátů na jednu anketní otázku. Andrej Babiš, Denisa Rohanová a Jaroslav Bašta na dotazy deníku E15 neodpověděli.

Dnešní otázka: Měla by Česká republika přijmout euro?

Petr Pavel

Jako občan jsem pro. Je to trend, kterému bychom se neměli donekonečna vyhýbat, protože realita nás brzy předběhne. Velká část našich klíčových firem už v eurech obchoduje a další se budou přidávat, i když nebudeme členy eurozóny. Ale toto rozhodnutí bychom neměli dělat pod tlakem emocí a vázat se k nějakému datu. Vláda musí stanovit parametry, kdy to pro nás bude výhodné jak ekonomicky, tak i politicky, a po jejich naplnění ten krok prostě udělat.

Danuše Nerudová

Zavedení eura je politické rozhodnutí, které je v kompetenci vlády a sněmovny. Osobně považuji přijetí za rozumný krok, který má řadu dobrých ekonomických důvodů – nižší úrokové sazby i nižší inflace v zemích, kde euro mají, prospěch z evropského trhu. Vnímám ale dvě překážky, které je nutné nejdříve odstranit. Prvním úkolem je dát do pořádku veřejné finance. Právě současná krize je příležitostí k základním reformám. Druhou překážkou je postoj veřejnosti. Nelze zavádět novou měnu v zemi, kde jí nedůvěřuje více než polovina obyvatel. Vláda musí nejdříve získat pro přijetí eura důvěru.

Pavel Fischer

Ano, už jsme se k přijetí dokonce zavázali. Zatím je to předčasné, neplníme kritéria. Ale euro je pro mě také otázka bezpečnosti a tu bychom měli brát do úvahy zejména v době, kdy se na kontinent s imperiálním Ruskem vrátila válka. Proto bych vstup do eurozóny neoddaloval.

Marek Hilšer

Česká republika by měla především usilovat o to, aby plnila všechna potřebná konvergenční kritéria a měla vůbec tu možnost výběru: především zkrotit inflaci, ozdravit veřejné finance a neprohlubovat rozpočtový deficit. Jinak je naše celá debata o euru zbytečná.

K přijetí eura jsme se zavázali samotným vstupem do Evropské unie. Je proto třeba otevřít debatu a místo kampaní pro nebo proti vysvětlovat, jaké výhody euro přináší a jaká jsou případná rizika. Prezident má velmi dobré postavení takovou debatu vést.

Zájmy českého exportního byznysu jsou srozumitelné a legitimní, ale stejně tak i obavy občanů třeba z růstu cen. Ten ovšem zažíváme momentálně v nemalé míře. Může se stát, že i díky tomu důvěra ve společnou evropskou měnu postupně poroste.

Josef Středula

Zavedení eura je otázkou plnění maastrichtských kritérií pro jeho přijetí a nákladů spojených s jeho přijetím. Budeme-li kritéria stabilně plnit, mohl by tento proces začít. Zatím je ČR bohužel neplní. Česká republika se zavázala k přijetí eura a jednou jej přijme.

Tomáš Zima

Dosud nesplňuje podmínky přijetí. Je zde třeba vést odbornou diskuzi, domluvit strategii a její výhodnost pro domácí průmysl i občany.